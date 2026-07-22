Programación de la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Hoy, miércoles 22 de julio, arranca la Copa Sudamericana de Vóley 2026 en Lima, con Perú como anfitrión en el Coliseo Eduardo Dibós. El equipo de Antonio Rizola inicia su camino enfrentando a Chile y se espera que lo haga con el pie derecho. La ‘blanquirroja’ se encuentra en el Grupo A junto a Bolivia, un Brasil con plantel alternativo por VNL, y las chilenas. En el Grupo B juegan Venezuela, Argentina, Ecuador y Colombia. El torneo promete partidos intensos y una gran oportunidad para el vóley sudamericano.
Programación de la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Miercóles 22 de julio
- Argentina vs Ecuador (10:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina Televisión vía web y app)
- Brasil vs Bolivia (13:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina Televisión vía web y app)
- Colombia vs Venezuela (15:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina Televisión vía web y app)
- Chile vs Perú (18:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina Televisión vía web y app)
Canal TV para ver los partidos de la fecha 1 por la Copa Sudamericana de Vóley 2026
La Copa Sudamericana de Vóley 2026 garantiza acceso total para la afición peruana. Latina Televisión transmitirá en directo los encuentros de la selección nacional por sus señales 2 y 702 HD, lo que facilita el seguimiento tanto en televisión abierta como en alta definición.
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Quienes prefieran plataformas digitales podrán ver los partidos a través del sitio web y la aplicación oficial del canal. Esta opción permite disfrutar de la competencia desde cualquier lugar y dispositivo, ampliando el alcance del torneo.
Además, la cobertura digital contará con el seguimiento minuto a minuto de Infobae Perú. El portal publicará avances previos, actualizaciones punto a punto, resúmenes de jugadas, declaraciones de protagonistas y la evolución de la tabla de posiciones, ofreciendo así una visión integral del desarrollo del certamen.
Las convocadas de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Antonio Rizola confirmó la lista de 14 jugadoras que defenderán los colores de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La decisión fue tomada junto a su asistente técnico, Walter Lung, con el objetivo de presentar un equipo competitivo en el certamen.
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El torneo cobra especial relevancia para las selecciones participantes, ya que otorgará tres plazas para el Campeonato Sudamericano. Este incentivo añade presión y motivación extra a cada encuentro, especialmente para el plantel local.
- Yadhira Anchante (armadora)
- Jade Cuya (armadora)
- Rachel Hidalgo (líbero)
- Andrea Villegas (líbero)
- Diana de la Peña (central)
- Coraima Gómez (central)
- Anghela Barboza (central)
- Kiara Montes (punta)
- Brenda Lobatón (punta)
- Karla Ortiz (punta)
- Sandra Ostos (opuesta)
- Antuanette Arteaga (opuesta)
- Alondra Alarcón (opuesta)
- Daniela Múñoz (punta)
Formato de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
La Copa Sudamericana de Voleibol 2026 se disputa en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, con la participación de ocho selecciones nacionales. El torneo emplea un formato que inicia con una fase de grupos y continúa con cruces eliminatorios, garantizando una competencia dinámica desde el inicio.
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Durante la etapa inicial, los equipos se reparten en dos grupos de cuatro. Cada selección enfrenta a las demás de su grupo en encuentros bajo el sistema todos contra todos. La asignación de puntos premia con tres unidades al ganador por 3-0 o 3-1; si el marcador es 3-2, el vencedor recibe dos puntos y el perdedor suma uno.
Al término de la ronda de grupos, los dos mejores de cada zona avanzan a semifinales. En esa instancia, el primer lugar de un grupo se mide contra el segundo del otro. Los ganadores acceden a la final para disputar el título, mientras los equipos que no avanzan juegan partidos de clasificación para definir los puestos del quinto al octavo.
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