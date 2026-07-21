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Mario Hart desmiente a Leslie Shaw y niega infidelidad con Korina Rivadeneira: “Es 100% falso”

El piloto admitió que cometió una infidelidad durante su relación con Shaw con otra persona, y dijo que le pidió perdón en su momento.

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Mario Hart desmiente a Leslie Shaw y niega que la haya engañado con Korina Rivadeneira. YouTube: Sin + Que Decir.
Mario Hart desmiente a Leslie Shaw y niega que la haya engañado con Korina Rivadeneira. YouTube: Sin + Que Decir.

Mario Hart negó que haya engañado a Leslie Shaw con Korina Rivadeneira y calificó esa versión como “100% falsa”. El piloto de carreras respondió luego de que la cantante asegurara en entrevistas que él le habría sido infiel con quien fue su pareja y madre de sus hijos.

En el pódcast 'Sin + Que Decir’, Hart sostuvo que su vínculo con Korina empezó mucho tiempo después de que terminara su relación con Shaw.

“Se ha deslizado que yo le fui infiel con Korina (Rivadeneira) y es 100% falso. Korina viene mucho tiempo después de haber terminado mi relación con Leslie (Shaw)”, sentenció.

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La aclaración se dio en una conversación en la que Hart también reconoció que sí cometió una infidelidad durante su relación con Shaw, pero —según explicó— con otra persona distinta, a la que evitó nombrar.

Mario Hart desmiente a Leslie Shaw y niega que la haya engañado con Korina Rivadeneira. TikTok

“Es 100% falso”: Mario Hart descarta infidelidad con Korina

Hart afirmó que el señalamiento que lo vincula a Korina como “tercera” en su relación con Leslie no corresponde a la línea de tiempo real. En su versión, la relación con Rivadeneira se dio cuando ya no estaba con Shaw.

“Korina viene mucho tiempo después de haber terminado mi relación con Leslie”, reiteró, al marcar una diferencia clara entre un rumor y lo que considera su historia real.

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La frase responde directamente al núcleo de la acusación: no negó su pasado conflictivo, pero sí negó que Korina haya sido parte de esa historia.

El piloto afirmó que su relación con Korina comenzó mucho tiempo después de terminar con la cantante. YouTube: Sin + Que Decir.
El piloto afirmó que su relación con Korina comenzó mucho tiempo después de terminar con la cantante. YouTube: Sin + Que Decir.

La confesión que sí hizo: una infidelidad con otra persona

Aunque descartó la versión que menciona a Korina, Hart reconoció que, durante su relación con Leslie Shaw, cometió un error de infidelidad con otra persona, a la que no nombró, pero a la que identificó como “la otra persona”.

“Muchas veces eso es producto de la inmadurez y muchas veces he aceptado que en mi relación con Leslie (Shaw), yo cometí un error. Yo también podría haber negado hasta la muerte la infidelidad con la otra personas, como nunca hubo imágenes, y en su momento le pedí perdón a Leslie”, sostuvo.

Con esa declaración, Hart intentó construir una postura de mea culpa: admitir una infidelidad, pero no aceptar una acusación que —según dijo— es falsa.

Las disculpas pendientes: por qué dice que aún le debe algo a Leslie Shaw

Hart explicó que, si siente que le debe disculpas a Shaw, no es por una supuesta infidelidad con Korina, sino por la forma en que terminó el vínculo cuando ella, según su percepción, mostró intención de perdonarlo.

“Yo creo que si le debo unas disculpas, va más porque cuando sucede todo esto, hubo una intención de perdonarme y no se da. Creo que puede ser una percepción equivocada; ella creo que da muestras de que me puede perdonar, pero yo corto la relación con ella y si hay unas disculpas pendientes, puede ser por eso”, afirmó.

Más adelante reforzó esa idea: “Es un mea culpa y si algo quedó pendiente fueron esas disculpas por haber intentado perdonarme y ahí la relación se rompe”, concluyó.

Composición de Leslie Shaw y Mario Hart. Dos círculos con borde naranja contienen retratos de dos mujeres. Fondo difuso en tonos anaranjados.
La cantante Leslie Shaw y el exparticipante de reality Mario Hart aparecen en una imagen compuesta que incluye a otras dos mujeres relacionadas con su historial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Fue un compromiso con Dios”: lo que dice sobre su etapa con Korina

Hart también contó que, cuando empezó su relación con Korina, fue consciente del daño que, según él, le había provocado a Leslie, y que tomó la decisión de no repetir esa historia. Incluso habló de una promesa ligada a su fe.

“Cuando yo empiezo mi relación con Korina, fui muy consciente del año que hice (a Leslie), la vi muy afectada y me dije que no volvería a hacer ese daño (...) Desde ahí nunca más he sido infiel. Me caso con Korina y fue un compromiso con Dios en nunca ser infiel a alguien que amo”, remarcó.

Esa frase buscó cerrar el tema desde una idea de cambio personal: antes admitió inmadurez; ahora afirma un compromiso.

Hart confirmó separación de Korina desde enero

En el mismo espacio 'Sin + Que Decir’, Mario Hart también confirmó que su relación de pareja con Korina Rivadeneira llegó a su fin y que están separados desde enero. Señaló que la ruptura no se debió a una tercera persona y que mantienen un trato coordinado por sus hijos.

“Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algunos meses que llegó a su fin”, dijo, y luego añadió: “Estamos separados desde enero”.

También fue enfático al descartar un motivo externo: “Descartado que haya sido por terceros o algo externo o grave”, afirmó, al explicar que lo están manejando “de la manera más madura posible”.

Díptico muestra a un hombre con gorra y auriculares frente a un micrófono y a la misma pareja abrazada en una playa con el mar de fondo
Mario Hart, en una emisión de televisión, comunica la separación de Korina Rivadeneira, mientras una imagen del archivo fotográfico muestra a la pareja en una playa.

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