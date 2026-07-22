Caen “Los Peludos”: excandidata de Fuerza Popular y su hermana detenidas por tráfico internacional de fauna silvestre en Iquitos

La Fiscalía investiga una estructura que habría extraído, acopiado y enviado especies amazónicas al extranjero. Los 11 intervenidos permanecerán bajo mandato judicial durante 15 días.

En una intervención ejecutada desde la madrugada del 17 de julio, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y representantes de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) desarrollaron un megaoperativo en Iquitos para desarticular a la presunta organización criminal conocida como “Los Peludos”, investigada por el tráfico de fauna silvestre y la comercialización internacional de especies amazónicas.

Según la hipótesis fiscal, la red habría operado desde la capital de Loreto con una estructura que combinaba extracción, acopio, manejo y envío de animales silvestres hacia mercados fuera del país. Entre las personas intervenidas figuran las empresarias Milagros Ferreyra Ahuanari y Lita Lisenia Ferreyra Ahuanari, esta última conocida también por su pasado político, luego de haber participado como precandidata a diputada por Fuerza Popular.

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Las diligencias incluyeron allanamientos, detenciones preliminares y la revisión de espacios usados como zoocriaderos, donde las autoridades encontraron condiciones que describieron como “calamitosas”.

La orden judicial, la detención preliminar y los alcances del caso

Composición: Infobae Perú

La Fiscalía sostiene que el caso “Los Peludos” no se trataría únicamente de un delito ambiental, sino de una estructura con rasgos de crimen organizado. Por eso, el caso fue tipificado bajo una figura de mayor gravedad: delito aduanero, en la modalidad de tráfico de mercancías restringidas y contrabando.

Por ello, se dispuso la detención preliminar por 15 días naturales para los investigados, además de autorizar el allanamiento con descerraje, la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Durante las primeras horas del operativo, los agentes ingresaron a depósitos usados como zoocriaderos, donde se observaron animales en condiciones precarias. Las imágenes recogidas por las autoridades muestran espacios con hacinamiento, desorden y falta de condiciones mínimas para el manejo de especies vivas.

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De acuerdo con la investigación, la presunta organización criminal estaría conformada por al menos 11 personas. Además de las hermanas Ferreyra, el mandato judicial alcanza a Francisco Ferreyra Ahuanari, Carlos Antonio Tello Ferreyra, Néstor Pérez Fachín, Samir Rodríguez Dahua, Bernaldo Torres Dahua, Lando Marcio Vargas Ferreyra, Alan Ruboca Moreno, Gróbel Jesús Panaifo Pacaya y David Arrué Tamani.

Las hermanas Ferreyra bajo la lupa y los antecedentes revelados por Ojo Público

Composición: Infobae Perú

Las hermanas Milagros y Lita Ferreyra no son nombres nuevos en este tipo de investigaciones. Según una investigación de Ojo Público, ambas ya habían sido mencionadas en reportajes previos vinculados al comercio y exportación de fauna amazónica, especialmente en casos relacionados con la extracción de especies como los perezosos. Ese seguimiento periodístico comenzó a tomar fuerza en 2023, cuando se advirtió que un conjunto de empresas relacionadas con las Ferreyra concentraba una porción importante del mercado de exportación de fauna silvestre desde Perú.

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En esa misma línea, Ojo Público identificó que cuatro de las 37 empresas exportadoras de fauna peruana pertenecían a las hermanas Ferreyra. Para entonces, más de la mitad de sus operaciones se concentraban en la venta de animales peruanos como tortugas, camaleones, iguanas y lagartijas hacia destinos como Hong Kong, China, Taiwán y otros mercados, por montos que superaban los USD 11 millones.

Otro episodio está vinculado a una alerta emitida por la División de Inteligencia Aduanera de Sunat, que puso en conocimiento de la Fiscalía Ambiental de Loreto la salida irregular de fauna hacia el exterior desde el aeropuerto de Iquitos. En ese contexto, el fiscal Franco Gonzales dispuso la inmovilización de 30 perezosos y ocho osos hormigueros que tenían como destino Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Las especies contaban con un permiso de manejo de fauna que posteriormente fue declarado nulo por irregularidades detectadas por el gobierno regional.

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Las pesquisas periodísticas también señalaron que la empresa detrás de esa operación era Ferreyra Fishes & Turtles E.I.R.L., cuya gerencia general estaba a cargo de Lita Ferreyra. Entre 2014 y 2023, ella y su hermana Milagros habrían concentrado buena parte de las exportaciones de animales registradas desde el país. En ese periodo, la firma reportó operaciones previas sobre todo con especies como taricayas, mata mata, motelo y teparo, mientras que el envío de mamíferos hacia Emiratos Árabes representó una ruta nueva para la empresa.