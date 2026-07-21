María Pía Copello confesó el verdadero motivo de su enemistad con Ricardo Bonilla, ‘Timoteo’: “No fue personal, sino económico”

María Pía Copello rompe su silencio y cuenta toda la verdad sobre su distanciamiento con Timoteo. Descubre los problemas económicos y el conflicto de intereses que terminaron con una de las duplas más queridas de la televisión peruana | Sin Que decir / YouTube

María Pía Copello reveló este martes, en la edición del programa de streaming Sin + Que Decir, los motivos reales detrás de su distancia con Ricardo Bonilla, el actor que durante casi siete años interpretó al dragón ‘Timoteo’ en la televisión peruana, y aclaró que el quiebre no fue personal sino económico.

“No me parecía bien que habían cosas que pasaban, pero siempre había una provocación del otro lado”, dijo la conductora ante sus compañeros Mario Hart, Israel Dreyfus, Luciana y Ethel Pozo. “Yo a veces digo: ¿por qué provocar, decir que tu mejor amiga es Karina y no Pía?”.

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La conductora precisó que la ruptura con Bonilla se originó cuando el canal América Televisión le otorgó al actor el control de los circos y giras del espectáculo María Pía y Timoteo, luego de la salida de Karina Rivera del programa. Ese arreglo convirtió a Bonilla en juez y parte: era al mismo tiempo el personaje principal del show y el empresario que negociaba los cachets del resto del elenco, incluido el de Copello.

María Pía Copello reemplazó a Karina Rivero en la conducción de 'Karina y Timoteo'. La anterior conductora se retiró por un riesgoso embarazo. América TV

El dinero, en el centro del conflicto

“Él negocia con el canal tener los circos y las giras. Entonces él se vuelve juez y parte: era el muñeco y también el empresario”, explicó Copello. “Yo también pagaba un derecho de piso cierto tiempo, pero tampoco vas a llenar un coliseo y ganar cien dólares”.

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La conductora relató que cobraba 150 dólares por función mientras los coliseos se llenaban. “Con esos cien dólares, las cinco entradas que están acá adelante ya pagaron mi bolo. Y los coliseos estaban completos”, cuestionó entre risas. Ethel Pozo lo resumió con precisión: “María Pía era la conductora del programa, pero a ti te pagaban como talento mientras Timoteo cobraba como productor”.

Pía Copello confirmó ese esquema y fue más lejos: “Si nos ponemos a hablar bien y a poner los puntos sobre las íes, créeme que se va a destapar una caja de Pandora grande ahí”. Luego admitió, sin rodeos que ella siempre trataba de guardar la magia de aquellos años, pero todo el problema tiene que ver con el dinero.

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La conductora recordó una gira específica a Cajamarca donde recibió exactamente 150 dólares como pago total. “¿Por qué voy a mentir? Ciento cincuenta dólares. Pero los agradecí”, dijo.

Dannya Bahamond publicó fotos de su paso por María y Timoteo para demostrar que fue testigo de los malos tratos. (Foto: Instagram/_dannybs)

Siete años de magia con tensiones internas

A pesar del conflicto económico, insistió en que siempre intentó preservar la imagen pública del dúo. “Yo creo que he sido una de las personas que más ha tratado de mantener esa ilusión”, señaló. “Fueron casi siete años de chamba en donde estuvieron dos generaciones con nosotros”.

La conductora también aclaró que no guarda rencor hacia el personaje, aunque sí hacia ciertas actitudes de Bonilla fuera del traje. “Cuando yo lo veo a Ricardo dentro del traje, yo tengo los sentimientos más lindos. Ya cuando sale del traje, ya es otra cosa”, dijo entre risas.

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Sobre el estado actual de su relación con Bonilla, fue directa: “No me hablo con Ricardo porque no ha habido la oportunidad. Sí es verdad que no quedamos tan bien, pero creo que no fue un tema únicamente ni de él ni mía”. Señaló además que la decisión del canal de colocarlo como empresario fue un error institucional: “¿Quién hace juez y parte a una misma persona? Creo que ellos tampoco lo vieron venir”.

Cuando el chat del streaming le pidió que perdonara a Timoteo, Copello respondió sin dudar: “Timoteo, que te perdone a ti. Yo no tengo nada que perdonar. Yo tengo los mejores recuerdos”.

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Karina Rivera cuenta cómo es su relación con María Pía Copello. (Foto: con posición)

Karina Rivera: el café pendiente y la historia que nadie contó

En otro tramo del programa, María Pía abordó su vínculo con Karina Rivera, la conductora que precedió al dúo María Pía y Timoteo con su propio programa Karina y Timoteo, y cuya salida del canal estuvo rodeada de versiones nunca del todo aclaradas.

“Yo sí me encantaría sentarme con Karina. Es un pendiente que tenemos”, admitió Copello. “No se ha dado por N motivos. En realidad nada en particular”.

La conductora explicó que durante años la televisión manejó una comunicación segmentada que generó distancia entre ambas sin que ninguna fuera responsable directa. “A ella le podrían decir ciertas cosas y a mí me decían otras. Entonces se generó todo esto alrededor de nosotras dos”, detalló.

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Copello fue enfática en que Rivera no tuvo responsabilidad en su desplazamiento del programa. “Ninguna de las dos fue la culpable de nada. Las decisiones las tomó el canal, no yo”, afirmó. Recordó además el contexto en que Rivera dejó el programa: “Ella estaba embarazada. Se fue a dar a luz y luego vio el logo del programa que ya decía María Pía y Timoteo, ya no decía Karina".

María Pía Copello se sincera en el podcast y cuenta su versión sobre la polémica salida de Karina Rivera del recordado programa infantil. Aclara que no tuvo nada que ver y que le encantaría conversar para resolver los malentendidos.

Una relación que el tiempo no borró

La conductora describió a Rivera en términos cálidos y precisó que la conoce desde antes de la televisión. “Ella empieza con mi mamá como modelo en Giselle en América. Una divina, linda, no ha cambiado”, recordó Ethel Pozo. “De dos o cuatro palabras que crucé con ella cuando grabamos ese spot, la impresión que me dejó fue: encantadora, cariñosa, buena vibra”, aadió María Pía.

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María Pía Copello celebra el regreso de Karina y Timoteo y descarta volver a los shows infantiles. (Foto: Composición)

Copello comparó el eventual reencuentro con Karina Rivera con una reconciliación similar que ya ocurrió en el programa entre otros conductores. “Así como en algún momento se aclararon muchas cosas y conceptos que se tenían de Viviana, yo siento que es lo mismo que va a pasar entre Karina y yo. Hay otro lado de la historia que no se ha barajado”, aseguró.

“Pasan los años y se genera más y más distancia, pero ninguna de las dos tomó la decisión”, cerró.