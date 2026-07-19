El pedido de Ricardo Gareca a las autoridades peruanas para mejorar el deporte en el país: “El tiempo pasa factura”

El técnico insistió en que existe una urgencia para actuar porque el paso de los años “pasa factura” y remarcó que no falta diagnóstico, sino una decisión de las instituciones públicas (FPF)

La mirada de Ricardo Gareca sobre el fútbol peruano volvió a poner el foco en un punto sensible: el país, a su entender, cuenta con capacidades deportivas evidentes, pero carece de una política sostenida que las convierta en desarrollo. En diálogo con Perú 21, el entrenador remarcó la necesidad de disciplina, respaldo institucional y una estrategia que incluya a todas las regiones. Su planteo apuntó, en especial, a que las autoridades asuman el deporte como un asunto social y económico, con impacto directo en la juventud y en el ánimo colectivo.

Para Gareca, el tiempo también presiona: “Que presten atención porque el tiempo pasa factura para todos”. Desde su experiencia como extranjero que trabajó en Perú, insistió en que lo que falta no es diagnóstico, sino decisión: “No se ve o no se quiere ver. Yo soy un convencido que no se quiere ver”.

PUBLICIDAD

Un “gesto de grandeza” y una política que abarque todo el país

Ricardo Gareca pidió una política deportiva integral que abarque todo el Perú y potencie el talento en cada región. El exseleccionador reclamó un “gesto de grandeza” para impulsar el desarrollo. (FPF)

El consejo central del exseleccionador fue directo: el fútbol peruano, y el deporte en general, requieren un compromiso que exceda a un sector y se convierta en una tarea integradora. “Perú lo que necesita en este momento es un gesto de grandeza, creo, ¿no? Visto desde un extranjero que ha tenido la posibilidad de trabajar”, afirmó.

En esa línea, describió una brecha entre el talento disponible y el trabajo necesario para convertirlo en rendimiento. “Eso no significa de que, de que yo pueda dar un punto de vista a un desperdicio creativo, a un talento que está a la vista. No es que lo digo yo, sino que está a la vista y que no se desarrolla o no hay un interés en desarrollarlo”, señaló.

PUBLICIDAD

Gareca propuso una perspectiva amplia, sin reducir el problema al alto rendimiento ni a una franja reducida del sistema. En su planteo, la salida tiene que ser “muy federativo”, con alcance territorial y con una base que contemple desde la formación inicial hasta el profesionalismo. “No solamente de un sector, sino, eh, algo muy federativo, algo muy, ¿viste?, abarcativo”, insistió, antes de reforzar el eje territorial: “En todo el país”.

El técnico ejemplificó esa idea con una mirada sobre la diversidad geográfica y humana del Perú. “Mira, yo vislumbro a la gente de la, de la selva, a la gente de la altura, a la gente de la costa. Cada deportistas de un desarrollo que deben ser espectaculares”, sostuvo. Y amplió el concepto con una referencia a hábitos cotidianos que, según su visión, reflejan capacidades físicas y culturales que podrían potenciarse con apoyo.

PUBLICIDAD

En ese marco, incluyó a los deportes no profesionales dentro del esquema, como parte de una estructura de base. “No solamente de deporte de alto nivel o profesional, sino los deportes amateurs”, dijo, en una intervención que buscó correr el debate del resultado inmediato y llevarlo a una discusión de sistema.

Talento “a la vista”, disciplina y un llamado a las autoridades

El extécnico de Perú afirmó que el problema no es descubrir talento, sino apostar por él. Gareca sostuvo que hace falta decisión política para impulsar a los jóvenes y fortalecer su formación. (FPF)

En el intercambio, Gareca también se detuvo en el lugar desde el cual formuló su consejo: el de un extranjero que vivió el fútbol peruano desde adentro, pero que observa con distancia crítica. Señaló que, en ocasiones, esa perspectiva genera resistencias. “Una opinión de un extranjero, que muchas veces me han dicho que yo no tendría que opinar porque soy precisamente extranjero. Pero bueno, ¿viste?”, expresó.

