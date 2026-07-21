Perú

Fiestas Patrias en Junín: suspenden desfile cívico militar, actividades escolares y celebraciones tradicionales por víctimas del sismo

La Comisión Multisectorial y diversas municipalidades reorganizaron la agenda oficial tras el temblor del 18 de julio. En reemplazo de las ceremonias se realizará una misa de duelo y el izamiento del Pabellón Nacional a media asta

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Suspenden el desfile escolar, Paseo de la Bandera, Sesión Solemne y Parada Cívico Militar. Composición: Infobae
Suspenden el desfile escolar, Paseo de la Bandera, Sesión Solemne y Parada Cívico Militar. Composición: Infobae

Las actividades previstas para las celebraciones por Fiestas Patrias en Junín cambiaron de manera significativa después del sismo del 18 de julio, cuyo epicentro se ubicó en el anexo de Pumpunya, distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca. Las autoridades regionales y locales optaron por modificar la agenda oficial con medidas orientadas al respeto por las personas fallecidas y las familias afectadas.

La decisión alcanza ceremonias institucionales, actividades educativas y eventos culturales que cada año reúnen a delegaciones de distintos distritos de la región. En lugar de los actos habituales, las entidades públicas priorizarán ceremonias con carácter conmemorativo.

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Las disposiciones también incluyen la suspensión de festividades tradicionales organizadas por diversas municipalidades y organismos públicos. Cada institución comunicó sus medidas mediante acuerdos y comunicados oficiales, con el propósito de mantener una respuesta coordinada frente a la emergencia.

Las acciones adoptadas reflejan un cambio temporal en la programación regional durante la semana central de Fiestas Patrias. Los anuncios fueron difundidos por las autoridades competentes conforme avanzó la reorganización de las actividades públicas.

Comisión Multisectorial cancela las principales ceremonias oficiales

La Comisión Multisectorial de Fiestas Patrias confirmó la suspensión del desfile escolar previsto para el 22 de julio, además del Paseo de la Bandera y la Sesión Solemne programados para el 26 de julio. La medida también deja sin efecto la Parada Cívico Militar del 27 de julio, considerada una de las principales actividades oficiales por el aniversario patrio en la región.

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Según la información difundida por la comisión, la decisión responde al duelo por las víctimas del sismo registrado en la provincia de Chupaca y las afectaciones reportadas en el sur de Huancayo. En reemplazo de las ceremonias suspendidas, el 26 de julio se realizará una misa de duelo y el izamiento del Pabellón Nacional a media asta como homenaje a las personas fallecidas y en señal de acompañamiento a las familias damnificadas.

La Comisión Multisectorial reúne al Gobierno Regional de Junín, la Prefectura Regional, la Municipalidad Provincial de Huancayo, la Policía Nacional del Perú, el Ejército Peruano, la Dirección Regional de Educación de Junín, la UGEL Huancayo y la Dirección Regional de Salud, instituciones que participaron en la adopción de las medidas.

Municipios amplían la suspensión de actividades culturales y tradicionales

Un grupo de personas posa, algunas con vestimenta tradicional y sombreros, junto a una mesa con múltiples platos de comida y un lechón asado
Delegaciones culturales de Junín y una muestra de su gastronomía regional participan en la presentación oficial de las actividades por Fiestas Patrias.

Las decisiones oficiales también alcanzan actividades organizadas por distintos gobiernos locales del departamento. Las municipalidades de Chilca y Huancán dejaron sin efecto las celebraciones relacionadas con el Santiago Wanka, una de las expresiones culturales más representativas del valle del Mantaro durante esta temporada.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Concepción suspendió las actividades previstas por Fiestas Patrias, entre ellas la ceremonia protocolar y el desfile cívico escolar. A estas disposiciones se sumó el Gobierno Regional de Junín con la cancelación de su participación en el desfile inaugural de la Feria Yauris 2026.

Las suspensiones incluyen, además, festividades tradicionales como la Morenada y otras celebraciones patronales que suelen congregar a numerosas delegaciones y asistentes en diferentes provincias de la región. Con estas medidas, las entidades públicas reorganizan su calendario institucional durante los días centrales de julio.

Municipalidad Provincial de Huancayo comunica nuevas cancelaciones

La Municipalidad Provincial de Huancayo, por medio del Instituto de la Juventud y Cultura, emitió un comunicado dirigido a la ciudadanía, instituciones participantes y público en general para informar nuevas suspensiones vinculadas al Santiago Wanka 2026.

El documento precisa que no se realizarán los concursos “Buscando la Voz del Santiago Wanka”, “Shacatán Wanka”, “Santiaguito Wanka” ni el pasacalle del “Santiago Wanka 2026”, actividades programadas para los días 23 y 24 de julio.

La municipalidad indicó que la disposición responde al “profundo respeto y solidaridad con los fallecidos y familias afectadas por el sismo ocurrido el pasado 18 de julio, cuyo epicentro se registró en el anexo de Pumpunya, distrito de Chongos Bajo (Chupaca), y que ocasionó daños y afectaciones en los distritos de Chupuro, Viques y Huayucachi”.

El comunicado también señala que la decisión “responde al compromiso de la organización con los principios de solidaridad, respeto y sensibilidad frente a las difíciles circunstancias que atraviesan nuestros hermanos de las zonas afectadas, priorizando la unidad y el apoyo a las familias damnificadas en estos momentos de adversidad”.

La Municipalidad Provincial de Huancayo incorporó en su pronunciamiento un mensaje dirigido a las personas perjudicadas por el movimiento sísmico y a las instituciones involucradas en la organización de las actividades culturales.

El texto expresa “nuestras más sentidas condolencias a las familias que han sufrido pérdidas y mostramos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por este desastre, formulando votos por su pronta recuperación y tomando acciones para el restablecimiento de las condiciones de bienestar en las localidades comprometidas”.

Comunicado de la Municipalidad de Huancayo
Comunicado de la Municipalidad de Huancayo

Asimismo, la entidad agradeció “la comprensión y el apoyo de las delegaciones participantes, instituciones públicas y privadas, organizaciones culturales y ciudadanía en general, por sumarse a esta decisión adoptada en un marco de responsabilidad, respeto y solidaridad con las poblaciones afectadas”.

Las medidas difundidas por la Comisión Multisectorial de Fiestas Patrias y por la Municipalidad Provincial de Huancayo modifican el desarrollo de las actividades oficiales, educativas y culturales previstas para los últimos días de julio en distintas provincias de Junín.

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