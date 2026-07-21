La promesa que quiere cumplir Miguel Silveira en el Universitario vs Cusco FC por Liga 1: “Ojalá pueda hacerlo en el Monumental”

Miguel Silveira atraviesa días de entusiasmo en Cusco FC. El volante brasileño aseguró sentirse integrado tras sus primeras semanas en el plantel y remarcó que el grupo llega fortalecido luego del 4-1 frente a Alianza Atlético, un resultado que, según su lectura, elevó la confianza colectiva.
En la antesala del compromiso por la fecha 2 del Torneo Clausura, el mediocampista brasileño puso el foco en la visita a Universitario de Deportes, vigente campeón nacional, y reconoció que le ilusiona marcar en el estadio Monumental, en Ate, para concretar la conocida “ley del ex” ante el club en el que jugó durante el Apertura.
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Adaptación rápida y confianza tras la goleada
Silveira sostuvo que el proceso de integración fue más veloz de lo esperado y destacó el ambiente interno que encontró en el conjunto dorado. “Estoy muy bien y feliz. Hace dos semanas que estoy aquí y poco a poco me vengo adaptando. Me siento muy cómodo y contento con el grupo”, manifestó en declaraciones a la prensa.
El mediocampista vinculó ese buen momento con el rendimiento mostrado en la última presentación del equipo, en la que Cusco FC se impuso con amplitud a Alianza Atlético de Sullana por 4-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En su análisis, ese triunfo no solo dejó puntos, sino también una inyección anímica para afrontar un reto de alta exigencia fuera de casa.
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Con el calendario marcando un choque inmediato ante uno de los rivales de mayor peso del torneo, Silveira señaló que el plantel asume el desafío sin cambiar su enfoque: competir con la misma intensidad, sostener la propuesta del equipo y mantener la ambición de sumar en una plaza compleja.
El reencuentro con Universitario y la “ley del ex”
En la previa del partido, el volante repasó su etapa anterior en Universitario y le dio un marco especial al cruce de este viernes. El brasileño, de 23 años, reconoció que se trata de un enfrentamiento distinto por su pasado crema y admitió que desea cumplir con la tradición futbolera de convertir ante un ex equipo.
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Al referirse al nivel del plantel cusqueño, enfatizó que cuentan con herramientas para competir y recordó que ya conocía al club cuando estaba en la “U”. “Tenemos un gran plantel. Cuando estuve en Universitario me tocó enfrentar a Cusco FC y siempre me pareció un equipo con muchas condiciones y muy buenos jugadores”, comentó.
Silveira también describió cómo imagina el desarrollo del duelo ante el vigente campeón, con la intención de sostener un mano a mano en el juego y en la actitud. “Vamos a enfrentar a un gran equipo, uno de los más grandes del país, pero nosotros iremos a dar todo lo que tenemos. Siempre imagino poder marcar un gol y ojalá pueda hacerlo en el Monumental”, mencionó.
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En el marco de ese reencuentro, el mediocampista llegó a Universitario a inicios del presente año como uno de los refuerzos para buscar el tetracampeonato nacional. En ese periodo disputó 11 partidos y marcó un gol, antes de cambiar de club.
Día, hora y presente de ambos equipos en el Clausura
El partido entre Universitario de Deportes y Cusco FC quedó programado para este viernes 24 de julio a las 8:30 p.m. (hora peruana), por la fecha 2 del Torneo Clausura. El escenario será el estadio Monumental, en Ate, donde el conjunto crema recibirá a un rival que llega respaldado por su último resultado.
Universitario afrontará el compromiso después de abrir el Clausura con un triunfo en la fecha 1: venció 2-1 a ADT de Tarma. Ese arranque le permitió iniciar el torneo con una victoria y mantenerse con impulso en el inicio de la competencia.
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Del otro lado, Cusco FC arribará con el envión de la goleada 4-1 sobre Alianza Atlético, un marcador que alimentó el optimismo del plantel en la semana previa al viaje a Lima. El equipo es dirigido por Javier Rabanal, también con pasado crema, y buscará sostener esa producción ofensiva en un compromiso que, por rival y condición de visitante, aparece entre los más exigentes del arranque del Clausura.
En lo personal, Silveira firmó con Cusco FC a principios de julio y, según sus propias palabras, atraviesa un periodo de adaptación en el que ya se siente cómodo con sus compañeros y con la idea de juego. Con ese marco, el brasileño anticipó un duelo en el que espera competir “de igual a igual” y, si se presenta la oportunidad, dejar su marca en el Monumental ante Universitario.
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