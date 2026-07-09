María Alejandra Marín seguirá como armadora de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: colombiana firmó su renovación

El club confirmó que la voleibolista colombiana seguirá en el plantel el próximo curso, tras su llegada en la campaña pasada y su papel determinante en el recorrido que culminó con el campeonato nacional (Alianza Lima Vóley)

Alianza Lima informó la renovación de contrato de la armadora colombiana María Alejandra Marín, quien continuará en el equipo durante la temporada 2026/27. La voleibolista, que llegó a la institución en la campaña anterior, se consolidó con rapidez dentro del plantel y fue considerada una pieza determinante en la obtención del título nacional.

La jugadora, de 30 años, vinculó su continuidad con el lazo que dice haber desarrollado en el club. En sus declaraciones, describió su elección como una determinación atravesada por el componente emocional y por la identificación con la camiseta.

“Hay decisiones que no se toman con la cabeza, se sienten con el corazón. Y este escudo ya es parte de mí. Acá encontré pasión, retos y una familia que me impulsa a dar siempre un poquito más. Seguir defendiendo estos colores no fue una duda, fue un ‘¡vamos con toda!’”, aseguró.

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La confirmación de su permanencia extiende la presencia de una jugadora que, según lo difundido por el club, se mantendrá como parte del proyecto deportivo para el próximo curso. Su continuidad también refuerza una posición clave en el funcionamiento del equipo, al tratarse de la encargada de la conducción de juego y de la distribución de ataques.

Continuidad para la temporada 2026/27

Alianza Lima renovó el contrato de María Alejandra Marín para la temporada 2026/27. La armadora colombiana continuará como una de las principales referentes del equipo campeón nacional. (Alianza Lima Vóley)

El anuncio oficial precisó que Marín seguirá vistiendo la camiseta blanquiazul en la temporada 2026/27. La institución destacó que la armadora se incorporó en la campaña pasada para potenciar al plantel y que su rendimiento se reflejó en el recorrido que culminó con el campeonato nacional.

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En el comunicado, el club remarcó que la renovación implica mantener en el plantel a una de las armadoras más destacadas del continente. También señaló que la voleibolista es titular y capitana de la selección de Colombia, condición que aporta jerarquía y experiencia al grupo.

Marín, en tanto, amplió su mirada sobre lo que representa el club en esta etapa. “Alianza Lima representa crecimiento, carácter y propósito. En mi carrera es un lugar donde sigo construyendo, aprendiendo y soñando en grande. Y en lo personal, es una experiencia que me ha hecho más fuerte, más disciplinada y agradecida. Es más que un club; es una parte importante de mi historia”, indicó.

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La continuidad de la armadora se da luego de una temporada en la que, de acuerdo con el comunicado, su adaptación fue rápida y su participación se volvió central dentro del equipo. En ese marco, el club aseguró que su permanencia permitirá sostener una base deportiva para afrontar los desafíos del nuevo curso.

Un vínculo marcado por el grupo y el vestuario

La armadora colombiana aseguró que la convivencia y el compromiso del equipo influyeron en su decisión de continuar en Alianza Lima. Marín resaltó el valor del grupo dentro y fuera de la cancha. (Alianza Lima Vóley)

La jugadora también explicó que su decisión de seguir estuvo influida por el ambiente interno y la dinámica cotidiana del plantel. En sus palabras, destacó aspectos del día a día que, según sostuvo, fortalecen la cohesión del equipo y alimentan la motivación personal para seguir compitiendo con la institución.

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“La energía, las risas, el trabajo duro, los momentos difíciles y los triunfos compartidos hacen que este grupo tenga algo especial. Todos los días me motiva saber que no estoy sola, que vamos juntas por un mismo objetivo y que cada una aporta algo único”, afirmó.

Sus declaraciones apuntaron a una continuidad asociada no solo a lo deportivo, también a la convivencia y al respaldo que percibe dentro del club. En esa línea, insistió en que el proceso que atraviesa en la institución tiene un peso directo en su desarrollo, tanto por lo que aprende en lo competitivo como por la experiencia personal que dijo estar acumulando desde su llegada.

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Alianza Lima, por su parte, planteó que la extensión del vínculo asegura la presencia de una referente para la temporada 2026/27. Con esa decisión, el club sostuvo que mantiene a una de las figuras del equipo en un rol clave para la estructura de juego, con impacto en el funcionamiento colectivo.

Mensaje a la hinchada y promesa de entrega

Tras renovar con Alianza Lima, María Alejandra Marín agradeció el respaldo de la hinchada y prometió seguir entregándose al máximo para buscar nuevos títulos en la temporada 2026/27. (Alianza Lima Vóley)

En el cierre de sus declaraciones, Marín dedicó un mensaje a los hinchas del club y agradeció el apoyo recibido desde que se incorporó al plantel. “Gracias de corazón. Su apoyo se siente en cada partido, en cada entrenamiento y en cada momento. Prometo seguir entregándolo todo, con pasión, compromiso y amor por estos colores. Vamos juntos por más alegrías”, expresó.

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La armadora ya había anticipado, en otras frases difundidas junto con el anuncio, que su continuidad no se construyó desde una evaluación fría, sino desde lo que definió como una conexión con el escudo y con lo que encontró dentro del club. “Hay decisiones que no se toman con la cabeza, se sienten con el corazón. Y este escudo ya es parte de mí. Acá encontré pasión, retos y una familia que me impulsa a dar siempre un poquito más. Seguir defendiendo estos colores no fue una duda, fue un ‘¡vamos con toda!’”, reiteró.

Con la renovación confirmada para la temporada 2026/27, Alianza Lima mantendrá en su plantel a la armadora colombiana que el club describió como una de las referentes del equipo tras su aporte en la campaña que terminó con el título nacional.

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