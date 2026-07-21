Sismo en Junín: vecinos reportan agua caliente, vapor y olor a azufre en el cerro Puka tras réplicas y esperan evaluación técnica

La tierra no deja de temblar en Junín. En Chupuro, el pánico se apoderó de los vecinos luego de que un sismo provocara no solo deslizamientos, sino también una inusual actividad en un cerro local con emanaciones de vapor y azufre. Los residentes temen por su seguridad y piden la intervención de especialistas. Exitosa

El distrito de Chupuro permanece bajo vigilancia luego de los movimientos sísmicos registrados en la región Junín, una situación que mantiene en alerta a la población y moviliza a diversas instituciones públicas. Mientras continúan las evaluaciones de los daños ocasionados por el sismo principal y sus réplicas, nuevos reportes de los vecinos incrementaron la preocupación en distintos sectores del distrito.

Las consecuencias del evento sísmico no solo alcanzan a las viviendas y la infraestructura pública. En las últimas horas surgieron reportes sobre un fenómeno observado en el cerro Puka, donde residentes indicaron la presencia de agua caliente, vapor y un intenso olor a azufre poco después de una de las réplicas registradas por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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La aparición de estas manifestaciones motivó pedidos de intervención técnica para determinar su origen y establecer si existe algún riesgo para las familias que viven cerca del lugar. Hasta el momento, las autoridades competentes no difundieron un pronunciamiento oficial sobre este hecho, mientras la población permanece atenta ante cualquier cambio.

En paralelo, la Municipalidad Distrital de Chupuro reforzó las acciones de coordinación con entidades del Estado para acelerar la atención a las personas afectadas por la emergencia. El objetivo consiste en organizar la asistencia humanitaria y ampliar el registro de los damnificados en los diferentes barrios y anexos del distrito.

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Vecinos reportan emanaciones en el cerro Puka tras una réplica

Vecinos de Chupuro reportaron agua caliente, vapor y olor a azufre en el cerro Puka tras una réplica del sismo. Captura de video

Según información difundida por Exitosa desde Chupuro, habitantes del sector Cinco Esquinas, en el barrio Estrellita, comunicaron que el cerro Puka comenzó a presentar emanaciones de agua caliente y vapor, además de un fuerte olor a azufre. De acuerdo con el reporte, este fenómeno apareció luego de la réplica registrada a las 11:14 de la mañana, de magnitud 3,5 y con una profundidad de nueve kilómetros, conforme al reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú.

Durante la cobertura, una pobladora describió los efectos percibidos tras un nuevo movimiento sísmico. “Ahorita, ahorita ha pasado otro movimiento. Allá en la esquina, en el cerro, ha hecho polvo. Ahora allá en el Señor de Caña, donde hacen la fiesta, la abra también ha podido”. Posteriormente, otra intervención reflejó la preocupación existente entre los residentes: “Sí, pues eso, por eso estamos. Por eso estamos, este, muy tristes, apenados, acá, işte. ¿Qué haremos, Dios mío?”.

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Exitosa informó que los vecinos solicitaron la presencia de especialistas y geólogos para evaluar las características de las emanaciones y determinar si representan algún peligro para la población cercana.

Autoridades aún evalúan el fenómeno registrado en la zona

Hasta el momento de la información proporcionada, las entidades competentes no emitieron un informe oficial sobre las causas de la presencia de vapor, agua caliente y olor a azufre registrada por los vecinos de Chupuro.

Entre los habitantes del barrio Estrellita persiste la preocupación debido a la continuidad de las réplicas. Algunos residentes recordaron relatos transmitidos por generaciones anteriores sobre la existencia de un supuesto volcán dormido en la zona sur del distrito, aunque esa versión no cuenta con confirmación oficial dentro de la información disponible.

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La expectativa se concentra en la evaluación técnica que permita determinar el origen de las manifestaciones observadas en la falda del cerro y definir las medidas que correspondan para proteger a la población.

Municipalidad instala una Mesa Técnica para acelerar la atención

Frente a la emergencia, la Municipalidad Distrital de Chupuro informó la instalación de una Mesa Técnica Interinstitucional con el propósito de fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la respuesta frente al desastre.

De acuerdo con el municipio, esta articulación busca acelerar la atención integral de las familias damnificadas mediante un trabajo conjunto entre las diferentes entidades del Estado. La comuna indicó que la ayuda humanitaria pretende llegar de forma rápida, ordenada y transparente a los sectores afectados.

Entre las acciones anunciadas figura el fortalecimiento del empadronamiento de las familias perjudicadas en todos los barrios y anexos del distrito. Asimismo, brigadas sectorizadas recorrerán cada zona para identificar las principales necesidades de la población y facilitar una respuesta inmediata. También se contempla una coordinación directa con las instituciones competentes para gestionar recursos y apoyo destinado a los afectados.

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El IGP explicó el origen del sismo principal registrado en Junín

Imagen referencial - Andina

El Instituto Geofísico del Perú informó que el sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado en la región Junín tuvo como causa la reactivación temporal de la falla tectónica Altos del Mantaro. Según la entidad, el movimiento ocurrió a las 21:24 horas, tuvo una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se ubicó en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que este tipo de eventos produce una mayor intensidad en superficie debido a la cercanía entre el foco sísmico y la falla geológica. También precisó que después del movimiento principal se registraron al menos doce réplicas de baja magnitud, comportamiento considerado habitual tras un evento de estas características.

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El balance oficial reportó cinco personas fallecidas, decenas de heridos y cerca de 300 damnificados. Además, las autoridades informaron el colapso de 48 viviendas, en su mayoría construidas con adobe y quincha. Los reportes también incluyen daños en tres establecimientos de salud, entre ellos el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, además de interrupciones en el servicio eléctrico en distintos sectores.