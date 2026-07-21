Impresionante espectáculo en Áncash: Ballenas jorobadas surcan las costas de Huarmey y cautivan a pescadores

El litoral de Áncash fue escenario de un verdadero espectáculo marino, con el avistamiento de ballenas jorobadas desplazándose frente a las playas de Huarmey.
Pescadores locales registraron imágenes de los enormes cetáceos emergiendo a la superficie y lanzando chorros de agua al respirar, escenas que ya circulan ampliamente en redes sociales y generan asombro en la comunidad.
“Las imágenes, captadas en los últimos días frente a Puerto Huarmey y la caleta de Culebras, muestran a los enormes mamíferos emergiendo a la superficie y expulsando el característico chorro de agua al respirar”, relataron testigos.
Este fenómeno es parte de la migración estacional de las ballenas, que viajan desde las frías aguas de la Antártida hacia las zonas cálidas del Pacífico norte para reproducirse y dar a luz.
PUBLICIDAD
El avistamiento más reciente, realizado frente a la caleta de Culebras, incluyó a una ballena jorobada, la especie más frecuente en esta época del año.
“En esta temporada, cientos de ejemplares recorren el litoral peruano en un viaje de más de 8,000 kilómetros para aparearse y criar a sus ballenatos en aguas más cálidas”, explicaron los pescadores.
La temporada de migración de ballenas frente a las costas de Perú suele extenderse entre julio y octubre. Durante estos meses, los avistamientos se incrementan tanto en el litoral norte como en el centro del país, convirtiéndose en uno de los fenómenos naturales más esperados y apreciados por residentes y turistas.
PUBLICIDAD
Ballena blanca en Piura
El asombro por el avistamiento de ballenas no se detiene en Huarmey. En el norte del país, una ballena jorobada blanca fue registrada recientemente frente a las costas de Cabo Blanco, en Talara, Piura. El ejemplar, conocido como Suru, fue identificado gracias a los aportes de pescadores y operadores turísticos.
“Desde su primer registro en Costa Rica en 2022, Suru ha sido observada en Perú, la Antártida y Ecuador, recorriendo miles de kilómetros y recordándonos que las ballenas no conocen fronteras”, informó Proyecto Cetáceos Perú.
El seguimiento de Suru revela la conectividad entre áreas de reproducción y alimentación en el Pacífico Sudeste. El monitoreo de estos animales, facilitado por la ciencia ciudadana, permite reconstruir rutas migratorias y destaca la importancia de proteger los hábitats marinos.
PUBLICIDAD
Otro registro relevante se dio en 2023, cuando la ballena blanca “Glaciar” fue avistada frente a Los Órganos, también en Piura.
El fenómeno de la migración de ballenas impulsa el turismo de naturaleza en distintas regiones del Perú. Autoridades y operadores turísticos remarcan que el avistamiento responsable contribuye a la conservación de la biodiversidad marina y dinamiza la economía local.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que solo en Los Órganos, la temporada pasada atrajo más de 48 mil pernoctaciones y una ocupación hotelera del 24 %, beneficiando a hoteles, restaurantes y emprendimientos de la zona.
PUBLICIDAD
¿Cuánto cuesta el avistamiento de ballenas en Los Órganos?
La experiencia de avistamiento en Los Órganos se ha convertido en un producto turístico consolidado y accesible, con opciones para diferentes presupuestos. De acuerdo con portales especializados y empresas del sector, los precios de los tours varían según la modalidad y el tipo de embarcación:
- Tours grupales en bote (3 horas): Entre S/80 y S/120 por persona, partiendo del muelle principal.
- Opciones artesanales: Desde S/50 a S/80 por persona, contratados directamente con pescadores locales.
- Tours premium en catamarán: Hasta S/160 por adulto y S/120 por niño.
La duración promedio de la excursión es de tres horas y los servicios suelen incluir guía, charla previa sobre normas ambientales y, en algunos casos, refrigerio a bordo. La temporada alta, entre agosto y septiembre, puede influir en la tarifa y disponibilidad, por lo que la recomendación de los operadores es reservar con anticipación.
Más Noticias
Exasesor fujimorista denunciará a José Domingo Pérez por “ser un fiscal muy abusivo” y “arruinar la vida” de investigados
Vicente Silva Checa cuestionó los métodos del exfiscal anticorrupción y lo responsabilizó por el impacto de sus decisiones en procesos judiciales vinculados a líderes políticos
Facundo Morando y María Alejandra Marín se funden en emotivo abrazo durante la conferencia de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
El exentrenador de Alianza Lima y la armadora ‘blanquiazul’ se reencontraron en la capital peruana a un día del inicio de la competencia del certamen continental
Posible Niño Costero extraordinario azotaría el norte del Perú con intensas lluvias e inundaciones
Especialistas explican que la evolución del fenómeno dependerá de factores oceánicos y atmosféricos, incluyendo la posible aparición de un ciclón similar al Yaku
Día del Perro: ¿Sabías que puedes viajar con tu mascota en el Metropolitano, Metro y corredores? Conoce los requisitos
El traslado de animales domésticos está permitido bajo condiciones específicas: los contenedores deben cumplir determinadas dimensiones y, en algunos servicios, existen franjas horarias de menor afluencia para evitar aglomeraciones
Más allá de las ofertas: empresas ajustan estrategias ante una demanda fragmentada, ¿qué pesa más, precio, stock o entrega?
Las empresas deben identificar si la compra en julio responde a celebración, reposición del hogar, oferta o cuidado del presupuesto, según Crosland
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD