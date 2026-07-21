Facundo Morando y María Alejandra Marín se funden en emotivo abrazo durante la conferencia de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La conferencia de prensa de presentación de la Copa Sudamericana de vóley 2026 dejó una de las imágenes más emotivas de la previa del torneo. Facundo Morando y María Alejandra Marín protagonizaron un cálido abrazo que despertó la nostalgia entre los hinchas de Alianza Lima, recordando el exitoso ciclo que ambos compartieron en la última temporada de la Liga Peruana de Vóley.
El entrenador argentino y la armadora colombiana fueron dos piezas fundamentales en la conquista del histórico tricampeonato nacional de las ‘íntimas’. Morando asumió la dirección técnica del conjunto de La Victoria y logró consolidar un equipo competitivo, mientras que Marín se convirtió en una de las principales conductoras del juego ‘blanquiazul’, aportando liderazgo y regularidad en los momentos decisivos del campeonato.
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Aunque sus caminos se separaron al finalizar la temporada, el vínculo construido durante ese exitoso proceso quedó reflejado en el afectuoso reencuentro que protagonizaron en Lima. La colombiana renovó recientemente su contrato con Alianza Lima para afrontar una nueva campaña, mientras que Morando aceptó el desafío de dirigir a Fluminense de Brasil, iniciando una nueva etapa en su carrera.
Más allá de los cambios, el estratega dejó una huella imborrable en la institución victoriana. Bajo su conducción, Alianza Lima no solo consiguió el tricampeonato, sino que consolidó un estilo de juego y una identidad que hoy buscan mantener las actuales campeonas del vóley peruano. El abrazo con Marín simbolizó precisamente ese legado, la cercanía que construyó con sus dirigidas y el respeto mutuo que trascendió los resultados deportivos.
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Facundo Morando, ahora entrenador de la selección colombiana, y María Alejandra Marín, se rencontraron en la presentación de la Copa Sudamericana de vóley y protagonizaron un emotivo abrazo que conmovió a todos los hinchas de Alianza Lima. Crédito: Instagram Latina Deportes.
El reencuentro se produjo en el marco de la presentación oficial de la Copa Sudamericana de vóley, certamen que reunirá en Lima a varias de las principales selecciones del continente y que servirá, además, como una nueva oportunidad para que ambos vuelvan a cruzarse, esta vez desde veredas opuestas.
Y es que el destino les tiene preparado un nuevo capítulo. Facundo Morando estará al frente de la selección de Argentina, mientras que María Alejandra Marín defenderá los colores de Colombia. Ambos se enfrentarán el próximo viernes 24 de julio, cuando argentinas y colombianas choquen en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
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El compromiso se disputará desde las 15:30 horas de Perú en el coliseo Eduardo Dibós, escenario que volverá a recibir a dos protagonistas que dejaron una marca importante en el vóley peruano. Esta vez no compartirán el mismo lado de la cancha, pero el abrazo que protagonizaron en la antesala del torneo dejó claro que el vínculo construido durante su exitoso paso por Alianza Lima permanece intacto.
Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Miércoles 22 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas| Argentina vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:00 horas| Brasil vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Colombia vs. Venezuela | Vía: Latina TV
- 18:00 horas| Chile vs. Perú | Vía: Latina TV
Jueves 23 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas| Colombia vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:00 horas| Chile vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Argentina vs. Venezuela | Vía: Latina TV
- 18:00 horas | Brasil vs. Perú | Vía: Latina TV
Viernes 24 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas | Venezuela vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:00 horas| Brasil vs. Chile | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Argentina vs. Colombia | Vía: Latina TV
- 18:00 horas | Perú vs. Bolivia | Vía: Latina TV
Sábado 25 de Julio (Semifinales y Clasificación)
- 11:15 horas| 3° Grupo A vs. 4° Grupo B (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:45 horas| 3° Grupo B vs. 4° Grupo A (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV
- 16:15 horas| Semifinal 1 | Vía: Latina TV
- 18:45 horas| Semifinal 2 | Vía: Latina TV
Domingo 26 de Julio (Finales y Definición de Puestos)
- 09:45 horas| Definición por el 7mo Puesto | Vía: Web y App de Latina TV
- 12:15 horas| Definición por el 5to Puesto | Vía: Web y App de Latina TV
- 14:45 horas| Definición por el 3er Puesto (Medalla de Bronce) | Vía: Latina TV
- 17:15 horas| Gran Final (Medalla de Oro) | Vía: Latina TV
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