Congreso bicameral 2026: ¿cómo se elegirá la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados?

Congreso bicameral 2026: así será la elección de la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El retorno del Congreso bicameral dará inicio en la organización del Poder Legislativo peruano. Como parte de este proceso, la nueva Cámara de Diputados elegirá por primera vez a su Mesa Directiva para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, una elección que definirá a las autoridades encargadas de conducir el funcionamiento de esta nueva instancia parlamentaria.

De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, la elección se realizará el domingo 26 de julio, luego de la juramentación e incorporación de los diputados electos que formarán parte del primer Congreso bicameral del país. Este acto previo está programado para el viernes 24 de julio.

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La conformación de la nueva Cámara de Diputados comenzará con la incorporación oficial de los legisladores elegidos en las últimas elecciones. Durante esta ceremonia, los diputados prestarán juramento para asumir sus funciones dentro del nuevo esquema bicameral del Congreso de la República.

La elección de la Mesa Directiva no podrá realizarse sin que previamente los parlamentarios hayan sido reconocidos e incorporados formalmente. la primera directiva de la Cámara de Diputados será elegida por los integrantes que asumirán el periodo legislativo 2026-2027.

Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

¿Cómo se elegirá la Mesa Directiva?

Según el reglamento parlamentario, los grupos políticos tendrán la responsabilidad de definir las listas que competirán por dirigir la cámara. Cada fórmula deberá incluir candidatos para los cuatro cargos de conducción: presidencia y las tres vicepresidencias.

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El procedimiento electoral estará dirigido por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, que tendrá a su cargo organizar la votación y garantizar que el proceso se desarrolle conforme a las normas establecidas. Durante la jornada, se designará a dos diputados como escrutadores, quienes tendrán la función de supervisar el normal desarrollo de la elección y participar en la revisión de las cédulas de votación.

El proceso contempla las siguientes etapas:

Los escrutadores firmarán las cédulas de votación antes de que sean distribuidas entre los diputados.

Los legisladores emitirán su voto de manera individual y secreta, depositando sus cédulas en el ánfora correspondiente.

Finalizada la votación, se realizará el conteo voto por voto con la participación de los diputados escrutadores.

El presidente de la Junta Preparatoria dará lectura a cada voto durante el escrutinio.

Dos urnas ceremoniales de plata descansan sobre una mesa de madera, preparadas para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el Congreso de Perú. (Agencia Andina)

Para que una lista sea declarada ganadora en la primera votación, deberá obtener más de la mitad de los votos emitidos por los diputados asistentes a la sesión. Si ninguna candidatura alcanza la mayoría requerida, el reglamento establece la realización de una segunda votación entre las dos listas que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en la primera ronda; en esta etapa, será proclamada ganadora la fórmula que consiga la mayor votación y sus integrantes asumirán los cargos de la Mesa Directiva.

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¿Qué pasa después de la votación?

De acuerdo a la información difundida por Andina Noticias, la lista que obtenga la mayor cantidad de votos en la segunda elección será proclamada como ganadora y sus integrantes asumirán la conducción de la Cámara de Diputados durante el periodo correspondiente.

Tras la proclamación de los resultados, los miembros electos de la Mesa Directiva deberán prestar juramento para ejercer oficialmente sus cargos. El presidente electo de la cámara será el primero en asumir el compromiso ante el titular de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

Luego, el nuevo presidente tomará juramento a los demás integrantes elegidos para completar la Mesa Directiva. La fórmula establecida será: “Por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Perú”; sin embargo, los diputados que lo soliciten podrán prescindir de la invocación religiosa durante este acto.

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Instalación de la nueva cámara

Una vez completada la elección y juramentación de la Mesa Directiva, la Cámara de Diputados quedará oficialmente constituida para el periodo 2026-2031. El resultado del proceso será comunicado a las autoridades del Estado, entre ellas el presidente de la República, los titulares del Senado, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y otros organismos públicos.

La nueva Mesa Directiva organizará el funcionamiento interno de la cámara y convocará para el lunes 27 de julio la sesión de instalación de la Cámara de Diputados y del Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.; así comenzará formalmente la etapa del Congreso bicameral en el país.

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