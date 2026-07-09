Perú Deportes

María Alejandra Marín seguirá como armadora de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: colombiana firmó su renovación

El club blanquiazul confirmó la continuidad de la ‘cafetera’ quien fue una pieza clave en el último campeonato nacional. La armadora afirmó que su decisión respondió al vínculo construido

Guardar
Google icon
María Alejandra Marín – Alianza Lima Vóley – Liga Peruana de Vóley – Perú – deportes – 8 julio
El club confirmó que la voleibolista colombiana seguirá en el plantel el próximo curso, tras su llegada en la campaña pasada y su papel determinante en el recorrido que culminó con el campeonato nacional (Alianza Lima Vóley)

Alianza Lima informó la renovación de contrato de la armadora colombiana María Alejandra Marín, quien continuará en el equipo durante la temporada 2026/27. La voleibolista, que llegó a la institución en la campaña anterior, se consolidó con rapidez dentro del plantel y fue considerada una pieza determinante en la obtención del título nacional.

La jugadora, de 30 años, vinculó su continuidad con el lazo que dice haber desarrollado en el club. En sus declaraciones, describió su elección como una determinación atravesada por el componente emocional y por la identificación con la camiseta.

“Hay decisiones que no se toman con la cabeza, se sienten con el corazón. Y este escudo ya es parte de mí. Acá encontré pasión, retos y una familia que me impulsa a dar siempre un poquito más. Seguir defendiendo estos colores no fue una duda, fue un ‘¡vamos con toda!’”, aseguró.

PUBLICIDAD

La confirmación de su permanencia extiende la presencia de una jugadora que, según lo difundido por el club, se mantendrá como parte del proyecto deportivo para el próximo curso. Su continuidad también refuerza una posición clave en el funcionamiento del equipo, al tratarse de la encargada de la conducción de juego y de la distribución de ataques.

Continuidad para la temporada 2026/27

María Alejandra Marín – Alianza Lima Vóley – Liga Peruana de Vóley – Perú – deportes – 8 julio
Alianza Lima renovó el contrato de María Alejandra Marín para la temporada 2026/27. La armadora colombiana continuará como una de las principales referentes del equipo campeón nacional. (Alianza Lima Vóley)

El anuncio oficial precisó que Marín seguirá vistiendo la camiseta blanquiazul en la temporada 2026/27. La institución destacó que la armadora se incorporó en la campaña pasada para potenciar al plantel y que su rendimiento se reflejó en el recorrido que culminó con el campeonato nacional.

PUBLICIDAD

En el comunicado, el club remarcó que la renovación implica mantener en el plantel a una de las armadoras más destacadas del continente. También señaló que la voleibolista es titular y capitana de la selección de Colombia, condición que aporta jerarquía y experiencia al grupo.

Marín, en tanto, amplió su mirada sobre lo que representa el club en esta etapa. “Alianza Lima representa crecimiento, carácter y propósito. En mi carrera es un lugar donde sigo construyendo, aprendiendo y soñando en grande. Y en lo personal, es una experiencia que me ha hecho más fuerte, más disciplinada y agradecida. Es más que un club; es una parte importante de mi historia”, indicó.

La continuidad de la armadora se da luego de una temporada en la que, de acuerdo con el comunicado, su adaptación fue rápida y su participación se volvió central dentro del equipo. En ese marco, el club aseguró que su permanencia permitirá sostener una base deportiva para afrontar los desafíos del nuevo curso.

Un vínculo marcado por el grupo y el vestuario

María Alejandra Marín – Alianza Lima Vóley – Liga Peruana de Vóley – Perú – deportes – 8 julio
La armadora colombiana aseguró que la convivencia y el compromiso del equipo influyeron en su decisión de continuar en Alianza Lima. Marín resaltó el valor del grupo dentro y fuera de la cancha. (Alianza Lima Vóley)

La jugadora también explicó que su decisión de seguir estuvo influida por el ambiente interno y la dinámica cotidiana del plantel. En sus palabras, destacó aspectos del día a día que, según sostuvo, fortalecen la cohesión del equipo y alimentan la motivación personal para seguir compitiendo con la institución.

La energía, las risas, el trabajo duro, los momentos difíciles y los triunfos compartidos hacen que este grupo tenga algo especial. Todos los días me motiva saber que no estoy sola, que vamos juntas por un mismo objetivo y que cada una aporta algo único”, afirmó.

Sus declaraciones apuntaron a una continuidad asociada no solo a lo deportivo, también a la convivencia y al respaldo que percibe dentro del club. En esa línea, insistió en que el proceso que atraviesa en la institución tiene un peso directo en su desarrollo, tanto por lo que aprende en lo competitivo como por la experiencia personal que dijo estar acumulando desde su llegada.

Alianza Lima, por su parte, planteó que la extensión del vínculo asegura la presencia de una referente para la temporada 2026/27. Con esa decisión, el club sostuvo que mantiene a una de las figuras del equipo en un rol clave para la estructura de juego, con impacto en el funcionamiento colectivo.

Mensaje a la hinchada y promesa de entrega

María Alejandra Marín – Alianza Lima Vóley – Liga Peruana de Vóley – Perú – deportes – 8 julio
Tras renovar con Alianza Lima, María Alejandra Marín agradeció el respaldo de la hinchada y prometió seguir entregándose al máximo para buscar nuevos títulos en la temporada 2026/27. (Alianza Lima Vóley)

En el cierre de sus declaraciones, Marín dedicó un mensaje a los hinchas del club y agradeció el apoyo recibido desde que se incorporó al plantel. “Gracias de corazón. Su apoyo se siente en cada partido, en cada entrenamiento y en cada momento. Prometo seguir entregándolo todo, con pasión, compromiso y amor por estos colores. Vamos juntos por más alegrías”, expresó.

La armadora ya había anticipado, en otras frases difundidas junto con el anuncio, que su continuidad no se construyó desde una evaluación fría, sino desde lo que definió como una conexión con el escudo y con lo que encontró dentro del club. “Hay decisiones que no se toman con la cabeza, se sienten con el corazón. Y este escudo ya es parte de mí. Acá encontré pasión, retos y una familia que me impulsa a dar siempre un poquito más. Seguir defendiendo estos colores no fue una duda, fue un ‘¡vamos con toda!’”, reiteró.

Con la renovación confirmada para la temporada 2026/27, Alianza Lima mantendrá en su plantel a la armadora colombiana que el club describió como una de las referentes del equipo tras su aporte en la campaña que terminó con el título nacional.

Temas Relacionados

María Alejandra MarínAlianza Lima VóleyLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

La Superliga de Rumanía pondera a Renato Espinosa, goleador revelación de la pasada campaña: “Excelencia peruana”

A pesar de que el delantero nacional derrapó a la Segunda División, logró demostrar una capacidad goleadora loable, la cual ha sido reconocida por la organización de la Liga I

La Superliga de Rumanía pondera a Renato Espinosa, goleador revelación de la pasada campaña: “Excelencia peruana”

Sporting Cristal se queda sin Silvana Alfaro para la final ante Universitario de la Liga Femenina 2026: ¿Qué pasó con la portera?

El equipo cervecero confirmó la salida de su arquera a poco de jugar la fina de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina contra Universitario de Deportes

Sporting Cristal se queda sin Silvana Alfaro para la final ante Universitario de la Liga Femenina 2026: ¿Qué pasó con la portera?

Deportivo Municipal vs Defensor Santa Teresa: día, hora y sede de la revancha por la Liga Departamental de la Copa Perú 2026

La ‘Academia’ se va a Cañete para intentar mantener la ventaja lograda en el partido de ida y seguir su camino de regreso a la Liga 1

Deportivo Municipal vs Defensor Santa Teresa: día, hora y sede de la revancha por la Liga Departamental de la Copa Perú 2026

“Quiero campeonar”: Claudia Palza fija su gran objetivo con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La central de la selección peruana no escatima en expectativas de cara a su primera temporada en el conjunto de Odriozola. " La ‘U’ cada año está subiendo de puesto", remarcó

“Quiero campeonar”: Claudia Palza fija su gran objetivo con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Claudia Palza revela el alcance de su lesión rumbo a la Copa Sudamericana de Vóley: “Recién la próxima semana voy a poder saltar”

La central peruana, que ya se perdió la Copa Latina, concedió que la dolencia física en el talón de Aquiles aún no le permite entrenarse a la par de sus compañeras en los trabajos con balón

Claudia Palza revela el alcance de su lesión rumbo a la Copa Sudamericana de Vóley: “Recién la próxima semana voy a poder saltar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rafael López Aliaga llama a la unidad con México: “Los políticos pasan, las naciones quedan”

Rafael López Aliaga llama a la unidad con México: “Los políticos pasan, las naciones quedan”

Rafael López Aliaga anuncia alianza de al menos cuatro partidos para enfrentar a oposición en el Congreso bicameral

Reunidos: López Aliaga pide a Fujimori S/ 5.000 millones para seguridad y que el 50% del impuesto minero financie obras en el sur

Somos Perú pide no entregar medalla de Gran Cruz a Jerí por archivada denuncia de violación y “conducta clandestina”

Primera ministra de Japón felicita a Keiko Fujimori tras ganar elección presidencial y destaca relación entre ambos países

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva rompe su silencio en 'Amor y Fuego' y muestra los chats que tiene con Macarena Gastaldo

Christian Cueva rompe su silencio en 'Amor y Fuego' y muestra los chats que tiene con Macarena Gastaldo

Christian Cueva envía carta notarial a Macarena Gastaldo y muestra supuestos chats: “No me van a jod**”

Gonzalo Torres celebra 30 años de matrimonio junto a Muss Hernández: "Amor de mi vida"

Bryan Arámbulo responde a excantante tras denuncia laboral por no pagarle lo acordado: “Yo no le debo nada a nadie”

Magaly Medina explota contra ATV y acusa a ‘Día D’ de “lavarle la cara” a Alejandra Baigorria: “Una falta de respeto”

DEPORTES

La Superliga de Rumanía pondera a Renato Espinosa, goleador revelación de la pasada campaña: “Excelencia peruana”

La Superliga de Rumanía pondera a Renato Espinosa, goleador revelación de la pasada campaña: “Excelencia peruana”

Sporting Cristal se queda sin Silvana Alfaro para la final ante Universitario de la Liga Femenina 2026: ¿Qué pasó con la portera?

Deportivo Municipal vs Defensor Santa Teresa: día, hora y sede de la revancha por la Liga Departamental de la Copa Perú 2026

“Quiero campeonar”: Claudia Palza fija su gran objetivo con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Claudia Palza revela el alcance de su lesión rumbo a la Copa Sudamericana de Vóley: “Recién la próxima semana voy a poder saltar”