Perú

Impresionante espectáculo en Áncash: Ballenas jorobadas surcan las costas de Huarmey y cautivan a pescadores

El paso de ballenas frente a Puerto Huarmey y la caleta de Culebras confirma la importancia del litoral ancashino en la migración estacional de estos cetáceos

Guardar
Google icon
Avistan el paso de ballenas frente a las costas de Huarmey. (Foto: Andina)
Avistan el paso de ballenas frente a las costas de Huarmey. (Foto: Andina)

El litoral de Áncash fue escenario de un verdadero espectáculo marino, con el avistamiento de ballenas jorobadas desplazándose frente a las playas de Huarmey.

Pescadores locales registraron imágenes de los enormes cetáceos emergiendo a la superficie y lanzando chorros de agua al respirar, escenas que ya circulan ampliamente en redes sociales y generan asombro en la comunidad.

“Las imágenes, captadas en los últimos días frente a Puerto Huarmey y la caleta de Culebras, muestran a los enormes mamíferos emergiendo a la superficie y expulsando el característico chorro de agua al respirar”, relataron testigos.

Este fenómeno es parte de la migración estacional de las ballenas, que viajan desde las frías aguas de la Antártida hacia las zonas cálidas del Pacífico norte para reproducirse y dar a luz.

PUBLICIDAD

El avistamiento más reciente, realizado frente a la caleta de Culebras, incluyó a una ballena jorobada, la especie más frecuente en esta época del año.

“En esta temporada, cientos de ejemplares recorren el litoral peruano en un viaje de más de 8,000 kilómetros para aparearse y criar a sus ballenatos en aguas más cálidas”, explicaron los pescadores.

La temporada de migración de ballenas frente a las costas de Perú suele extenderse entre julio y octubre. Durante estos meses, los avistamientos se incrementan tanto en el litoral norte como en el centro del país, convirtiéndose en uno de los fenómenos naturales más esperados y apreciados por residentes y turistas.

PUBLICIDAD

Avistan el paso de ballenas frente a las costas de Huarmey. (Foto: Andina)
Avistan el paso de ballenas frente a las costas de Huarmey. (Foto: Andina)

Ballena blanca en Piura

El asombro por el avistamiento de ballenas no se detiene en Huarmey. En el norte del país, una ballena jorobada blanca fue registrada recientemente frente a las costas de Cabo Blanco, en Talara, Piura. El ejemplar, conocido como Suru, fue identificado gracias a los aportes de pescadores y operadores turísticos.

“Desde su primer registro en Costa Rica en 2022, Suru ha sido observada en Perú, la Antártida y Ecuador, recorriendo miles de kilómetros y recordándonos que las ballenas no conocen fronteras”, informó Proyecto Cetáceos Perú.

El seguimiento de Suru revela la conectividad entre áreas de reproducción y alimentación en el Pacífico Sudeste. El monitoreo de estos animales, facilitado por la ciencia ciudadana, permite reconstruir rutas migratorias y destaca la importancia de proteger los hábitats marinos.

Otro registro relevante se dio en 2023, cuando la ballena blanca “Glaciar” fue avistada frente a Los Órganos, también en Piura.

El fenómeno de la migración de ballenas impulsa el turismo de naturaleza en distintas regiones del Perú. Autoridades y operadores turísticos remarcan que el avistamiento responsable contribuye a la conservación de la biodiversidad marina y dinamiza la economía local.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que solo en Los Órganos, la temporada pasada atrajo más de 48 mil pernoctaciones y una ocupación hotelera del 24 %, beneficiando a hoteles, restaurantes y emprendimientos de la zona.

¿Cuánto cuesta el avistamiento de ballenas en Los Órganos?

La experiencia de avistamiento en Los Órganos se ha convertido en un producto turístico consolidado y accesible, con opciones para diferentes presupuestos. De acuerdo con portales especializados y empresas del sector, los precios de los tours varían según la modalidad y el tipo de embarcación:

  • Tours grupales en bote (3 horas): Entre S/80 y S/120 por persona, partiendo del muelle principal.
  • Opciones artesanales: Desde S/50 a S/80 por persona, contratados directamente con pescadores locales.
  • Tours premium en catamarán: Hasta S/160 por adulto y S/120 por niño.

La duración promedio de la excursión es de tres horas y los servicios suelen incluir guía, charla previa sobre normas ambientales y, en algunos casos, refrigerio a bordo. La temporada alta, entre agosto y septiembre, puede influir en la tarifa y disponibilidad, por lo que la recomendación de los operadores es reservar con anticipación.

