Ethel Pozo cuenta la llamada que hizo a Roberto Martínez cuando supo de la infidelidad a Gisela Valcárcel: “Me volví loca y lo llamé”

Ethel Pozo abre su corazón y cuenta con detalles cómo vivió la infidelidad de su padrastro, Roberto Martínez, a su madre, Gisela Valcárcel, cuando era solo una adolescente. Un relato sobre cómo la traición impactó a su familia y su propia percepción de la confianza. Video: QTV / Sin más que decir

Ethel Pozo tenía entre 15 y 16 años cuando Roberto Martínez le miraba a los ojos y le juraba que nunca miraría a otra mujer que no fuera su madre, Gisela Valcárcel. Ella le creía. Lo quería. Veía en él la figura del hogar que su madre había construido con tanto esfuerzo. Años después, un amigo la llamó para contarle que acababa de ver a Martínez en un restaurante chino del Polo con Viviana Rivasplata.

“Casi me muero”, dijo Pozo el martes 21 de julio en el programa ‘Sin más que decir’ de +QTV, donde debuta como panelista. “Me volví loca, lo llamé y tuve una conversación horrible y fuerte que nunca más. Me mintió como le mintió a mi mamá y le mintió a todo el mundo”.

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Las declaraciones llegaron en el contexto del lanzamiento del libro de Valcárcel, previsto para el 2 de agosto, en el que la conductora aborda, entre otros temas, la traición que marcó uno de los episodios más dolorosos y públicos de su vida. Pozo, quien conduce ‘Sin más que decir’ junto a María Pía Copello, Luciana Roy, Mario Hart e Israel Dreyfus, no guardó nada.

Ethel Pozo deja a todos boquiabiertos al contar dos anécdotas nunca antes reveladas sobre su ex padrastro, Roberto Martínez, y cómo engañaba a su madre, Gisela Valcárcel. Descubre la increíble historia de las flores y el concierto de Luis Miguel. Video: QTV / Sin más que decir

La defensa que se volvió en su contra

Lo que Pozo reveló es que, durante meses, mientras los rumores de infidelidad circulaban, ella defendió a Martínez frente a su propia madre. Valcárcel guardó silencio para protegerla, porque sabía cuánto quería Pozo a su padrastro. “Mi mamá me quiso cuidar porque yo lo quería mucho y no me contó. Yo le decía: ‘Pero es mentira, no está con otra persona, nos ha jurado’. Y mi mamá guardaba silencio como muchas mamás guardan por protegerme”, relató.

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Fue su amigo JC quien rompió el silencio. Lo llamó para contarle que había visto a Martínez con Rivasplata en un chifa del Polo. Pozo tenía 17 años y estaba en la universidad. “Cuando me llaman a decirme, me vuelvo loca. Lo llamé y tuve una conversación horrible y fuerte”, dijo. Martínez lo negó también ante ella. “Me mintió como le mintió a mi mamá”, señaló.

El episodio dejó una marca que Pozo arrastra hasta hoy. “Creo que a mí me marcó hasta el día de hoy con el tema de la infidelidad y de los hombres”, admitió. Y fue directa al trazar la diferencia entre ella y su madre: Valcárcel perdonó. Pozo, no del todo. “Yo no lo he perdonado. En todo caso sí puedo haberlo perdonado, aunque no hemos hablado ni hablaremos, pero yo no olvido. Yo soy difícil de olvidar”, dijo.

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Ethel Pozo contó en 'Sin más que decir' cómo descubrió la infidelidad de Roberto Martínez a Gisela Valcárcel cuando tenía 17 años.

El reencuentro en ‘El Gran Show’ y el silencio de Ethel

En 2010, Valcárcel invitó a Martínez a participar en ‘El Gran Show’, su programa de competencia de baile. Para entonces, la ‘Señito’ ya había procesado la traición y lo recibió desde otro lugar. Pozo, en cambio, no estaba lista. “Yo ni le hablaba. Cuando iba, entraba a ‘El Gran Show’, iba a bailar todo, conmigo no era. Yo miraba para otro lado”, recordó.

Y fue más allá: “Yo no lo perdoné, no lo olvidé y no creo en el cambio. Y no me equivoqué, porque después descubrí otras cositas también”, dijo, sin dar detalles sobre esos hallazgos posteriores. Pozo reconoció que el reencuentro televisivo entre su madre y Martínez estuvo rodeado de un clima particular.

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María Pía y Luciana Roy recordaron que durante el programa había un “coqueteo” visible entre ambos. Pozo lo confirmó con humor: “Yo estaba detrás de mi mamá diciéndole: ‘No, no, no confíes’”. Y añadió que la gente del entorno de Valcárcel le decía que Martínez había sido “su gran amor” y que quizás no se habían encontrado en el momento indicado. “Uno empieza a escuchar”, dijo Pozo, aunque dejó claro que ella nunca cedió.

En una reveladora conversación, Ethel Pozo cuenta cómo vivió el acercamiento entre Gisela Valcárcel y Roberto Martínez años después de su separación. Descubre el consejo que le dio a su madre y por qué se oponía a que volvieran a estar juntos. Video: QTV / Sin más que decir

La reacción de Roberto Martínez: “Cuando le han dicho que Ethel no te perdona, se ríe”

Lo que más indigna a Pozo no es el pasado sino la actitud presente de Martínez. Según ella, el exfutbolista sigue negando lo ocurrido y cuando alguien le menciona que Ethel no lo perdona, reacciona con humor. “Cuando le han dicho: ‘Oye, Ethel no te perdona’, dice: ‘Ay, cuánto me duele, cuánto me duele’. Se ríe”, relató. “Él lo sigue negando. Todo lo va a negar hasta la muerte”, añadió.

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Mario Hart le preguntó si no sería posible perdonar, considerando que Valcárcel, la principal afectada, ya lo hizo. Pozo lo admitió como argumento válido, pero puso una condición: “No siento que Roberto acepte lo que hizo. Ahí es que me arde mi cólera. Porque cuando lo niegan...”. La frase quedó incompleta, pero el sentido fue claro.

Martínez y Valcárcel mantienen hoy una amistad que Pozo describe como distante pero cordial. “Mi mamá lo llegó a perdonar y se pueden hablar”, dijo.

Ethel Pozo abre su corazón en 'Sin Que Decir' y revela las razones por las que, a pesar del tiempo y de que su madre Gisela Valcárcel ya lo hizo, ella aún no puede perdonar a Roberto Martínez. Video: QTV / Sin más que decir

Sobre si Martínez sabe que aparece en el libro que Valcárcel lanza el 2 de agosto, Pozo no tuvo certeza. “Tan frecuentes de amigos no son”, aclaró. Lo que sí anticipó es que el libro va mucho más allá de ese episodio. “El libro va más allá de Roberto. Es ‘El poder de ser tú’”, dijo, en referencia al título y al enfoque de la obra, centrado en el perdón y en la historia de vida de Valcárcel desde sus inicios.

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