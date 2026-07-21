Pablo Míguez rompió el silencio tras su abrupta salida de FC Cajamarca: “El club no se manejó de la mejor manera”

El mediocampista deja el FC Cajamarca tras una negociación rápida y asume un reto en un campeonato que define como parejo, con la mira puesta en adaptarse y ayudar a escalar posiciones en la tabla (Juan Pablo II)

Pablo Míguez llegó a Juan Pablo II College tras cerrar su etapa en FC Cajamarca, en un movimiento que se resolvió en pocos días y que el mediocampista definió como una oportunidad para empezar “un desafío nuevo” en un torneo que describió como exigente y parejo.

El futbolista contó que la negociación avanzó con rapidez y que, a partir de ese acuerdo, apuntó a enfocarse en el campeonato y en la adaptación a un plantel que, según explicó, busca cambiar su realidad en la tabla.

“Primero contento con el club, por la oportunidad de, que se me da de, de, de venir. Así que se dio rápido, por suerte y bueno, tuve la oportunidad de terminar el contrato en FC Cajamarca y poder venir a, a Juan Pablo”, expresó en el programa ‘Hablemos de MAX’.

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Su salida de FC Cajamarca y el pase a Juan Pablo II

Pablo Míguez dejó atrás su etapa en FC Cajamarca y asumió un nuevo reto en Juan Pablo II College. El volante afirmó que la negociación avanzó rápido y ahora apunta a sumar puntos. (Juan Pablo II)

Míguez definió su paso por FC Cajamarca como una experiencia compleja, tanto por el rendimiento como por situaciones internas que, según señaló, condicionaron el recorrido de ese tramo del año. Evitó profundizar en detalles y remarcó que prefería dejar ese capítulo atrás.

“Fue un campeonato duro, que bueno, lo pudimos terminar, creo de la mejor manera. Capaz que los últimos partidos debieron haber ganado alguno más, poder terminar más arriba”, comentó sobre el cierre de la campaña.

El jugador insistió en que su prioridad fue resolver su situación personal y salir en buenos términos desde su perspectiva, aunque deslizó un malestar con la forma en que se manejó su caso. “En lo personal pude resolver mi situación, salí de, de la mejor manera y bueno, obviamente que el club no se me manejó de la mejor manera”, dijo.

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En esa misma línea, sostuvo que el episodio representó un impacto en su entorno cercano y que la manera de sostenerse fue mantener una conducta profesional. “Fue también, un momento duro para la familia, para uno mismo, para los compañeros. Por un nivel de profesionalismo, la disciplina de muchos compañeros de nosotros, donde se hicieron bien las cosas, pero bueno, a veces no tenés del otro lado lo mismo”, afirmó.

Ya instalado en su nuevo equipo, Míguez apuntó a la idea de enfocarse en el trabajo semanal y en el objetivo principal: sumar puntos con regularidad, especialmente en condición de local, para salir de la parte baja y, a partir de ahí, mirar con otros ojos la tabla.

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El tema de su retiro y el plan para ser entrenador

Mientras proyecta completar una temporada más como futbolista, Pablo Míguez avanza en su formación como entrenador y planea empezar trabajando con menores. (Juan Pablo II)

A los 39 años, Míguez habló de su horizonte deportivo con un tono directo. Aseguró sentirse bien desde lo físico, aunque admitió que el final de su carrera se acerca y que su meta pasa por completar el año y, luego, evaluar si extiende la actividad una temporada más.

“Me quedan tres o cuatro años. [risas] No, la verdad que en lo físico me siento muy bien”, sostuvo, antes de precisar el plan inmediato: “La meta de jugar este, terminar este año y ver cómo terminamos, si se puede un año más. Es la meta mía, pero obvio, siempre va a depender cómo, cómo uno termine, el cuerpo cómo termine”.

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En paralelo, contó que ya inició su preparación para dar el salto hacia el banco de suplentes como director técnico. “Sí, ya he empezado el curso hace un tiempo. La idea, obviamente, hay que, primero hay que prepararse bien y obviamente ver más adelante cómo, cómo le va a uno”, explicó.

Míguez describió un camino gradual para esa transición, con una primera experiencia en divisiones formativas, mientras incorpora herramientas para el rol. “Primero empezaremos con menores, con chicos, y ver cómo es el camino, porque la verdad que hay que prepararse muchísimo para, para ser entrenador y ser un buen entrenador”, agregó.

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Consultado por técnicos que lo marcaron, evitó concentrar el reconocimiento en una sola figura y señaló que cada entrenador le dejó algo útil para su aprendizaje. Aun así, mencionó nombres puntuales: “El primero tuve, por ejemplo, a Carlos Bustos, gran entrenador… Al ‘Topo’ Sanguinetti también… En Uruguay tuve a, a Gustavo Alto, que fue el técnico que me hizo debutar también”.

En el plano personal, el futbolista remarcó el apoyo de su familia durante momentos adversos y lo ubicó como una base de contención. “La muestra del semestre pasado creo que fue una muestra que la familia obviamente siempre estuvo ahí, en un momento muy complicado, siempre estuvimos juntos”, señaló.

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El recuerdo de su paso por Alianza Lima

El mediocampista destacó el cariño que mantiene por Alianza Lima, recordó los títulos obtenidos y aseguró que la cultura del club lo convirtió en hincha. (Alianza Lima)

Por último, Míguez también repasó su vínculo con Alianza Lima y el reconocimiento que recibe por parte de los hinchas. En su relato, destacó el impacto emocional de la experiencia y el sentido de pertenencia que, según dijo, se genera en el club.

“Siempre muy agradecido con Alianza desde el primer día que, que llegué mismo al Perú también y a lo que es Alianza, el mundo Alianza. La verdad que me llegó jugar en Alianza”, expresó.

En esa misma respuesta, describió el entorno del club como un universo particular. “Siempre se vive un, es un mundo muy lindo, y la verdad que la cultura que tiene Alianza es hermosa, donde te atrapa enseguida, te hacés hincha”, afirmó.

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Al hablar de su primera etapa, recordó que permaneció dos años y que consiguió la Copa Inca, además de quedar cerca de una definición. “Yo cuando llego al club estuve dos años… gané, ganamos la Copa Inca… Cerca, justo hay una final que perdemos con, con Cristal”, relató.

También recordó que, tras su salida, pasó por Argentina y luego regresó al fútbol peruano antes de concretar su vuelta a Alianza Lima, en un contexto especial. “Cuando se me da la posibilidad de que Alianza me pide volver en el momento que estaba pasando, para mí fue lindo porque bueno, creo que, que muchos jugadores quisieron estar en ese momento. Me tocó la posibilidad de estar”, señaló.

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En ese tramo final, subrayó el valor de los títulos y de la lucha por campeonatos como una marca en la carrera de un futbolista. “Llegar y en ese año meter dos campeonatos, poner al club ahí arriba, a pelear arriba, creo que fue muy importante y en lo personal, que es lo que quiere todo jugador, siempre lograr cosas importantes que son títulos nacionales”, concluyó sobre esa etapa.