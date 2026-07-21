FC Cajamarca pierde a Tomás Andrade, último baluarte extranjero que le dio mayor peso a su aventura en Liga 1 2026

Tomás Andrade fue el cerebro de FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

FC Cajamarca no deja de desvertebrarse. Al éxodo masivo de futbolistas conocidos, se ha sumado acaso la última salida más dolorosa: la del argentino Tomás Andrade, quien fue una piedra angular del proyecto deportivo, pero una lesión y sus diferencias con el seno del club lo empujaron a marcharse.

El ‘Tomi’, de 30 años, había sido de los primeros fichajes extranjeros del elenco ‘azul y oro’. Tras su salida como campeón de Always Ready escuchó la oferta peruana y se motivó mucho más cuando recibió un llamado especial de Hernán Barcos, el refuerzo capital de una institución que nunca pudo echar raíces.

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Hernán Barcos acompañado de Tomás Andrade y Pablo Lavandeira. - Crédito: FC Cajamarca

“Para mí es motivante que te llame un jugador como él, que te cuente todo sobre el equipo y que él mismo venga también al club para que juntos podamos ayudar en este primer año en primera división a conquistar los objetivos. No fue difícil la decisión”, recordó con Infobae Perú.

Con Tomás Andrade en la estructura cajamarquina, se llegó a formar una pequeña legión conformada por Pablo Míguez, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos, siendo este último el capitán y jerarca. Todos ellos iniciaron el recorrido en el Apertura 2026 sin pensar en un estrepitoso futuro.

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Recorrido marcado por lesión

Iniciada la campaña liguera, la primera en su historia, FC Cajamarca alineó como un inamovible al ‘Tomi’, quien con su contrastada capacidad como organizador del juego tenía la responsabilidad de mover los hilos en un equipo que se había ganado el cartel de sorpresa por sus contrataciones en el mercado de pases.

Su aparición fue más que grata al contribuir con una asistencia en el estreno contra Juan Pablo II College (3-3) y a partir de entonces se hizo fijo en el equipo, avanzando por el buen camino personal, aunque a nivel colectivo el grupo comenzaba a afrontar problemas en el Apertura 2026.

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Tomás Andrade duró solo un semestre en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Sin embargo, iniciando abril presentó una lesión de consideración que lo hizo mantenerse al margen de FC Cajamarca y mimetizarse solo en su recuperación. A pesar de que fue evolucionando en torno a su dolencia, la crisis deportiva y salidas de extranjeros obligó a que se desmarcase no bien arrancase el Clausura 2026.

Durante su periplo por el campeonato peruano, Andrade se hizo presente en nueve partidos del Torneo Apertura. Aunque no logró dejar una huella goleadora, aportó con tres asistencias y demostró un profesionalismo íntegro que se hará extrañar en la institución que lucha por quedarse en la élite.

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El mediocentro argentino, encargado de organizar el fútbol en el equipo, describe el liderazgo del ‘Pirata’ y explica por qué lo considera uno de los mejores jugadores con los que compartió espacio en su carrera.

FC Cajamarca, en serios aprietos

FC Cajamarca pasó de ocupar un lugar destacado en la Liga 1 2026 a ser considerado uno de los principales candidatos al descenso de la actual temporada.

La mala gestión institucional, sumada al bajo rendimiento deportivo, ha dejado al club ‘azul y oro’ al borde del descenso. La posición en la tabla refleja el difícil momento que atraviesa la entidad, que lucha por mantenerse en la máxima categoría.

El último abrazo de Hernán Barcos con el plantel cajamarquino. - Crédito: Difusión

La crisis se agravó tras la salida de quince futbolistas, incluido Hernán Barcos, figura emblemática del equipo. Esta pérdida masiva ha impactado de manera directa en la capacidad competitiva del plantel.

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Para el Torneo Clausura 2026, FC Cajamarca afrontará los partidos con un plantel alternativo. La directiva confía en que el equipo logre levantar cabeza en un momento clave del campeonato y logre evitar la pérdida de categoría.