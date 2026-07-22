Tragedia por incendio en La Victoria: al menos nueve muertos y PNP confirma el hallazgo de un cuerpo

La tragedia inició luego que desconocidos atentaran contra el inmueble ubicado en el distrito de La Victoria

Un incendio de gran magnitud consumió la madrugada de este martes una vivienda ubicada en el jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla, en el límite entre La Victoria y el Cercado de Lima. De acuerdo con un reporte preliminar, el siniestro afectó al menos tres inmuebles y dejó al menos nueve fallecidos cuyos cuerpos aún no han podido ser rescatados.

En un primer reporte preliminar, el noticiero Buenos Días Perú informó que el incendio habría dejado al menos seis fallecidos. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes que lograron salir del inmueble, entre los desaparecidos había menores de edad y todas las víctimas pertenecerían a una misma familia, por lo que la cifra podría variar conforme avanzaran las labores de búsqueda y rescate.

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Un incendio en La Victoria afecta un edificio residencial y congrega a una multitud de personas en la calle junto a un vehículo de bomberos. (Infobae)

Familiares denuncian que el incendio fue provocado

Una sobreviviente aseguró que el fuego se inició luego de que dos sujetos en motocicleta incendiaran una mototaxi estacionada frente al inmueble.

Según relató, los atacantes esperaron que la familia ingresara a la vivienda antes de rociar combustible y prender fuego al vehículo, cuyas llamas alcanzaron rápidamente las demás motocicletas y la vivienda.

La mujer sostuvo que el atentado estaría relacionado con las extorsiones que, presuntamente, sufría su cuñado, comerciante de Gamarra. “Mi cuñado trabaja en Gamarra y lo han estado extorsionando. Han esperado que entráramos a la casa y luego prendieron fuego a la mototaxi con gasolina”, declaró.

PNP: solo se ha encontrado un cuerpo

Horas después, el coronel PNP John Luján Munive brindó el primer reporte oficial sobre la emergencia. El jefe policial informó que, hasta ese momento, solo se había encontrado un cuerpo, ya que las altas temperaturas dentro del inmueble impedían el ingreso del personal especializado para realizar el levantamiento de las demás víctimas.

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El oficial precisó que la cifra de nueve personas en el interior correspondía únicamente a la versión proporcionada por un familiar y todavía no había podido ser corroborada.

“Por versión de uno de los familiares, indica que en el interior hay nueve cuerpos, de los cuales cinco serían menores y cuatro adultos. Estamos esperando que baje la temperatura y llegue el personal especializado para realizar el levantamiento”, declaró.

Respecto al origen del incendio, Luján indicó que la Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación. Entre ellas figura la versión de un presunto atentado vinculado a extorsiones, aunque también se evalúan otras hipótesis, por lo que pidió esperar el resultado de las diligencias antes de determinar las causas del siniestro.

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Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.