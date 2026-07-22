Hasta verano del 2027: Trujillo enfrentará temperaturas de hasta 4 °C por encima del promedio

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que las altas temperaturas continuarán registrándose incluso durante las noches en la zona de la costa norte y centro del Perú. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

En gran parte del Perú, el día a día cambió por completo debido a las altas temperaturas registradas en pleno invierno. El uso de ropa ligera, lentes de sol, sombrillas y bloqueador solar se ha vuelto parte esencial para habitantes que enfrentan jornadas inusualmente calurosas.

Una de las ciudades más golpeadas por esta ola de calor se encuentra en el norte del país. Según la Oficina de Enlace del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi), Trujillo, en La Libertad, experimentará valores de hasta 4.2 °C por encima de lo normal hasta el verano del 2027.

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Durante julio, Trujillo alcanzó un pico de 27.5 °C el día 6 y se registraron valores elevados en otras fechas, como el 15 de julio, con 27.3 °C, y los días 10, 13, 14, 17, 18 y 29 del mes.

El fenómeno no se limita a la capital regional. En el distrito de Casa Grande (Ascope), el termómetro llegó a 28.7 °C y en Guadalupe se reportaron 30.8 °C, cinco grados por encima del promedio habitual.

En la sierra liberteña, localidades como Huamachuco también han reportado temperaturas elevadas. El 22 de julio, la estación local marcó 22.2 °C, un valor considerado extremadamente cálido por el Senamhi. La situación llevó a las autoridades a reiterar la importancia de protegerse de la radiación ultravioleta y adecuar las rutinas diarias a las nuevas condiciones climáticas.

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Residentes de Lima enfrentan una intensa ola de calor, mientras la ciudad se ve envuelta en una atmósfera cálida y brumosa bajo el sol, reflejando el impacto del Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alerta roja y pronósticos

El Senamhimantiene activa una alerta roja para la costa y la sierra peruana, debido al incremento de temperaturas de “moderada a extrema intensidad”.

Según los pronósticos oficiales, los valores máximos en la costa norte pueden alcanzar entre 30 °C y 36 °C, mientras que en la costa central se esperan máximas de 24 °C a 28 °C y en la sierra norte entre 18 °C y 31 °C.

El organismo estatal advierte que la escasa nubosidad durante el mediodía incrementa la radiación ultravioleta, especialmente peligrosa entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Por ello, se recomienda a la población usar bloqueador solar, ropa de protección, sombreros de ala ancha y evitar actividades al aire libre en las horas de mayor radiación. Además, se insiste en la hidratación constante y la consulta frecuente de reportes oficiales para adaptarse a la evolución del clima.

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La alerta roja, vigente en La Libertad, Áncash, Lima, Piura, Lambayeque y otras regiones, se extenderá en los próximos días y podría mantenerse hasta el verano del 2027, debido a la persistencia del Fenómeno El Niño Costero.

El Senamhi advierte que “estamos en la antesala de lo que podría ser uno de los niños más fuertes de todos los tiempos”, según la directora de Meteorología Grinia Ávalos.

Récords de calor

La situación en Trujillo refleja una tendencia que se observa en otras ciudades costeras del Perú. Lima y Callao, por ejemplo, acumulan 72 noches consecutivas con temperaturas extremas, con registros nocturnos entre 20 °C y 21.6 °C, hasta seis grados por encima del promedio para la temporada.

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“Todo Lima y Callao vienen registrando temperaturas nocturnas por encima de su rango normal, con anomalías de entre 5 y 6 grados, incluso con noches muy cálidas o extremadamente cálidas”, señaló Lourdes Menis, especialista del Senamhi.

El aumento en la temperatura superficial del mar, que en algunos puntos llega a estar entre 2 y 5 °C por encima de lo normal, agrava el fenómeno y prolonga los episodios de calor, incluso durante la noche.