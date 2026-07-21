Perú Deportes

FC Cajamarca pierde a Tomás Andrade, último baluarte extranjero que le dio mayor peso a su aventura en Liga 1 2026

Con el Torneo Clausura en curso, la institución ha tenido que resignarse con la salida del ‘Tomi’, el ‘10′ argentino que llegó motivado por Hernán Barcos y que vio frenado su progreso por una lesión

Guardar
Google icon
Tomás Andrade fue el cerebro de FC Cajamarca. - Crédito: Difusión
Tomás Andrade fue el cerebro de FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

FC Cajamarca no deja de desvertebrarse. Al éxodo masivo de futbolistas conocidos, se ha sumado acaso la última salida más dolorosa: la del argentino Tomás Andrade, quien fue una piedra angular del proyecto deportivo, pero una lesión y sus diferencias con el seno del club lo empujaron a marcharse.

El ‘Tomi’, de 30 años, había sido de los primeros fichajes extranjeros del elenco ‘azul y oro’. Tras su salida como campeón de Always Ready escuchó la oferta peruana y se motivó mucho más cuando recibió un llamado especial de Hernán Barcos, el refuerzo capital de una institución que nunca pudo echar raíces.

PUBLICIDAD

Hernán Barcos acompañado de Tomás Andrade y Pablo Lavandeira. - Crédito: FC Cajamarca
Hernán Barcos acompañado de Tomás Andrade y Pablo Lavandeira. - Crédito: FC Cajamarca

Para mí es motivante que te llame un jugador como él, que te cuente todo sobre el equipo y que él mismo venga también al club para que juntos podamos ayudar en este primer año en primera división a conquistar los objetivos. No fue difícil la decisión”, recordó con Infobae Perú.

Con Tomás Andrade en la estructura cajamarquina, se llegó a formar una pequeña legión conformada por Pablo Míguez, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos, siendo este último el capitán y jerarca. Todos ellos iniciaron el recorrido en el Apertura 2026 sin pensar en un estrepitoso futuro.

PUBLICIDAD

El ‘10’ del conjunto ‘azul y oro’ cuenta cómo se dio su traslado al nuevo club de la Liga 1 2026

Recorrido marcado por lesión

Iniciada la campaña liguera, la primera en su historia, FC Cajamarca alineó como un inamovible al ‘Tomi’, quien con su contrastada capacidad como organizador del juego tenía la responsabilidad de mover los hilos en un equipo que se había ganado el cartel de sorpresa por sus contrataciones en el mercado de pases.

Su aparición fue más que grata al contribuir con una asistencia en el estreno contra Juan Pablo II College (3-3) y a partir de entonces se hizo fijo en el equipo, avanzando por el buen camino personal, aunque a nivel colectivo el grupo comenzaba a afrontar problemas en el Apertura 2026.

Tomás Andrade se ha unido a FC Cajamarca ampliando así su trayectoria en Sudamérica. - Crédito: Difusión
Tomás Andrade duró solo un semestre en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Sin embargo, iniciando abril presentó una lesión de consideración que lo hizo mantenerse al margen de FC Cajamarca y mimetizarse solo en su recuperación. A pesar de que fue evolucionando en torno a su dolencia, la crisis deportiva y salidas de extranjeros obligó a que se desmarcase no bien arrancase el Clausura 2026.

Durante su periplo por el campeonato peruano, Andrade se hizo presente en nueve partidos del Torneo Apertura. Aunque no logró dejar una huella goleadora, aportó con tres asistencias y demostró un profesionalismo íntegro que se hará extrañar en la institución que lucha por quedarse en la élite.

El mediocentro argentino, encargado de organizar el fútbol en el equipo, describe el liderazgo del ‘Pirata’ y explica por qué lo considera uno de los mejores jugadores con los que compartió espacio en su carrera.

FC Cajamarca, en serios aprietos

FC Cajamarca pasó de ocupar un lugar destacado en la Liga 1 2026 a ser considerado uno de los principales candidatos al descenso de la actual temporada.

La mala gestión institucional, sumada al bajo rendimiento deportivo, ha dejado al club ‘azul y oro’ al borde del descenso. La posición en la tabla refleja el difícil momento que atraviesa la entidad, que lucha por mantenerse en la máxima categoría.

El último abrazo de Hernán Barcos con el plantel cajamarquino. - Crédito: Difusión
El último abrazo de Hernán Barcos con el plantel cajamarquino. - Crédito: Difusión

La crisis se agravó tras la salida de quince futbolistas, incluido Hernán Barcos, figura emblemática del equipo. Esta pérdida masiva ha impactado de manera directa en la capacidad competitiva del plantel.

