Ethel Pozo revela por qué no perdona traición de Roberto Martínez a Gisela Valcárcel: “Me miraba a los ojos y me mentía”

Ethel Pozo narra el dolor que causó Roberto Martínez a su familia y su actitud actual frente al tema, asegurando que él lo niega y se ríe de la situación hasta el día de hoy | Sin que decir / YouTube

Ethel Pozo habló sin rodeos sobre un tema que, pese al paso de los años, sigue encendiéndole la indignación: su decisión de no perdonar a Roberto Martínez, expareja de su madre, Gisela Valcárcel. La conversación ocurrió en el programa 'Sin + Que Decir’ de YouTube, donde la conductora dejó en claro que, más allá de cualquier reencuentro público o de la buena relación que hoy podrían mantener Martínez y Valcárcel, para ella hay una herida que no se cerró.

En un intercambio con los conductores, Pozo Valcárcel explicó que su molestia se activa cuando el exfutbolista —según su percepción— insiste en negar lo ocurrido y lo lleva al terreno de la broma. “De lo que hizo. Ahí es que me, me entra mi cólera”, expresó. Y añadió que su fastidio aumenta cuando siente que el episodio se trivializa: “Yo creo que él lo sigue negando, todo lo va a negar hasta la muerte”.

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De acuerdo con lo que relató en el programa, cuando otras personas le comentaron a Martínez que ella “no lo perdona”, él habría reaccionado con frases como “Ay, cuánto me duele, cuánto me duele”, para luego reírse. “Se ríe”, remarcó, y lo describió como una forma de no asumir responsabilidades: “No lo toma de forma madura, lo lleva a la broma”.

Roberto Martínez recuerda divertida anécdota de su divorcio con Gisela Valcárcel: "Se peleaban como perros y gatos". (Captura: Magaly TV La Firme)

La negación y la falta de madurez de Roberto Martínez

En el programa, Ethel Pozo insistió en que la negativa de Martínez a aceptar lo que pasó es lo que la enfurece hoy, incluso más que el recuerdo del episodio en sí. “Porque es-- porque cuando lo niegan-”, alcanzó a decir, antes de rematar con una frase tajante: “No lo va a aceptar nunca”.

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En ese punto, el intercambio con los panelistas giró alrededor de cómo reacciona él cuando se toca el tema. Pozo sostuvo una idea reiterada: que Martínez lo negaría “hasta la muerte” y que, cuando se lo confronta, responde con risa. Esa combinación —negación y burla, según su relato— aparece como el núcleo de su postura: no ve una señal de “mea culpa” ni una forma “madura” de asumirlo.

En otro tramo, la conductora reforzó su argumento al hablar de la confianza. Dijo que, desde su mirada, no se trata de un tema superado: “Roberto puede ser seguramente para mi mami muy buen amigo, no sé, pero confiar en él no”. Y apuntó a un motivo concreto: “Él me miraba a los ojos y me mentía”.

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Samahara Lobatón cuenta la verdad sobre el tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’. Captura: La Granja Vip.

El reencuentro en “El Gran Show” y la distancia de Ethel Pozo

La conversación también incluyó el regreso de Roberto Martínez a El Gran Show en 2010, una situación que Pozo describió como difícil para ella por su negativa a perdonar. Según lo contado al aire, no hubo una charla previa entre ellos y, en cambio, la producción habría manejado el contacto con Martínez, mientras Gisela Valcárcel habría pedido no verlo hasta el momento en que apareciera en la pista “para la sorpresa”.

Ethel relató cómo vivió ese reencuentro en un contexto profesional: aseguró que no le hablaba y que, si coincidían, evitaba el contacto. “Ni le hablaba. Cuando iba, entraba al Gran Show, iba a bailar todo, conmigo no era, yo miraba para otro lado”, contó. Y explicó su conducta con una idea directa: “Porque yo no lo perdoné, claro, y no lo olvidé”.

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En ese mismo segmento, vinculó su resistencia a perdonar con su visión sobre el cambio personal. “No creo en el cambio”, dijo, y sostuvo que el tiempo le habría confirmado su intuición: “Y no me equivoqué, ah, porque después, eh, descubrí otras cositas también. Así que no me equivoqué”.

Ethel Pozo se sincera y revela por qué, a diferencia de su madre Gisela Valcárcel, ella nunca pudo perdonar a Roberto Martínez. Recuerda el polémico reencuentro en 'El Gran Show' y confiesa su desconfianza.

Entre el perdón de Gisela Valcárcel y el límite personal de su hija

Otro punto que atravesó el diálogo fue la diferencia entre la postura de Ethel y la de su madre. Ella misma reconoció que, con el paso del tiempo, Gisela Valcárcel habría perdonado a Roberto Martínez. “Mi mamá es muy generosa y, y el 2010 se vuelve a juntar y lo trae al Gran Show y se hicieron patas otra vez”, comentó, al describir una relación que, al menos en ese momento, se habría recompuesto.

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En el estudio, se mencionó que Valcárcel habría vivido el episodio de manera distinta por edad y perspectiva. “Te entiendo, porque yo con quince años lo vi de otra forma”, dijo Pozo al recordar una conversación con su madre, y agregó que la separación “le dolió muchísimo”.

Luego de amistarse, Roberto Martínez participó en algunas temporadas de 'El Gran Show'.

Sin embargo, la conductora marcó una frontera: lo que su madre pudo procesar y perdonar no es, necesariamente, lo que ella está dispuesta a conceder. Consultada de manera directa sobre si lo había perdonado, contestó sin rodeos: “No”. Y, en un tono que mezcló ironía y determinación, remató: “Yo soy difícil de olvidar”.

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Cuando le señalaron que “el que perdona olvida”, Pozo sostuvo que, al menos en su caso, no aplica: insistió en que puede seguir adelante sin reconciliación, pero sin borrar lo ocurrido. “Sí pude haber perdonado, aunque no hemos hablado ni hablaremos seguramente, eh, lo que pasó, porque así es la vida. Pero no olvido”, expresó.