Nuevo atentado en el Callao: acribillan a chofer de combi en la avenida Argentina

Un conductor de la ruta Callao - Lima fue asesinado a balazos por presuntos sicarios mientras trasladaba pasajeros en la avenida Argentina, cerca del cruce con la avenida Santa Rosa, en El Callao. El hecho ocurrió la mañana de este miércoles y la víctima fue identificada como José Christian Manuel Robles Bernal, de 31 años. Según información de ATV, los atacantes interceptaron la combi y dispararon de manera directa contra el chofer.
El ataque se produjo en el pasaje Villegas, a poca distancia de la avenida Argentina. Testigos señalaron que sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo de transporte público y abrieron fuego.
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La víctima quedó gravemente herida y fue trasladada de inmediato al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. La Policía Nacional acudió al lugar del ataque, acordonó la zona e inició las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.
Últimos atentados en Lima
Hace un día, la violencia contra el transporte público en Lima volvió a quedar en evidencia tras una serie de ataques armados que sacudieron a pasajeros y conductores. La jornada estuvo marcada por el asesinato de Elizabeth Arroyo Umareda, conductora de combi de 44 años, quien fue interceptada en plena avenida Colonial, en el Cercado de Lima, mientras cubría la ruta entre Lima y Callao. Dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo en movimiento y uno de ellos disparó siete veces, alcanzando a la víctima en el pecho y la espalda. A pesar de ser trasladada con vida al hospital Arzobispo Loayza, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.
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Las primeras diligencias realizadas por la Policía Nacional y el equipo de Criminalística permitieron recoger evidencias en la escena, donde se hallaron orificios de bala en los asientos de la combi. La hipótesis principal apunta a un posible caso de extorsión, ya que otros conductores de la misma línea han recibido amenazas y cobros ilícitos en el pasado. La noticia generó preocupación y reacciones inmediatas entre trabajadores y usuarios, quienes exigieron mayor protección y respuestas efectivas ante la escalada de agresiones.
Casi de manera simultánea, dos buses interprovinciales de las empresas Cruz del Norte y Cruz del Sur fueron atacados a balazos en diferentes puntos de la ciudad. El primer incidente ocurrió en la Panamericana Norte a la altura de Puente Piedra, donde un proyectil rozó la cabeza del conductor, quien sobrevivió con heridas leves. El segundo ataque se registró en Santa Anita, donde desconocidos arrojaron un sobre con mensajes extorsivos antes de abrir fuego. El conductor resultó herido por esquirlas y más de treinta pasajeros, en su mayoría turistas, fueron evacuados.
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