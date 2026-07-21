Mario Hart reflexiona y le pide disculpas a Leslie Shaw por todo el daño que causó haberle sido infiel

Años después de su mediática ruptura, Mario Hart se sienta en 'Sin Q' Decir' para aclarar los rumores. El piloto reflexiona sobre la inmadurez que marcó el fin de su romance con Leslie Shaw | Sin Que Decir / YouTube

En el pódcast 'Sin + Que Decir’, Mario Hart pidió disculpas a Leslie Shaw por el daño que —según reconoció— le causó una infidelidad durante la relación que ambos mantuvieron. El piloto aceptó que, en vínculos expuestos públicamente, un error “muchas veces no está siendo consciente” de que también termina por exponer a la otra persona.

Consultado directamente por María Pía, Hart no esquivó la pregunta sobre si le debía una disculpa a su expareja. “Ehmmm Sí, sí, sí, respondió antes de desarrollar su reflexión: sostuvo que, cuando ocurre una infidelidad “o lo que sea”, puede haber inmadurez detrás y una falta de dimensión sobre el impacto que la situación tendrá para la persona que queda en el centro de la noticia.

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En ese tramo de la conversación, el exchico reality explicó que ha reconocido “miles de veces” que cometió “un error” en su vínculo con Shaw. Incluso señaló que, en su momento, pudo haber negado el episodio “hasta la muerte” porque —según dijo— no existieron imágenes ni pruebas públicas que lo expusieran.

El piloto afirmó que su relación con Korina comenzó mucho tiempo después de terminar con la cantante. YouTube: Sin + Que Decir.

Mario Hart y el final de la relación con Leslie Shaw

El piloto afirmó que sí se disculpó con Leslie en su momento, pero planteó que aún habría un punto pendiente ligado a cómo se dio el cierre definitivo de la relación.

“En ese, en ese momento sí. Yo creo que si le debo unas disculpas y es la primera vez que lo voy a decir en televisión, va más porque yo creo que cuando sucede todo esto, hubo una intención de parte de ella de sí perdonarme”, sostuvo.

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De acuerdo con su versión, ese intento de perdón no llegó a concretarse. “Y no se da, no se da. Yo creo que ella, puede ser un error o puede ser una, una percepción equivocada, pero yo creo que ella me iba perdonar y en eso yo ya corto la relación con ella”, relató.

La reacción de María Pía apuntó al efecto de esa decisión: “Mmm, y eso también le dolió”. Hart coincidió con esa lectura y añadió: “Y si hay unas disculpas pendientes, puede ser específicamente por eso”.

El conductor describió ese momento como un punto de quiebre que excedió el hecho de la infidelidad: lo ubicó en el terreno de las expectativas frustradas y la forma en que se cerró el vínculo, cuando —según su relato— él interpretó que la cantante estaba dispuesta a perdonarlo.

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Mario Hart y Leslie Shaw fueron pareja hace algunos años. Foto: Captura de Facebook

“Es 100% falso”: la negación sobre Korina Rivadeneira

En el mismo espacio, Mario Hart también se refirió a una versión que circuló con fuerza y que, según él, distorsiona el eje real del conflicto: negó haber sido infiel a Leslie Shaw con Korina Rivadeneira y calificó esa acusación como “100% falsa”.

“Se ha deslizado que yo le fui infiel con Korina (Rivadeneira) y es 100% falso. Korina viene mucho tiempo después de haber terminado mi relación con Leslie (Shaw)”, sentenció, al marcar una diferencia explícita entre la infidelidad que admitió y el nombre que, asegura, fue asociado de manera incorrecta.

Hart sostuvo que su vínculo con Rivadeneira empezó “mucho tiempo después” de la ruptura con Shaw y planteó que la idea de Korina como “tercera” no coincide con “la línea de tiempo real”. Así, no negó el episodio de infidelidad, pero sí negó que estuviera relacionado con quien luego fue su pareja y madre de sus hijos.

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En esa aclaración, el piloto afirmó que sí cometió una infidelidad durante su relación con Shaw, pero —según explicó— con otra persona a la que evitó nombrar. El énfasis de su respuesta se apoyó en separar dos planos: el reconocimiento del daño por un error pasado y el rechazo a una versión que, a su juicio, instala a otra figura pública en un rol que no le corresponde.

Mario Hart desmiente a Leslie Shaw y niega que la haya engañado con Korina Rivadeneira. TikTok

El cambio en su nueva relación con Korina Rivadeneira

Hart también relató que, al iniciar su relación con Korina, tomó conciencia del impacto que —según sus palabras— había provocado en Leslie y que decidió no repetir ese patrón. En ese pasaje, vinculó su postura a una convicción personal y religiosa.

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“Cuando yo empiezo mi relación con Korina, fui muy consciente del año que hice (a Leslie), la vi muy afectada y me dije que no volvería a hacer ese daño (...) Desde ahí nunca más he sido infiel. Me caso con Korina y fue un compromiso con Dios en nunca ser infiel a alguien que amo”, remarcó.

En su planteo, ese compromiso operó como una frontera entre una etapa que definió como inmadura y otra en la que asegura haber actuado con una idea de responsabilidad distinta. La frase funcionó, además, como una forma de ordenar el relato: asumir el error, pedir disculpas por el daño y, al mismo tiempo, afirmar que no reincidió.

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Hart confirmó su separación de Korina Rivadeneira

En otro tramo del pódcast, Hart confirmó que su relación de pareja con Korina Rivadeneira llegó a su fin. “Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algunos meses que llegó a su fin”, dijo, antes de precisar: “Estamos separados desde enero”.

El piloto descartó que la ruptura se deba a una tercera persona. “Descartado que haya sido por terceros o algo externo o grave”, afirmó, y señaló que lo están manejando “de la manera más madura posible”, con un trato coordinado por sus hijos.

La confirmación se dio en una conversación atravesada por su pasado sentimental, sus explicaciones sobre el vínculo con Leslie Shaw y su intención de despejar versiones sobre Korina.

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Mario Hart y Korina Rivadeneira posan juntos en esta imagen, mientras él revela que la rutina y la monotonía habrían afectado su relación matrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)