PUBLICIDAD

Aun así, defendió su derecho a marcar lo que considera un problema estructural: la falta de atención sobre un caudal de talento que, remarcó, no necesita mayor demostración para ser reconocido. “No es que lo digo yo”, reiteró, al enfatizar que se trata de una evidencia extendida.

Su lectura asoció ese proceso con un impacto que excede el deporte competitivo. Planteó que una apuesta pública sostenida fortalecería la formación y el crecimiento de los jóvenes. En ese punto, vinculó el desarrollo deportivo con la construcción de ciudadanía y con una mejora en términos de competitividad social, siempre en el marco de su diagnóstico sobre una falta de impulso.

PUBLICIDAD

La entrevista también dejó una definición sobre el carácter del problema: no se trataría de desconocimiento, sino de voluntad. “O sea, o no se ve o no se quiere ver. Yo soy un convencido que no se quiere ver”, dijo, en una frase que sintetizó su postura sobre la falta de prioridades.

El deporte como fenómeno social y motor económico para el país

Ricardo Gareca afirmó que invertir en deporte fortalece a la sociedad, beneficia a las familias y genera confianza en las autoridades. Recordó el impacto que tuvo la clasificación al Mundial de Rusia. (FPF)

Consultado por un mensaje para el gobierno entrante, Gareca evitó ingresar en el terreno político y delimitó su comentario a lo que vio en su experiencia ligada al deporte. “No, bueno, yo, ¿viste? O sea, el tema de política es medio complicado”, respondió primero, antes de encuadrar su idea: “El tema de eso es que yo solamente hablo de deporte y de lo que vi, nada más”.

PUBLICIDAD

En ese tramo, sostuvo que una inversión sostenida sería valorada en el tiempo por la sociedad. “Yo creo que, ¿viste?, ellos, el pueblo se lo va a agradecer, pero eternamente. O sea, aquel político, en este caso, bueno, la gente que ingresa, le da competencia a los jóvenes, no solamente se lo va a agradecer los chicos, sino los padres”, afirmó.

El entrenador vinculó esa apuesta con un efecto comunitario y con una dinámica que involucra a familias completas. Lo hizo al recordar el acompañamiento masivo en el Mundial de Rusia 2018. “Cuando nosotros clasificamos a Rusia, hubo cuarenta mil, cuarenta mil peruanos allá en Rusia”, dijo. Ante el comentario del entrevistador sobre el impacto económico, sumó una escena que buscó dimensionar el esfuerzo social detrás de ese fenómeno: “La gente vendía o hipotecaba su casa y la gente vendía sus autos para viajar”, dijo entre risas .

PUBLICIDAD

Gareca describió esa movilización como una expresión transversal. “Entonces, yo vi familias enteras, familias enteras salir, recibirnos a nosotros, ir con el micro y salía el abuelo, la abuela, eh, la madre, el padre, la hija, la nieta. Salían familias enteras a saludar”, relató.

También subrayó que el orgullo deportivo no se limita al fútbol. “Pero no solamente estamos hablando de fútbol. El vóley fue algo espectacular también acá, un fenómeno social acá en Perú, el básquet también en sus años”, enumeró. Y completó su argumento con una idea sobre el respaldo popular cuando aparece una figura o un equipo que representa al país: “Entonces, en cualquier, cualquier, eh, deportista que, eh, el, el, el peruano se siente orgulloso lo va a apoyar, ¿viste?”.

PUBLICIDAD

En la misma respuesta, vinculó el impulso al deporte con un efecto sobre la legitimidad de una administración. “Yo creo que sin lugar a dudas, me parece que eso le va a dar sostén también y credibilidad a un gobierno”, afirmó, antes de cerrar ese pasaje con una última advertencia: “Me parece que eso es algo importante para tener en cuenta, ¿no?”.