Impresionante espectáculo en Áncash: Ballenas jorobadas surcan las costas de Huarmey y cautivan a pescadores

Avistan el paso de ballenas frente a las costas de Huarmey. (Foto: Andina)

El litoral de Áncash fue escenario de un verdadero espectáculo marino, con el avistamiento de ballenas jorobadas desplazándose frente a las playas de Huarmey.

Pescadores locales registraron imágenes de los enormes cetáceos emergiendo a la superficie y lanzando chorros de agua al respirar, escenas que ya circulan ampliamente en redes sociales y generan asombro en la comunidad.

“Las imágenes, captadas en los últimos días frente a Puerto Huarmey y la caleta de Culebras, muestran a los enormes mamíferos emergiendo a la superficie y expulsando el característico chorro de agua al respirar”, relataron testigos.

Este fenómeno es parte de la migración estacional de las ballenas, que viajan desde las frías aguas de la Antártida hacia las zonas cálidas del Pacífico norte para reproducirse y dar a luz.

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El avistamiento más reciente, realizado frente a la caleta de Culebras, incluyó a una ballena jorobada, la especie más frecuente en esta época del año.

“En esta temporada, cientos de ejemplares recorren el litoral peruano en un viaje de más de 8,000 kilómetros para aparearse y criar a sus ballenatos en aguas más cálidas”, explicaron los pescadores.

La temporada de migración de ballenas frente a las costas de Perú suele extenderse entre julio y octubre. Durante estos meses, los avistamientos se incrementan tanto en el litoral norte como en el centro del país, convirtiéndose en uno de los fenómenos naturales más esperados y apreciados por residentes y turistas.

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Avistan el paso de ballenas frente a las costas de Huarmey. (Foto: Andina)

Ballena blanca en Piura

El asombro por el avistamiento de ballenas no se detiene en Huarmey. En el norte del país, una ballena jorobada blanca fue registrada recientemente frente a las costas de Cabo Blanco, en Talara, Piura. El ejemplar, conocido como Suru, fue identificado gracias a los aportes de pescadores y operadores turísticos.

“Desde su primer registro en Costa Rica en 2022, Suru ha sido observada en Perú, la Antártida y Ecuador, recorriendo miles de kilómetros y recordándonos que las ballenas no conocen fronteras”, informó Proyecto Cetáceos Perú.

El seguimiento de Suru revela la conectividad entre áreas de reproducción y alimentación en el Pacífico Sudeste. El monitoreo de estos animales, facilitado por la ciencia ciudadana, permite reconstruir rutas migratorias y destaca la importancia de proteger los hábitats marinos.

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Otro registro relevante se dio en 2023, cuando la ballena blanca “Glaciar” fue avistada frente a Los Órganos, también en Piura.

El fenómeno de la migración de ballenas impulsa el turismo de naturaleza en distintas regiones del Perú. Autoridades y operadores turísticos remarcan que el avistamiento responsable contribuye a la conservación de la biodiversidad marina y dinamiza la economía local.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que solo en Los Órganos, la temporada pasada atrajo más de 48 mil pernoctaciones y una ocupación hotelera del 24 %, beneficiando a hoteles, restaurantes y emprendimientos de la zona.

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¿Cuánto cuesta el avistamiento de ballenas en Los Órganos?

La experiencia de avistamiento en Los Órganos se ha convertido en un producto turístico consolidado y accesible, con opciones para diferentes presupuestos. De acuerdo con portales especializados y empresas del sector, los precios de los tours varían según la modalidad y el tipo de embarcación:

Tours grupales en bote (3 horas): Entre S/80 y S/120 por persona , partiendo del muelle principal.

Opciones artesanales: Desde S/50 a S/80 por persona , contratados directamente con pescadores locales.

Tours premium en catamarán: Hasta S/160 por adulto y S/120 por niño.

La duración promedio de la excursión es de tres horas y los servicios suelen incluir guía, charla previa sobre normas ambientales y, en algunos casos, refrigerio a bordo. La temporada alta, entre agosto y septiembre, puede influir en la tarifa y disponibilidad, por lo que la recomendación de los operadores es reservar con anticipación.