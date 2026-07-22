Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá despistaje gratuito de cáncer de cuello uterino y próstata en Villa El Salvador

¿Vives en Lima Sur? Línea 1 ofrecerá pruebas gratuitas para detectar cáncer de cuello uterino y próstata. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Línea 1 del Metro de Lima)

Con el objetivo de acercar los servicios de salud preventiva a más ciudadanos, la Línea 1 del Metro de Lima realizará una jornada gratuita de prevención del cáncer dirigida a los usuarios del transporte y vecinos de Lima Sur. La actividad permitirá que las personas accedan a evaluaciones médicas sin costo y reciban orientación sobre la importancia de detectar a tiempo posibles enfermedades.

La campaña se desarrollará este miércoles 22 de julio, desde las 9:00 a. m. hasta las 12:30 p. m., en la explanada de la estación Villa El Salvador. La iniciativa es organizada junto con la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur (DIRIS Lima Sur) y busca facilitar el acceso a controles preventivos.

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Una mujer señala un lazo rosado de concienciación sobre el cáncer mientras el Metro de Lima ilustra las jornadas de prevención del cáncer en Lima Sur. (Infobae Perú)

Pruebas gratuitas contra el cáncer

Durante la jornada, profesionales de salud instalarán módulos de atención donde brindarán consejería médica y realizarán diferentes evaluaciones para identificar tempranamente posibles casos de cáncer.

Entre los servicios disponibles se encuentran el despistaje de cáncer de cuello uterino mediante pruebas especializadas y el análisis de sangre PSA, utilizado para la detección temprana del cáncer de próstata. Todos los procedimientos serán gratuitos para los asistentes.

La actividad busca promover una cultura de prevención, debido a que la detección oportuna puede mejorar las posibilidades de tratamiento y reducir las complicaciones asociadas a estas enfermedades.

Más del 70 % se detecta tarde

La campaña cobra relevancia debido al impacto que tiene el cáncer en la salud pública del país. Según información del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, más del 70 % de los casos de cáncer en el Perú son detectados cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas.

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Esta situación reduce las posibilidades de aplicar tratamientos efectivos y aumenta los riesgos para los pacientes, por lo que las autoridades sanitarias insisten en la importancia de realizar controles periódicos, incluso cuando no existen síntomas evidentes.

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Nuevas campañas en la Línea 1

La jornada en Villa El Salvador será parte de una serie de actividades preventivas impulsadas por la Línea 1 del Metro de Lima a través de su programa “Salud Vecinal”, desarrollado dentro de la estrategia “Tejiendo Bienestar: salud y vida en comunidad”.

El objetivo de esta iniciativa es acercar servicios integrales de salud a pasajeros del sistema de transporte y a los habitantes de las zonas cercanas a sus estaciones.

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Además de la campaña del 22 de julio, se han programado nuevas jornadas gratuitas durante agosto: el 15 de agosto en la estación Villa María, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.; y el 21 de agosto nuevamente en la estación Villa El Salvador, de 9:00 a. m. a 12:30 p. m.

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