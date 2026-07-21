Posible Niño Costero extraordinario azotaría el norte del Perú con intensas lluvias e inundaciones

Personas y vehículos transitan por una carretera inundada en Perú, mientras un mapa ilustra las anomalías térmicas en la costa, un escenario asociado al posible Niño Costero de 2026, según Senamhi. (Infobae Perú)

El comportamiento del océano Pacífico mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas ante la posibilidad de que el Perú enfrente un nuevo episodio de Niño Costero, que podría alcanzar la categoría extraordinaria hacia finales de 2026. Este escenario incrementaría el riesgo de lluvias intensas y persistentes, principalmente en la costa norte del país.

El especialista en Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Nelson Quispe, explicó a la agencia Andina Noticias que el calentamiento continuo de la superficie del mar, junto con otros factores atmosféricos, podría favorecer la evolución del fenómeno durante los próximos meses.

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Según detalló el especialista, entre las condiciones que impulsan este escenario se encuentran el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y la presencia de ondas Kelvin subsuperficiales, que mantienen el aporte de calor en el océano y podrían prolongar las anomalías térmicas hasta septiembre.

Pobladores de una ciudad costera del norte de Perú observan el horizonte del océano Pacífico, donde nubes de lluvia se acercan y el mar presenta tonalidades que indican calentamiento anómalo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niño Costero podría ser extraordinario en 2026

Explicó que, históricamente, los picos del Niño Costero y del Niño global suelen presentarse entre octubre, noviembre y diciembre.

El especialista indicó que el incremento de la temperatura del mar es uno de los principales factores para evaluar la evolución del evento climático. Un océano más cálido puede aportar mayor energía y humedad a la atmósfera, favoreciendo condiciones propicias para precipitaciones intensas.

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Precisó que el inicio de lluvias superiores a lo habitual no significa que desde septiembre se presenten inmediatamente eventos extremos, sino que estas precipitaciones tempranas podrían preparar un escenario de mayor vulnerabilidad para los meses posteriores.

Un hombre con pala avanza por una calle inundada con lodo en Perú, mientras un autobús y habitantes afrontan las consecuencias de las lluvias intensas.

Lluvias tempranas podrían saturar los suelos

Uno de los principales riesgos identificados por Senamhi es que las primeras lluvias lleguen antes de la temporada de mayor intensidad. Estas precipitaciones podrían humedecer progresivamente los terrenos hasta alcanzar su máxima capacidad de absorción.

Cuando se presenten los periodos de lluvias más fuertes durante el verano, el suelo tendría menor capacidad para retener el agua, generando mayor escorrentía hacia ríos y quebradas. Esto podría elevar la posibilidad de inundaciones y desbordes en zonas vulnerables.

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“Las lluvias definitivamente van a ser mayores a lo normal, pero las intensas llegarán más adelante, durante el verano”, explicó Quispe en declaraciones recogidas por Andina Noticias. El meteorólogo comparó el escenario con “llover sobre mojado”, debido a la saturación anticipada del terreno.

Un hombre y una mujer caminan por una calle inundada frente a viviendas afectadas por las intensas lluvias en la costa norte de Perú.

Costa norte sería la más afectada

De acuerdo con la evaluación del especialista, las lluvias asociadas a este posible evento climático se concentrarían principalmente en la costa norte del Perú, una zona históricamente afectada por episodios del Niño Costero.

Regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes podrían enfrentar mayores acumulados de precipitaciones, aunque el impacto también podría extenderse de manera ocasional hacia sectores de la costa central e incluso Ica.

En contraste, el desarrollo de un Niño global podría generar un comportamiento diferente en otras zonas del país. Según Senamhi, algunas áreas de la sierra sur, parte de la sierra central y la vertiente oriental amazónica podrían registrar menores niveles de lluvia, aumentando el riesgo de déficit hídrico.

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Vista aérea de la costa peruana con una franja roja que simboliza El Niño, mostrando un barco pesquero y campos agrícolas vulnerables ante el cambio climático y condiciones meteorológicas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciclón similar al Yaku dependerá de su trayectoria

El calentamiento del mar también abre la posibilidad de que vuelva a formarse una circulación ciclónica similar al ciclón Yaku, fenómeno registrado en 2023 y que ocasionó lluvias intensas en diversas regiones del país.

Quispe explicó que este tipo de sistemas puede aparecer cuando existen temperaturas elevadas en el océano; sin embargo, su nivel de peligro depende principalmente de la trayectoria que siga la circulación atmosférica.

El especialista recordó que el ciclón Yaku tuvo un comportamiento al desplazarse hacia el continente debido a la interacción con otros sistemas atmosféricos, lo que incrementó sus efectos sobre la costa peruana.

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Grinia Ávalos, vocera del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), dijo que no se puede descartar que un evento como el ciclón Yaku ocurra durante el Fenómeno El Niño.

Persistirá el calor en la costa peruana

Además del riesgo de lluvias intensas, el calentamiento del océano seguirá influyendo en las temperaturas de la costa peruana durante los próximos meses. Senamhi informó que las anomalías térmicas del mar se mantienen por encima de los valores normales en distintas zonas del litoral.

Entre los registros mencionados por el especialista figuran:

Costa central: anomalías de entre cuatro y seis grados Celsius por encima de lo habitual. Costa norte: valores entre tres y cinco grados por encima de los valores normales. Costa sur: incrementos aproximados de entre 1,5°C y 2,5°C.

En Lima podrían repetirse temperaturas máximas cercanas a los 29°C, mientras que en Piura podrían mantenerse valores de entre 31°C y 32°C, con posibilidad de superar nuevamente los 34°C.

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Paseantes disfrutan de un día soleado en la costa de Lima, evidenciando el fenómeno del 'invierano' con temperaturas elevadas atípicas para la estación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de cielos despejados favorecería niveles elevados de radiación ultravioleta, con índices superiores a ocho, considerados fuertes o extremos.