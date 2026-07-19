La polémica opinión de Horacio Benincasa tras tras derrota de ADT ante Universitario: “Ante la duda es para el grande”

Derrota que todavía duele. Y es que Horacio Benincasa habló después de la caída de ADT frente a Universitario de Deportes y puso el foco en un episodio que, a su entender, pudo cambiar el desarrollo del partido.
El defensor, que se desempeña en el club tarmeño, reconoció que el 2-1 en condición de local por la primera jornada del Torneo Clausura 2026 dejó “bronca” por lo ocurrido a lo largo de los 90 minutos, pero también remarcó que el equipo sostuvo la disputa incluso cuando quedó con inferioridad numérica.
En ese marco, dejó una frase que encendió el debate: consideró que en la duda suelen pesar las “jerarquías” y que, en partidos ante equipos grandes, ciertas acciones merecen un análisis más minucioso con el VAR.
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La jugada discutida del primer tiempo y el reclamo por una revisión
El punto de mayor discusión se instaló en una acción de la primera parte. Según lo ocurrido en el estadio Unión Tarma, una disputa dentro del área generó el reclamo de los jugadores de ADT: Joao Rojas cayó en el área crema tras pelear una pelota con Andy Polo, pero el árbitro entendió que la maniobra no debía sancionarse como penal.
Benincasa aludió a esa clase de situaciones cuando explicó que, sin convertir el arbitraje en la única explicación del resultado, sí percibió acciones que requerían un chequeo más profundo. “La única acción que vi fue la de Miguel y no tengo una imagen clara. Pero dentro de la cancha me pareció que hubo una jugada en el primer tiempo que también pudo revisarse, como sí ocurrió en otras acciones”, comentó.
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En la misma línea, insistió en que su mirada no apuntó a desplazar responsabilidades, sino a subrayar la necesidad de uniformidad en los criterios de revisión: si ciertas jugadas pasan por el VAR, otras de características similares deberían recibir el mismo tratamiento. Desde su perspectiva, ese tipo de detalles influye en partidos cerrados, sobre todo cuando se discuten acciones determinantes dentro del área.
“Ante la duda es para el grande”: el mensaje de Benincasa sobre la jerarquía
El zaguero profundizó su postura al plantear que, en el fútbol local, el peso histórico de algunos clubes suele colarse en decisiones finas. “Obviamente, ante la duda (la decisión favorable) es para el grande. Yo jugué cinco años en la ‘U’, lo he vivido. No me quejo de eso, no lo agarro de excusa, es algo normal y es un tema de jerarquías también. Hay algunos jugadores que se les permiten más cosas y entiendo el tema de las jerarquías. Me parece que hicimos un gran partido, hay muchas cosas positivas para sacar dentro de lo malo”, manifestó.
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Su mensaje dejó dos planos en simultáneo. Por un lado, el reclamo: no por un error puntual aislado, sino por la sensación de que ciertos fallos se inclinan con mayor facilidad cuando el rival tiene otro peso específico. Por el otro, la aclaración: evitó instalar la idea de que el resultado se definió solo por el juez, y procuró sostener que el equipo tuvo argumentos para competir.
El señalamiento no pasó inadvertido porque llegó desde un futbolista que, según él mismo recordó, tuvo un largo paso por Universitario. Esa condición le permitió plantear el asunto desde la experiencia personal, en lugar de presentarlo como una acusación abstracta. En el fondo, su lectura apuntó a un fenómeno que, de acuerdo con su mirada, está naturalizado en el fútbol: hay decisiones que, en escenarios de incertidumbre, se inclinan hacia quien tiene más “jerarquía”.
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