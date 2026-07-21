DT de Chile palpitó el duelo con Perú en la Copa Sudamericana de Vóley: “Afortunadamente se transformó en un clásico”

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 tendrá uno de sus partidos más atractivos cuando Perú y Chile se enfrenten en la fase de grupos. En la antesala del certamen, el entrenador del combinado chileno, Eduardo Guillaume, destacó el crecimiento de la rivalidad entre ambas selecciones y aseguró que el enfrentamiento ya puede considerarse un clásico del voleibol sudamericano.

Durante la presentación oficial del torneo en Lima, el estratega del combinado mapochino aseguró que el duelo entre ambas escuadras ha adquirido un significado especial en los últimos años gracias a la evolución del voleibol chileno, aunque reconoce la superioridad histórica de Perú en esta disciplina.

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“Nosotros podemos decir que afortunadamente el Perú vs Chile se transformó en un clásico. Y digo afortunadamente porque nosotros somos el equipo chico, indudablemente, porque Chile no tiene la historia que tiene Perú, que tiene un subcampeonato mundial, un subcampeonato olímpico, que ha tenido jugadoras que han jugado en los mejores equipos del mundo”, afirmó.

Eduardo Guillaume insistió en que la selección chilena aún se encuentra construyendo su historia en el voleibol internacional y que enfrentar a un contendiente con la tradición peruana representa un desafío que su plantel asume con ilusión.

“Nosotros somos un país voleibolísticamente en desarrollo, que ha crecido un montón. Y me gusta que mi equipo lo vea de esa manera, nosotros somos el equipo chico que sale a buscar, tratar de ganarle al equipo grande, que es Perú. Me parece que esa es la forma, la mirada que tenemos que tener para poder jugar de la manera que necesitamos jugar para tener alguna posibilidad de ganar”, indicó.

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Eduardo Guillaume es el entrenador de la selección de vóley femenino de Chile. Crédito: FPV

El elogio al vóley peruano

Más allá de la rivalidad deportiva, Guillaume dedicó varios elogios al estilo de juego que históricamente ha caracterizado a la selección peruana. El técnico chileno resaltó especialmente la capacidad defensiva y el control del balón que, según explicó, distinguen a las voleibolistas nacionales desde las categorías menores.

“A mí siempre me gustó y me llamó la atención de Perú el control de pelota, la capacidad defensiva, cómo juegan muchos partidos desde chiquitas, tienen mucha habilidad de juego. Siempre me llamó mucho la atención eso, de todas las jugadoras peruanas. Me parece que es lo destacable y sobre lo cual Perú construye un rendimiento. Antes y ahora también”, expresó.

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Asimismo, recordó a algunas de las máximas figuras de la época dorada del voleibol peruano y sostuvo que esa esencia todavía permanece en las nuevas generaciones.

“Cuando tuvieron sus grandes resultados, aparte de tener a Gaby Pérez del Solar y a Cecilia Tait, que le pegaban con todo, tenían a Denisse Fajardo y Natalia Málaga, que defendían como leonas, que sacaban todo y que aparte le pegaban duro. Me parece que esa cultura defensiva y de gran capacidad de juego ha quedado. La jugadora peruana tiene un estilo desde cómo se mueven hasta cómo golpean la pelota y eso es lo que le gusta identificar al que le gusta el vóley”, describió.

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Perú enfrentará a Chile en el inicio de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

Chile buscará dar el golpe ante Perú

Pese al reconocimiento hacia la historia del voleibol peruano, Guillaume dejó en claro que Chile llega con la intención de competir y buscar una victoria que confirme el crecimiento de su selección.

“Perú tiene una identidad. Esperamos nosotros que con nuestro trabajo, nuestras ganas de ganar, podamos torcerles el brazo”, concluyó.

El encuentro entre Perú y Chile e¿aparece como uno de los más esperados de la fase inicial de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Además de sumar un capítulo más al enfrentamiento entre ambos países, el compromiso tendrá un valor importante en la lucha por la clasificación al Campeonato Sudamericano, por lo que ambas selecciones buscarán comenzar el torneo con un resultado que las acerque a sus objetivos.

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