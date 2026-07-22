Perú

Embajada de EEUU lanza convocatoria para seleccionar a 25 startups peruanas y prepararlas para captar inversión

La iniciativa, financiada por el Departamento de Estado, incluirá mentorías, revisión de pitch y un foro presencial con especialistas del ecosistema de capital de riesgo

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PDS Lima invita a presentar propuestas de proyectos que fortalezcan los vínculos entre Estados Unidos y Perú a través de una programación cultural y de intercambio que resalte los valores ,
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 14 de agosto de 2026, y cada startup podrá participar con un máximo de tres integrantes

La Embajada de Estados Unidos en el Perú anunció la apertura de la convocatoria para Venture Ready: Peru to U.S. Edition, un programa que seleccionará a 25 startups peruanas con el objetivo de prepararlas para levantar capital de inversionistas ángeles y fondos de venture capital de Estados Unidos.

La iniciativa cuenta con el auspicio del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través del Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF), y está implementada por Golden Circle junto con becarios del Gobierno estadounidense con experiencia en incubación y aceleración de emprendimientos tecnológicos.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 14 de agosto de 2026 a las 11:59 p. m. (hora peruana). Cada startup podrá participar con un máximo de tres integrantes.

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El programa tendrá una duración de ocho semanas y ofrecerá capacitación especializada para fortalecer la estrategia de levantamiento de capital. Los participantes recibirán orientación sobre narrativa de inversión, métricas, estructura de rondas de financiamiento, elaboración de materiales para inversionistas y perfeccionamiento del pitch.

Embajada de Estados Unidos brinda oportunidades de subvenciones para proyectos bilaterales.
La capacitación tendrá una duración de ocho semanas e incluirá mentorías, sesiones con inversionistas de venture capital de Estados Unidos, revisión de pitch, fortalecimiento de la estrategia de levantamiento de capital y un Investment Forum presencial en Lima

La formación incluirá sesiones grupales en vivo con inversionistas estadounidenses, revisiones de presentaciones (pitch reviews), mentorías especializadas y actividades adaptadas al nivel de desarrollo de cada emprendimiento. Además, el proceso concluirá con un Investment Forum, que se realizará de manera presencial en Lima el próximo 14 de octubre.

De acuerdo con la convocatoria, el objetivo es que las startups comprendan cómo evalúan las oportunidades los inversionistas estadounidenses y qué aspectos consideran determinantes para tomar decisiones de inversión. El contenido también abordará la presentación de métricas de crecimiento, la definición del mercado objetivo, la estrategia de expansión y la planificación del uso de los recursos que se buscan captar.

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El programa está dirigido a startups peruanas que ya superaron la etapa de idea y cuentan con un producto o servicio validado. Los postulantes deberán encontrarse en etapa pre-seed, seed o en preparación para una Serie A, además de demostrar señales de validación mediante un producto mínimo viable (MVP), pilotos, usuarios activos, clientes, alianzas comerciales o primeras ventas.

Asimismo, los proyectos deberán tener un modelo de base tecnológica con potencial de escalamiento e interés en obtener financiamiento de inversionistas estadounidenses o prepararse para ese proceso. Entre los requisitos figura la participación de al menos un fundador o cofundador con capacidad de decisión y un integrante que pueda desenvolverse y presentar el proyecto en inglés.

La convocatoria contempla dos rutas de formación. El Early Stage Track está dirigido a startups en etapa temprana, con énfasis en fortalecer la validación del modelo de negocio, identificar métricas relevantes y construir una narrativa sólida para una primera ronda de inversión. Por su parte, el Growth Stage Track se orienta a empresas con mayor tracción que buscan consolidar estrategias de expansión, presentar indicadores de crecimiento y estructurar rondas de mayor tamaño.

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú. (Foto: Paula Elizalde)
La convocatoria está dirigida a startups que ya superaron la etapa de idea y cuentan con un producto o servicio validado, además de interés en captar inversión o expandirse al mercado estadounidense

El proceso de selección se desarrollará entre el 15 y el 20 de agosto, mientras que el anuncio de las startups elegidas se realizará el 21 de agosto. El inicio oficial del programa está previsto para el 25 de agosto.

La participación no tiene costo, ya que el programa cuenta con financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del AEIF. La organización precisó que las startups seleccionadas fuera de Lima Metropolitana podrán acceder a cobertura de traslado nacional y hospedaje para un representante durante el evento presencial, conforme a las bases del programa.

La inscripción y los requisitos completos se encuentran disponibles en la plataforma oficial de Venture Ready: Peru to U.S. Edition.

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