Para el Torneo Clausura 2026, FC Cajamarca afrontará los partidos con un plantel alternativo. La directiva confía en que el equipo logre levantar cabeza en un momento clave del campeonato y logre evitar la pérdida de categoría.

Temas Relacionados

Tomás AndradeFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Pablo Míguez rompió el silencio tras su abrupta salida de FC Cajamarca: “El club no se manejó de la mejor manera”

El experimentado volante uruguayo confesó que va ve de cerca su retiro y se ve como futuro DT cuando ese momento llegue

Pablo Míguez rompió el silencio tras su abrupta salida de FC Cajamarca: “El club no se manejó de la mejor manera”

DT de Chile palpitó el duelo con Perú en la Copa Sudamericana de Vóley: “Afortunadamente se transformó en un clásico”

Eduardo Guillaume, entrenador de la selección chilena, reconoció la tradición y superioridad histórica del vóley peruano, aunque dejó en claro que su equipo intentará dar el golpe en Lima y “torcerle el brazo” al anfitrión

DT de Chile palpitó el duelo con Perú en la Copa Sudamericana de Vóley: “Afortunadamente se transformó en un clásico”

Después de 22 años, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno devuelven al Perú una jornada histórica con doble triunfo en un ATP 250

Los máximos exponentes del tenis peruano en la actualidad triunfaron en Kitzbühel y Estoril. Ambos están en el mejor momento de su carrera a sus cortos 22 años

Después de 22 años, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno devuelven al Perú una jornada histórica con doble triunfo en un ATP 250

Aixa Vigil, Ginna López, Mirian Patiño y todas las ausentes en la convocatoria de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La lista final de Antonio Rizola dejó fuera a varias voleibolistas que venían trabajando en Videna. Conoce quiénes no fueron consideradas y las razones detrás de cada caso.

Aixa Vigil, Ginna López, Mirian Patiño y todas las ausentes en la convocatoria de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Ricardo Gareca aboga por la experiencia en la selección peruana por encima de la regeneración: “Piden recambio en un país donde no hay formación”

La reciente valoración del ‘Tigre’ choca profundamente con la concepción de la reformación que impulsa la Federación Peruana de Fútbol para las Eliminatorias 2030

Ricardo Gareca aboga por la experiencia en la selección peruana por encima de la regeneración: “Piden recambio en un país donde no hay formación”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Francis Allison pide a Keiko Fujimori declarar en emergencia el Mininter y rechaza crear Policía municipal en Lima

Francis Allison pide a Keiko Fujimori declarar en emergencia el Mininter y rechaza crear Policía municipal en Lima

José Domingo Pérez reitera temor por su vida ante ascenso de Keiko Fujimori como “la mujer más poderosa del país”

PJ decidirá en setiembre si admite la apelación de Pedro Castillo contra su condena de 11 años de prisión

¿Qué cambia con la Ley 32735? Las nuevas penas y reglas para juzgar a policías y militares

Patricia Benavides tendrá como subordinado al fiscal investigado por ser su supuesto cómplice

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo cuenta la llamada que hizo a Roberto Martínez cuando supo de la infidelidad a Gisela Valcárcel: “Me volví loca y lo llamé”

Ethel Pozo cuenta la llamada que hizo a Roberto Martínez cuando supo de la infidelidad a Gisela Valcárcel: “Me volví loca y lo llamé”

Ethel Pozo revela por qué no perdona traición de Roberto Martínez a Gisela Valcárcel: “Me miraba a los ojos y me mentía”

Magdyel Ugaz toma distancia de ‘romance’ con Sergio George y marca límite: “Ha sido parte de mi niñez”

‘Chapa Tu Money’ debutó en la TV: ¿cuánto rating obtuvo el estreno del programa de Mateo Garrido Lecca?

Angie Jibaja agrede a administradora de hotel, termina detenida en una comisaría y le reclaman una deuda de S/ 1500

DEPORTES

DT de Chile palpitó el duelo con Perú en la Copa Sudamericana de Vóley: “Afortunadamente se transformó en un clásico”

DT de Chile palpitó el duelo con Perú en la Copa Sudamericana de Vóley: “Afortunadamente se transformó en un clásico”

Después de 22 años, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno devuelven al Perú una jornada histórica con doble triunfo en un ATP 250

Aixa Vigil, Ginna López, Mirian Patiño y todas las ausentes en la convocatoria de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Ricardo Gareca aboga por la experiencia en la selección peruana por encima de la regeneración: “Piden recambio en un país donde no hay formación”

Juan Manuel Cuesta es baja en Sporting Cristal de cara al partido con Bragantino por ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026