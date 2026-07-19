Universitario vs Cusco FC: día, hora y dónde ver partido por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 se disputará este viernes 24 de julio en el estadio Monumental. Universitario recibirá a Cusco FC en un duelo que enfrentará a dos equipos que comenzaron el certamen con el pie derecho y que buscarán mantenerse en la parte alta de la tabla desde las primeras fechas. Además del atractivo deportivo, el partido tendrá un ingrediente especial por el regreso a Ate de Javier Rabanal y Miguel Silveira, quienes defendieron los colores del conjunto ‘crema’ durante el Torneo Apertura y ahora volverán como rivales.

Universitario intentará hacer respetar su condición de local para sumar su segunda victoria consecutiva bajo el mando de Héctor Cúper, mientras que Cusco FC buscará confirmar las buenas sensaciones que dejó en el debut del técnico español con una nueva actuación convincente.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC por fecha 2 del Torneo Clausura

El encuentro entre Universitario y Cusco FC está programado para el viernes 24 de julio desde las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental.

Estos son los horarios en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 21:30 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:30 horas

España: 03:30 horas del sábado 25 de julio

Nueva York (Estados Unidos): 21:30 horas

Miami (Estados Unidos): 21:30 horas

Universitario y Cusco FC se vuelven a ver tras el empate a uno en el Torneo Apertura.

Dónde ver Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten de manera exclusiva a través de L1MAX y la plataforma de streaming Liga 1 Play, señales operadas por la Federación Peruana de Fútbol en conjunto con 1190 Sports.

Los aficionados podrán acceder a la transmisión mediante los operadores DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Win y Best Cable, además de seguir el compromiso desde celulares, tablets o computadoras utilizando la aplicación de Liga 1 Play.

PUBLICIDAD

Asimismo, el choque entre Universitario y Cusco FC también estará disponible para los suscriptores de Fanatiz en los territorios donde la plataforma cuenta con los derechos de emisión.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa de la jornada con la previa, incidencias, goles, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas y el resumen del partido una vez finalizado el encuentro.

Alex Valera y Lisandro Alzugaray le dieron la victoria a los 'cremas' en Tarma. Créditos: L1 Max / Instagram.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Universitario afronta este compromiso con el ánimo en alto luego de imponerse por 2-1 a ADT en Tarma, una de las plazas más complicadas del campeonato. El equipo de Héctor Cúper mostró personalidad para remontar un partido exigente y quedarse con tres puntos importantes en el inicio del Torneo Clausura. Álex Valera abrió el marcador para los ‘merengues’, Jeremy Canela igualó transitoriamente para el conjunto tarmeño y, cuando el empate parecía sentenciado, Lisandro Alzugaray apareció con un magnífico tiro libre para darle la victoria al vigente campeón del Torneo Apertura.

PUBLICIDAD

Cusco FC también llega en un gran momento tras golear 4-1 a Alianza Atlético en el debut oficial de Javier Rabanal como entrenador del cuadro imperial. El conjunto ‘dorado’ mostró una propuesta ofensiva y dominó buena parte del encuentro gracias a los goles de José Manzaneda, Iván Colman, Facundo Callejo y Nicolás Silva. El descuento de Cristian Penilla solo sirvió para maquillar el resultado de un partido en el que los cusqueños fueron ampliamente superiores.

Además del enfrentamiento entre dos equipos que comenzaron con triunfo el Clausura, el partido estará marcado por el regreso de Javier Rabanal al estadio Monumental apenas unas semanas después de su salida de Universitario. Junto a él volverá Miguel Silveira, quien también integró el plantel estudiantil durante el Apertura y ahora buscará amargar a su exequipo con la camiseta de Cusco FC.

PUBLICIDAD

Posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Jorge Murrugarra; Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli, Jairo Concha; Álex Valera y José Rivera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Ricardo Lagos, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, José Zeballos; Diego Soto, Carlo Diez; José Manzaneda, Iván Colman, Lucas Colitto; y Facundo Callejo.