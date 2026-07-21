Día del Perro: ¿Sabías que puedes viajar con tu mascota en el Metropolitano, Metro y corredores? Conoce los requisitos

Un perro viaja dentro de una transportadora en el asiento de un moderno tren de pasajeros. La imagen capta la mirada atenta del animal mientras disfruta del trayecto, reflejando el creciente acceso de las mascotas a medios de transporte públicos y el interés por los viajes responsables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que pone en el centro de la atención el vínculo entre las personas y sus animales de compañía. En Lima y Callao, muchas familias consideran a sus mascotas como parte del hogar y, por ello, necesitan trasladarlas para acudir al veterinario, realizar una mudanza, visitar a familiares o simplemente movilizarse por la ciudad. Ante esta realidad, el transporte público cuenta con disposiciones que permiten viajar con determinados animales domésticos.

Los usuarios pueden llevar a sus mascotas en servicios como el Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades. La principal exigencia es que los animales permanezcan dentro de un transportador especial, cuyas dimensiones varían según el servicio y el horario. Además, existen reglas específicas para los perros guía y animales de asistencia, quienes tienen un régimen distinto debido a las normas de accesibilidad vigentes.

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¿En qué transportes públicos de Lima se puede viajar con mascotas?

Usuarios pueden transportar a mascotas en transportes públicos. (ATU)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) permite el traslado de animales domésticos pequeños en el Metropolitano y los corredores complementarios, siempre que sean transportados en un contenedor diseñado para este fin. La caja, mochila, bolso o coche especial no debe superar los 40 centímetros de ancho, 60 centímetros de alto y 30 centímetros de profundidad.

Para estos servicios, la recomendación es trasladar a las mascotas durante el horario de menor afluencia de pasajeros, entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. La medida busca reducir las dificultades que podrían presentarse en momentos de alta congestión, cuando las unidades y estaciones suelen concentrar una mayor cantidad de usuarios.

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El transportador debe ser seguro, estar en buenas condiciones y evitar que el animal pueda escapar o generar suciedad dentro del bus. Asimismo, el propietario debe mantener el control sobre su mascota durante todo el recorrido y procurar que el traslado no represente un riesgo o una incomodidad para los demás pasajeros.

En el caso del Metro de Lima, tanto la Línea 1 como la Línea 2 cuentan con disposiciones para permitir el ingreso de animales domésticos pequeños dentro de transportadores adecuados. En este caso, las dimensiones dependen del horario en el que se realice el viaje.

Los contenedores de menor tamaño, de hasta 45 centímetros de alto, 35 centímetros de ancho y 20 centímetros de profundidad, pueden ser utilizados durante todo el horario de operación del sistema. Por otro lado, los transportadores más grandes pueden alcanzar hasta 62 centímetros de alto, 52 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad, pero su uso está limitado al horario de menor demanda, entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

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Para ingresar con una mascota al Metro de Lima, el usuario debe comunicar previamente la presencia del animal al personal de la estación. Esta disposición permite ordenar el acceso y verificar que el contenedor cumpla con las características establecidas.

¿Qué animales están permitidos y qué pasa con los perros guía?

Las reglas contemplan principalmente el traslado de perros y gatos pequeños, aunque las disposiciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao también consideran a otros animales domésticos, como aves no silvestres, hámsteres y peces ornamentales. En todos los casos, el animal debe permanecer dentro de un transportador cerrado y ventilado, salvo las excepciones previstas por la normativa.

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La diferencia entre los servicios está en las dimensiones permitidas, los horarios y los procedimientos de ingreso. Por ello, una persona que planea viajar con su mascota debe revisar las condiciones correspondientes al medio de transporte que utilizará. No se aplican exactamente las mismas medidas para el Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro de Lima.

Un caso especial corresponde a los perros guía para personas con discapacidad visual. Estos animales pueden ingresar al transporte público sin las mismas restricciones aplicables a las mascotas domésticas convencionales. La normativa reconoce su función de asistencia y garantiza su acceso a los servicios de transporte.

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Para ello, el animal debe contar con la certificación correspondiente, mientras que el usuario debe portar los documentos que acrediten su condición de perro guía. Además, el can debe utilizar el arnés correspondiente. Estas disposiciones están vinculadas a la normativa peruana de accesibilidad y buscan garantizar la autonomía y movilidad de las personas con discapacidad visual.

También existen disposiciones para los animales de soporte emocional, quienes pueden contar con un tratamiento diferenciado siempre que se cumplan los requisitos y acreditaciones exigidos por la normativa vigente.

En el caso de las mascotas que sí deben viajar dentro de un transportador, las autoridades recomiendan que el propietario se asegure de que el animal pueda permanecer cómodo durante el trayecto. El contenedor debe contar con ventilación adecuada y ser lo suficientemente resistente para evitar escapes o incidentes durante el viaje.

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La posibilidad de viajar con animales en el transporte público de Lima y Callao ofrece una alternativa para miles de personas que no cuentan con un vehículo particular y necesitan trasladarse con sus mascotas. Sin embargo, el cumplimiento de los horarios, las dimensiones de los contenedores y las reglas de cada servicio resulta indispensable para evitar inconvenientes durante el recorrido.