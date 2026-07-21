Alerta por falso “bono para madres solteras”: Nueva modalidad de estafa en redes sociales

Advierten sobre nueva modalidad de estafa: el “bono para madres solteras”.

En las últimas semanas, crece la preocupación por la circulación de anuncios en redes sociales sobre un supuesto bono para madres solteras como apoyo económico mensual del Estado peruano. A través de videos y publicaciones en Instagram, TikTok y WhatsApp, los estafadores prometen dinero dirigido a mujeres que crían solas a sus hijos, e invitan a inscribirse mediante enlaces sospechosos.

El mensaje, normalmente acompañado de videos bien editados y fechas actuales, promete beneficios inmediatos a quienes hagan clic en un enlace y completen un formulario.

Los mensajes suelen afirmar: “Atención, mamá soltera. Si crías sola a tus hijos, este beneficio económico te corresponde. El Estado está entregando en este mes de junio el bono Madres Solteras 2026, una ayuda económica mensual para apoyarte con alimentación, vivienda y cuidado de tus hijos. Revisa ahora mismo la información en el enlace de mi perfil de TikTok”.

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Otra variante señala: “Las inscripciones ya están abiertas. Entra al enlace de mi perfil de TikTok y consulta los requisitos para postular. Comparte este video para que más madres puedan acceder a esta ayuda”.

La estrategia de estos ciberestafadores busca captar la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad y guiarlas a páginas web o perfiles personales que no pertenecen a ninguna institución oficial. Una vez allí, solicitan información personal, como datos bancarios y números de documento, que pueden ser usados para robo de identidad o fraudes financieros.

En algunos casos, el engaño evoluciona hacia promesas de empleo en el extranjero, solicitando pagos para supuestos trámites de visa.

Las señales de alerta incluyen la ausencia de logos institucionales, la redirección a perfiles personales y la solicitud de pagos o datos bancarios.

Expertos recomiendan verificar cualquier anuncio de subsidios a través de los canales oficiales del Gobierno del Perú, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) o la plataforma del Diario Oficial El Peruano. Ante cualquier duda, se debe evitar hacer clic en enlaces sospechosos y no compartir información financiera ni credenciales personales.

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(Composición Infobae)

Más allá del “bono”: nuevas formas de fraude digital

La proliferación de modalidades de estafa digital en el Perú no se limita a los falsos bonos. Según especialistas en ciberseguridad, los delincuentes recurren también a mensajes que suplantan a empresas de telefonía, ofreciendo mejoras de señal 5G o descuentos y pidiendo instalar aplicaciones a través de enlaces enviados por WhatsApp.

“El fraude comienza con un mensaje o una llamada, generalmente por WhatsApp, en el que ofrecen mejorar la señal 5G, solucionar supuestas fallas técnicas o brindar descuentos en el servicio”, explicó Jorge Zeballos, especialista de ESET Perú.

Si la víctima acepta la supuesta actualización, termina instalando un malware que puede acceder a información financiera y facilitar el robo de dinero de las cuentas bancarias.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) reporta que la ciberdelincuencia aumentó un 134% en los últimos cinco años en el país, reflejando el crecimiento de las estafas digitales y la sofisticación de los métodos empleados. Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza y la urgencia, pidiendo a las víctimas descargar aplicaciones o compartir contraseñas bajo la promesa de mejoras inmediatas.

Las recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes incluyen nunca instalar aplicaciones enviadas por WhatsApp, SMS o correo electrónico, descargar solo desde tiendas oficiales como Google Play o App Store, y verificar cualquier comunicación directamente con el operador o entidad estatal.

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Si se ha descargado una aplicación sospechosa, es clave activar el modo avión, desinstalar la app, cambiar contraseñas y contactar al banco y operador para bloquear accesos.

“Hoy los ciberdelincuentes no improvisan. Apelan a información real para generar escenarios creíbles y lograr que el usuario baje la guardia”, advirtió Zeballos.