Temas Relacionados

ÁncashBallenas jorobadasCosta peruanaperu-noticias

Más Noticias

Exasesor fujimorista denunciará a José Domingo Pérez por “ser un fiscal muy abusivo” y “arruinar la vida” de investigados

Vicente Silva Checa cuestionó los métodos del exfiscal anticorrupción y lo responsabilizó por el impacto de sus decisiones en procesos judiciales vinculados a líderes políticos

Exasesor fujimorista denunciará a José Domingo Pérez por “ser un fiscal muy abusivo” y “arruinar la vida” de investigados

Facundo Morando y María Alejandra Marín se funden en emotivo abrazo durante la conferencia de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El exentrenador de Alianza Lima y la armadora ‘blanquiazul’ se reencontraron en la capital peruana a un día del inicio de la competencia del certamen continental

Facundo Morando y María Alejandra Marín se funden en emotivo abrazo durante la conferencia de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Posible Niño Costero extraordinario azotaría el norte del Perú con intensas lluvias e inundaciones

Especialistas explican que la evolución del fenómeno dependerá de factores oceánicos y atmosféricos, incluyendo la posible aparición de un ciclón similar al Yaku

Posible Niño Costero extraordinario azotaría el norte del Perú con intensas lluvias e inundaciones

Día del Perro: ¿Sabías que puedes viajar con tu mascota en el Metropolitano, Metro y corredores? Conoce los requisitos

El traslado de animales domésticos está permitido bajo condiciones específicas: los contenedores deben cumplir determinadas dimensiones y, en algunos servicios, existen franjas horarias de menor afluencia para evitar aglomeraciones

Día del Perro: ¿Sabías que puedes viajar con tu mascota en el Metropolitano, Metro y corredores? Conoce los requisitos

Más allá de las ofertas: empresas ajustan estrategias ante una demanda fragmentada, ¿qué pesa más, precio, stock o entrega?

Las empresas deben identificar si la compra en julio responde a celebración, reposición del hogar, oferta o cuidado del presupuesto, según Crosland

Más allá de las ofertas: empresas ajustan estrategias ante una demanda fragmentada, ¿qué pesa más, precio, stock o entrega?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Exasesor fujimorista denunciará a José Domingo Pérez por “ser un fiscal muy abusivo” y “arruinar la vida” de investigados

Exasesor fujimorista denunciará a José Domingo Pérez por “ser un fiscal muy abusivo” y “arruinar la vida” de investigados

Carlos Bruce considera que Toledo debe tener arresto domiciliario y rechaza indulto a Castillo: “Yo no sería benévolo”

Francis Allison pide a Keiko Fujimori declarar en emergencia el Mininter y rechaza crear Policía municipal en Lima

José Domingo Pérez reitera temor por su vida ante ascenso de Keiko Fujimori como “la mujer más poderosa del país”

PJ decidirá en setiembre si admite la apelación de Pedro Castillo contra su condena de 11 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello confesó el verdadero motivo de su enemistad con Ricardo Bonilla, ‘Timoteo’: “No fue personal, sino económico”

María Pía Copello confesó el verdadero motivo de su enemistad con Ricardo Bonilla, ‘Timoteo’: “No fue personal, sino económico”

Mario Hart desmiente a Leslie Shaw y niega infidelidad con Korina Rivadeneira: “Es 100% falso”

Manuel Gold, su protagónico en ‘Eureka Day’ y los miedos que venció en ‘Me Caigo de Risa’: “Agradezco haber estado en el proyecto”

Gisela Valcárcel explica por qué no menciona a Javier Carmona en su libro: "No lo he mencionado y no lo mencionaré"

Ethel Pozo cuenta la llamada que hizo a Roberto Martínez cuando supo de la infidelidad a Gisela Valcárcel: “Me volví loca y lo llamé”

DEPORTES

Facundo Morando y María Alejandra Marín se funden en emotivo abrazo durante la conferencia de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Facundo Morando y María Alejandra Marín se funden en emotivo abrazo durante la conferencia de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El Estadio Nacional vuelve a recibir fútbol profesional: Sporting Cristal vs Bragantino será la primera prueba

Ignacio Buse vs Kilian Feldbausch: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

Pablo Míguez rompió el silencio tras su abrupta salida de FC Cajamarca: “El club no se manejó de la mejor manera”

DT de Chile palpitó el duelo con Perú en la Copa Sudamericana de Vóley: “Afortunadamente se transformó en un clásico”