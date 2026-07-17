Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Viernes de debut! Sporting Cristal se enfrentará a Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. Los ‘cerveceros’ necesitan arrancar con pie derecho para cortar mala racha con el debut de Hernán Barcos y Roberto Mosquera .

Mientras concentra su energía en el debut por el campeonato nacional, la institución también mantiene la mirada puesta en el ámbito internacional. En La Florida, el próximo desafío será el duelo de ida ante Red Bull Bragantino por los playoffs de la Copa Sudamericana, programado para el miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional .

El regreso de Roberto Mosquera al banquillo de Sporting Cristal marca el inicio de un ciclo en el que el club apuesta todo por volver a ser campeón nacional, objetivo que se le ha escapado en las últimas cinco temporadas. Para afrontar este reto, el equipo se ha reforzado con Hernán Barcos , Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos , jugadores que llegan para aportar experiencia y variantes en el ataque.

El conjunto cusqueño arrastra el reciente golpe de la eliminación en la Copa de la Liga 2026, donde quedó fuera tras perder por penales ante CD Moquegua en octavos de final, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. Esa experiencia ha dejado al plantel con la necesidad de revertir el ánimo y demostrar fortaleza en el arranque del Clausura.

Deportivo Garcilaso llega al debut del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de conseguir su primera victoria frente a Sporting Cristal en toda su historia. Además, el equipo busca cortar una serie adversa de tres derrotas consecutivas como visitante en el estadio Alberto Gallardo , escenario que no le ha sido favorable en sus recientes presentaciones.

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Dónde ver Sporting Cristal vs Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

El inicio del Torneo Clausura 2026 ofrece a los hinchas la posibilidad de seguir cada detalle de la fecha inaugural gracias a la transmisión exclusiva de L1 Max, que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos en vivo. El canal estará disponible en las principales operadoras de cable del país, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, asegurando cobertura nacional y acceso desde cualquier región.

Para quienes prefieren la comodidad de lo digital, la plataforma Liga 1 Play permite ver los partidos en tiempo real desde celulares, tabletas o computadoras, una opción ideal para quienes se encuentran fuera de casa o buscan flexibilidad para seguir la acción futbolística.

A la par de la cobertura televisiva y digital, Infobae Perú desplegará un operativo especial durante la jornada inicial. El portal ofrecerá información previa, seguimiento minuto a minuto, registro de goles, jugadas clave y declaraciones de los protagonistas al finalizar cada encuentro, permitiendo a los aficionados mantenerse informados de todo lo relevante, ya sea por TV tradicional o medios digitales.