Gerente Deportivo de Cusco FC valoró la predisposición de Miguel Silveira para unirse a su proyecto: “Terminó en un final feliz”

Miguel Silveira extiende su periplo por el fútbol peruano, tras un paso lastimero en Universitario. - Crédito: Cusco FC

Cusco FC es uno de los clubes que más se ha estado moviendo para reforzar a su plantel, tras un primer semestre decepcionante marcado por resultados avergonzantes. Con el afán de potenciar el ataque, se ha contratado a un futbolista que ha hecho ruido en las últimas semanas: Miguel Silveira.

Una vez que Miguelinho se desligó de Universitario, en medio de una polémica por un supuesto maltrato deportivo, inmediatamente despertó el interés de los ‘dorados’. Fue el Gerente Deportivo el que consignó su nombre y tras el visto bueno de Javier Rabanal aceleró una negociación que acabó en una contratación.

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Miguel Silveira realizando entrenamiento con balón. - Crédito: Cusco FC

“Si bien es cierto habían otras opciones, con las cuales nosotros teníamos para incorporar, pero en esa posibilidades estaba el nombre de Miguel Silveira y ahora que finalmente terminó en un final feliz, nos pusimos de acuerdo y hoy es jugador de Cusco FC”, declaró Rolando Escajadillo para Estudio Fútbol.

En línea con eso, el dirigente cusqueño aclaró que el jugador brasileño tiene un vínculo de corto plazo, pero con viabilidad de extensión. “Firmó como jugador libre por esta temporada y tiene opción para continuar el siguiente año”, aclaró.

Miguelinho, caída estrepitosa

Miguel Silveira fue una de las grandes apuestas de Universitario de Deportes. Aunque su actualidad era inquietante, igual los directivos establecieron un contacto formal por el mediocentro brasileño para acometer una incorporación, la cual fue aprobada por Javier Rabanal, entrenador de aquel entonces.

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Sus características creativas como mediapunta podían ofrecerle mayores soluciones a la fase ofensiva de la ‘U’; sin embargo, Miguelinho apenas pudo hacerse de un lugar en la estructura del tricampeón de Perú y lo hizo como revulsivo. La situación, entretanto, se le complicó con la salida del profesional español.

Miguel Silveira se fue sin pena ni gloria de Universitario. - Crédito: Difusión

Mientras el volante brasileño yacía desmarcado en Universitario, entrenándose como el que más para ganarse una consideración con el nuevo CT de Héctor Cúper, su representante hizo soltar todo por los aires a partir de unas declaraciones controversiales, en las que aseguraba que el futbolista era reducido en la interna, en detrimento por otros jugadores identificados con la entidad.

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Aquella polémica tan solo hizo que se generase un clima de animadversión en los vestuarios contra un Miguelinho, que, finalmente, acordó su salida de Ate sin pena ni gloria. Durante su paso por la ‘U’, solo se apuntó un gol en ocho presentaciones.

Cusco FC se reconstruye

El desempeño lastimero de Cusco FC motivó a los directivos a intervenir de manera inmediata, en un intento por evitar un desenlace desfavorable para la institución. El curso de los resultados y el rendimiento del equipo generaron preocupación dentro de la dirigencia.

Como primer paso, la directiva decidió contratar a Javier Rabanal. La llegada del entrenador español tiene como finalidad principal levantar el nivel competitivo de los ‘dorados’ y, de igual forma, implementar un método de trabajo basado en su experiencia en el fútbol europeo.

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Miguel Silveira fichó por Cusco FC tras salir de Universitario: volverá a ser dirigido por Javier Rabanal en el Torneo Clausura 2026.

Con Rabanal a cargo del banquillo, el club gestionó dos incorporaciones destinadas a elevar la competencia interna de la plantilla. Se sumaron al equipo el lateral Ricardo Lagos y el mediocentro Jean Carlos Montaño, quienes fueron elegidos para aportar solidez en la defensa y mayor dinámica en el mediocampo, respectivamente.

Tras un prolongado receso provocado por la suspensión de la Liga 1, Cusco FC se prepara para volver a la actividad oficial. En las próximas semanas, el equipo recibirá a Alianza Atlético en condición de local, y posteriormente tendrá que visitar el estadio Monumental para enfrentar a Universitario, lo que supondrá un enfrentamiento más que especial para el técnico ibérico.

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