La promesa que quiere cumplir Miguel Silveira en el Universitario vs Cusco FC por Liga 1: “Ojalá pueda hacerlo en el Monumental”

Miguel Silveira, mediocampista de Cusco FC, anticipó el duelo del viernes 24 de julio ante Universitario en el Monumental: dijo que su equipo irá “a dar todo” y admitió que sueña con anotar ante su ex club. (Cusco FC)

Miguel Silveira atraviesa días de entusiasmo en Cusco FC. El volante brasileño aseguró sentirse integrado tras sus primeras semanas en el plantel y remarcó que el grupo llega fortalecido luego del 4-1 frente a Alianza Atlético, un resultado que, según su lectura, elevó la confianza colectiva.

En la antesala del compromiso por la fecha 2 del Torneo Clausura, el mediocampista brasileño puso el foco en la visita a Universitario de Deportes, vigente campeón nacional, y reconoció que le ilusiona marcar en el estadio Monumental, en Ate, para concretar la conocida “ley del ex” ante el club en el que jugó durante el Apertura.

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Adaptación rápida y confianza tras la goleada

Miguel Silveira aseguró que se adaptó rápidamente a Cusco FC y destacó el buen ambiente del plantel. El brasileño afirmó que la goleada sobre Alianza Atlético fortaleció la confianza del equipo. (Cusco FC)

Silveira sostuvo que el proceso de integración fue más veloz de lo esperado y destacó el ambiente interno que encontró en el conjunto dorado. “Estoy muy bien y feliz. Hace dos semanas que estoy aquí y poco a poco me vengo adaptando. Me siento muy cómodo y contento con el grupo”, manifestó en declaraciones a la prensa.

El mediocampista vinculó ese buen momento con el rendimiento mostrado en la última presentación del equipo, en la que Cusco FC se impuso con amplitud a Alianza Atlético de Sullana por 4-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En su análisis, ese triunfo no solo dejó puntos, sino también una inyección anímica para afrontar un reto de alta exigencia fuera de casa.

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Con el calendario marcando un choque inmediato ante uno de los rivales de mayor peso del torneo, Silveira señaló que el plantel asume el desafío sin cambiar su enfoque: competir con la misma intensidad, sostener la propuesta del equipo y mantener la ambición de sumar en una plaza compleja.

El reencuentro con Universitario y la “ley del ex”

El duelo ante Universitario tendrá un significado especial para Miguel Silveira. El mediocampista recordó su paso por la “U” y reconoció que espera cumplir la tradicional “ley del ex”. (Cusco FC)

En la previa del partido, el volante repasó su etapa anterior en Universitario y le dio un marco especial al cruce de este viernes. El brasileño, de 23 años, reconoció que se trata de un enfrentamiento distinto por su pasado crema y admitió que desea cumplir con la tradición futbolera de convertir ante un ex equipo.

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Al referirse al nivel del plantel cusqueño, enfatizó que cuentan con herramientas para competir y recordó que ya conocía al club cuando estaba en la “U”. “Tenemos un gran plantel. Cuando estuve en Universitario me tocó enfrentar a Cusco FC y siempre me pareció un equipo con muchas condiciones y muy buenos jugadores”, comentó.

Silveira también describió cómo imagina el desarrollo del duelo ante el vigente campeón, con la intención de sostener un mano a mano en el juego y en la actitud. “Vamos a enfrentar a un gran equipo, uno de los más grandes del país, pero nosotros iremos a dar todo lo que tenemos. Siempre imagino poder marcar un gol y ojalá pueda hacerlo en el Monumental”, mencionó.

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En el marco de ese reencuentro, el mediocampista llegó a Universitario a inicios del presente año como uno de los refuerzos para buscar el tetracampeonato nacional. En ese periodo disputó 11 partidos y marcó un gol, antes de cambiar de club.

Día, hora y presente de ambos equipos en el Clausura

Universitario y Cusco FC se medirán este viernes en el Monumental tras comenzar el Clausura con victorias. Ambos equipos buscarán mantener el impulso en uno de los duelos más atractivos de la fecha. (Cusco FC)

El partido entre Universitario de Deportes y Cusco FC quedó programado para este viernes 24 de julio a las 8:30 p.m. (hora peruana), por la fecha 2 del Torneo Clausura. El escenario será el estadio Monumental, en Ate, donde el conjunto crema recibirá a un rival que llega respaldado por su último resultado.

Universitario afrontará el compromiso después de abrir el Clausura con un triunfo en la fecha 1: venció 2-1 a ADT de Tarma. Ese arranque le permitió iniciar el torneo con una victoria y mantenerse con impulso en el inicio de la competencia.

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Del otro lado, Cusco FC arribará con el envión de la goleada 4-1 sobre Alianza Atlético, un marcador que alimentó el optimismo del plantel en la semana previa al viaje a Lima. El equipo es dirigido por Javier Rabanal, también con pasado crema, y buscará sostener esa producción ofensiva en un compromiso que, por rival y condición de visitante, aparece entre los más exigentes del arranque del Clausura.

En lo personal, Silveira firmó con Cusco FC a principios de julio y, según sus propias palabras, atraviesa un periodo de adaptación en el que ya se siente cómodo con sus compañeros y con la idea de juego. Con ese marco, el brasileño anticipó un duelo en el que espera competir “de igual a igual” y, si se presenta la oportunidad, dejar su marca en el Monumental ante Universitario.

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