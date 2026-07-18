Cienciano vs Melgar 1-3: goles y resumen de la remontada ‘rojinegra’ en la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Melgar le remontó el partido a Cienciano, venciéndolo 3-1 en el inicio del Torneo Clausura 2026. Créditos: Melgar.

Cienciano y Melgar se midieron el viernes 17 de julio en una edición más del clásico del sur, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ofreció momentos destacados y gran intensidad. A continuación, los detalles del desarrollo del partido y el equipo que se quedó con el triunfo.

Primer tiempo con dos goles y una expulsión

El encuentro comenzó con intensidad, tanto que Cienciano debió realizar una variante temprana debido a una molestia física de Neri Bandeira. Ademar Robles ocupó su lugar a los cuatro minutos de iniciado el juego en el estadio cusqueño.

PUBLICIDAD

La apertura del marcador se produjo a los 21 minutos. Alejandro Hohberg, referente ofensivo del ‘papá’, aprovechó un balón suelto en el área y definió con el pie derecho para superar a Jorge Cabezudo.

Poco después, Hohberg pasó de protagonista a quedar fuera del partido. El atacante recibió tarjeta amarilla tras una falta, pero luego de la revisión del VAR la sanción se modificó y terminó expulsado por un codazo a un adversario.

Con superioridad numérica, Melgar ganó terreno y generó situaciones de peligro. Así llegó un penal, sancionado por mano de Kevin Becerra. Nicolás Quagliata convirtió el tiro desde los doce pasos y estableció el 1-1 parcial.

PUBLICIDAD

Un primer tiempo de infarto en Cusco. Cienciano golpeó primero con gol de Hohberg, pero el mismo jugador fue expulsado minutos después por una agresión. Melgar aprovechó la superioridad numérica y encontró el empate desde los doce pasos. | L1MAX

Melgar remontó el partido a Cienciano

Durante el segundo tiempo, Cienciano buscó mantener la igualdad a pesar de jugar con un hombre menos. El conjunto local resistió la ofensiva de Melgar, gracias a intervenciones clave de Ítalo Espinoza y a disparos del rival que terminaron en los postes.

La defensa de Cienciano cedió en el tramo final. A los 80 minutos, Jefferson Cáceres encontró un balón suelto en el área y definió con precisión para concretar la remontada y poner el 2-1 a favor de Melgar.

En el tiempo de descuento, el ‘dominó’ amplió la diferencia. A los 94 minutos, Jhonny Vidales aprovechó un error de Amondarain, ganó en velocidad y, frente a Espinoza, marcó el tercer gol para sellar el triunfo visitante.

PUBLICIDAD

Melgar arrancó el Torneo Clausura con una victoria y sumó sus primeros tres puntos, mientras que Cienciano debutó en esta segunda etapa sin sumar, ante su público en el Cusco.

FBC Melgar se llevó el Clásico del Sur al vencer por 3 a 1 a Cienciano en Cusco. El partido tuvo de todo: expulsiones, un penal y una espectacular asistencia de taco de Bernardo Cuesta para sentenciar el encuentro. | L1MAX

Las posiciones de Melgar y Cienciano en la tabla

Melgar alcanzó el primer puesto del Torneo Clausura y, por ahora, comparte la cima con Sporting Cristal, a la espera del desarrollo del resto de la fecha inaugural. Cienciano, en cambio, figura entre los últimos lugares tras esta jornada.

En la tabla acumulada, Melgar se ubica en la cuarta posición con 31 puntos, mientras que Cienciano permanece en el tercer lugar del campeonato general.

Próximo partido de Melgar

Melgar recibirá a Sporting Cristal en la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro está programado para el sábado 25 de julio a las 20:00 en el estadio Monumental UNSA de Arequipa. El conjunto rimense llegará tras obtener una victoria por 1-0 ante Deportivo Garcilaso y disputar su compromiso ante Bragantino de Brasil por los playoffs de la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD

Próximo partido de Cienciano

Cienciano será visitante ante Juan Pablo II en la segunda fecha del Torneo Clausura. El partido se disputará el sábado 25 de julio a las 15:15 en el Complejo Deportivo Juan Pablo II. El equipo local afrontará este compromiso tras igualar 2-2 frente a FC Cajamarca como visitante.