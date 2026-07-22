Perú

¿Incendio en La Victoria fue provocado por extorsión o descuido? Esto dice la PNP

El siniestro de código 2, consumió una vivienda donde residían cerca de 17 personas, y dejó 10 fallecidos, entre ellos cinco menores de edad

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Dos agentes de policía con uniforme y chaleco, cinta de seguridad amarilla, edificios con daños por incendio, un automóvil blanco y personas en un balcón
Agentes de policía supervisan un área afectada por un incendio en el distrito de La Victoria, donde se observan edificios con daños y vecinos atentos. (Andina)

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa investigando las causas del incendio que dejó 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad, en una vivienda ubicada en la calle Pisagua, en la urbanización Manzanilla, en el distrito limeño de La Victoria.

Mientras familiares de las víctimas aseguran que el siniestro habría sido provocado por delincuentes vinculados al cobro de cupos, una modalidad de extorsión que afecta principalmente a comerciantes y trabajadores del sector informal del emporio de Gamarra, la Policía Nacional señaló que aún se mantienen abiertas diversas hipótesis para determinar el origen del fuego.

PNP habla sobre el origen del incendio

El coronel PNP John Luján, jefe de la División de Orden Público y Seguridad, informó que hasta el momento no existe una denuncia formal por extorsión registrada en la comisaría ni en la unidad de investigación criminal de la zona.

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Fachada de edificio de ladrillo con paredes oscuras y ventanas rotas. Una mujer y un niño miran por una ventana, y un hombre por otra, sosteniendo un palo
Habitantes de La Victoria miran desde sus ventanas en un edificio de ladrillo con muros tiznados por un incendio. (Andina)

Sin embargo, señaló que los testimonios recogidos entre familiares y vecinos apuntan a que una motocicleta habría llegado hasta el lugar y que uno de sus ocupantes habría iniciado el fuego.

“Por versión de algunos vecinos y propios familiares indican que sí, que ha venido una moto lineal y ha provocado el incendio”, declaró el oficial a Exitosa Noticias.

El coronel explicó que la Policía trabaja en la recopilación de información y busca acceder a registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables del hecho.

Cámara de seguridad no aportó información clave

Calle con edificios de ladrillo. Multitud de personas y policías, dos camionetas, cinta amarilla y un edificio con fachada ennegrecida
La policía y numerosos vecinos se reúnen en una calle estrecha de La Victoria, Lima, luego de un incendio que afectó la fachada de un edificio. (Andina)

Como parte de las diligencias, los agentes revisaron las cámaras ubicadas en los alrededores del inmueble. No obstante, una de ellas, situada en la misma calle Pisagua, se encontraba inoperativa.

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“Hemos hablado con el propietario, indica que está inoperativa la cámara, no nos ayuda a sacar más información. Estamos viendo por inmediaciones también si hay otro tipo de cámaras”, indicó Luján.

La Policía continúa buscando otros dispositivos de vigilancia que puedan haber registrado el momento en que se inició el incendio o la presencia de los presuntos responsables.

Familiares denuncian presunto ataque por extorsión

Los familiares de las víctimas sostienen que el incendio habría sido un ataque dirigido contra uno de sus integrantes, quien se dedicaba al servicio de transporte con mototaxis eléctricas en la zona de Gamarra y La Victoria.

Pared de ladrillos ennegrecida, edificio con ventanas, balcón metálico con barandilla, objetos dañados y una cortina rosa en el interior
La fachada de ladrillo y un balcón de un edificio en La Victoria presentan daños y ennegrecimiento causados por un incendio. (Andina)

Según su versión, sujetos desconocidos habrían prendido fuego a los vehículos estacionados en el exterior de la vivienda, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente hacia el inmueble.

La familia señaló que el ataque estaría relacionado con amenazas y cobros extorsivos que habría recibido uno de sus miembros. Sin embargo, esta versión todavía debe ser confirmada por las investigaciones policiales.

Peritos buscan determinar cómo comenzó el fuego

El incendio fue catalogado como código 2 y afectó una vivienda de varios niveles, además de inmuebles cercanos. Tras controlar la emergencia, los peritos de Criminalística ingresaron al lugar para recoger evidencias y establecer el punto exacto donde se originó el fuego.

La PNP mantiene abiertas todas las líneas de investigación y espera que las diligencias permitan esclarecer si se trató de un ataque premeditado relacionado con extorsión o si el incendio tuvo otro origen.

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