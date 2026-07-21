Perú

Ethel Pozo cuenta la llamada que hizo a Roberto Martínez cuando supo de la infidelidad a Gisela Valcárcel: “Me volví loca y lo llamé”

La conductora recordó el momento en que un amigo le avisó que había visto al exfutbolista con Viviana Rivasplata, una escena que dice que la marcó hasta hoy ya que no perdona ni olvida

Guardar
Google icon
Ethel Pozo abre su corazón y cuenta con detalles cómo vivió la infidelidad de su padrastro, Roberto Martínez, a su madre, Gisela Valcárcel, cuando era solo una adolescente. Un relato sobre cómo la traición impactó a su familia y su propia percepción de la confianza. Video: QTV / Sin más que decir

Ethel Pozo tenía entre 15 y 16 años cuando Roberto Martínez le miraba a los ojos y le juraba que nunca miraría a otra mujer que no fuera su madre, Gisela Valcárcel. Ella le creía. Lo quería. Veía en él la figura del hogar que su madre había construido con tanto esfuerzo. Años después, un amigo la llamó para contarle que acababa de ver a Martínez en un restaurante chino del Polo con Viviana Rivasplata.

“Casi me muero”, dijo Pozo el martes 21 de julio en el programa ‘Sin más que decir’ de +QTV, donde debuta como panelista. “Me volví loca, lo llamé y tuve una conversación horrible y fuerte que nunca más. Me mintió como le mintió a mi mamá y le mintió a todo el mundo”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones llegaron en el contexto del lanzamiento del libro de Valcárcel, previsto para el 2 de agosto, en el que la conductora aborda, entre otros temas, la traición que marcó uno de los episodios más dolorosos y públicos de su vida. Pozo, quien conduce ‘Sin más que decir’ junto a María Pía Copello, Luciana Roy, Mario Hart e Israel Dreyfus, no guardó nada.

Ethel Pozo deja a todos boquiabiertos al contar dos anécdotas nunca antes reveladas sobre su ex padrastro, Roberto Martínez, y cómo engañaba a su madre, Gisela Valcárcel. Descubre la increíble historia de las flores y el concierto de Luis Miguel. Video: QTV / Sin más que decir

La defensa que se volvió en su contra

Lo que Pozo reveló es que, durante meses, mientras los rumores de infidelidad circulaban, ella defendió a Martínez frente a su propia madre. Valcárcel guardó silencio para protegerla, porque sabía cuánto quería Pozo a su padrastro. “Mi mamá me quiso cuidar porque yo lo quería mucho y no me contó. Yo le decía: ‘Pero es mentira, no está con otra persona, nos ha jurado’. Y mi mamá guardaba silencio como muchas mamás guardan por protegerme”, relató.

PUBLICIDAD

Fue su amigo JC quien rompió el silencio. Lo llamó para contarle que había visto a Martínez con Rivasplata en un chifa del Polo. Pozo tenía 17 años y estaba en la universidad. “Cuando me llaman a decirme, me vuelvo loca. Lo llamé y tuve una conversación horrible y fuerte”, dijo. Martínez lo negó también ante ella. “Me mintió como le mintió a mi mamá”, señaló.

El episodio dejó una marca que Pozo arrastra hasta hoy. “Creo que a mí me marcó hasta el día de hoy con el tema de la infidelidad y de los hombres”, admitió. Y fue directa al trazar la diferencia entre ella y su madre: Valcárcel perdonó. Pozo, no del todo. “Yo no lo he perdonado. En todo caso sí puedo haberlo perdonado, aunque no hemos hablado ni hablaremos, pero yo no olvido. Yo soy difícil de olvidar”, dijo.

Mujer con auriculares y micrófono en un estudio, con dos vasos y un teléfono móvil en la mesa. Dos fotografías de bodas incrustadas en la imagen
Ethel Pozo contó en 'Sin más que decir' cómo descubrió la infidelidad de Roberto Martínez a Gisela Valcárcel cuando tenía 17 años.

El reencuentro en ‘El Gran Show’ y el silencio de Ethel

En 2010, Valcárcel invitó a Martínez a participar en ‘El Gran Show’, su programa de competencia de baile. Para entonces, la ‘Señito’ ya había procesado la traición y lo recibió desde otro lugar. Pozo, en cambio, no estaba lista. “Yo ni le hablaba. Cuando iba, entraba a ‘El Gran Show’, iba a bailar todo, conmigo no era. Yo miraba para otro lado”, recordó.

Y fue más allá: “Yo no lo perdoné, no lo olvidé y no creo en el cambio. Y no me equivoqué, porque después descubrí otras cositas también”, dijo, sin dar detalles sobre esos hallazgos posteriores. Pozo reconoció que el reencuentro televisivo entre su madre y Martínez estuvo rodeado de un clima particular.

María Pía y Luciana Roy recordaron que durante el programa había un “coqueteo” visible entre ambos. Pozo lo confirmó con humor: “Yo estaba detrás de mi mamá diciéndole: ‘No, no, no confíes’”. Y añadió que la gente del entorno de Valcárcel le decía que Martínez había sido “su gran amor” y que quizás no se habían encontrado en el momento indicado. “Uno empieza a escuchar”, dijo Pozo, aunque dejó claro que ella nunca cedió.

En una reveladora conversación, Ethel Pozo cuenta cómo vivió el acercamiento entre Gisela Valcárcel y Roberto Martínez años después de su separación. Descubre el consejo que le dio a su madre y por qué se oponía a que volvieran a estar juntos. Video: QTV / Sin más que decir

La reacción de Roberto Martínez: “Cuando le han dicho que Ethel no te perdona, se ríe”

Lo que más indigna a Pozo no es el pasado sino la actitud presente de Martínez. Según ella, el exfutbolista sigue negando lo ocurrido y cuando alguien le menciona que Ethel no lo perdona, reacciona con humor. “Cuando le han dicho: ‘Oye, Ethel no te perdona’, dice: ‘Ay, cuánto me duele, cuánto me duele’. Se ríe”, relató. “Él lo sigue negando. Todo lo va a negar hasta la muerte”, añadió.

Mario Hart le preguntó si no sería posible perdonar, considerando que Valcárcel, la principal afectada, ya lo hizo. Pozo lo admitió como argumento válido, pero puso una condición: “No siento que Roberto acepte lo que hizo. Ahí es que me arde mi cólera. Porque cuando lo niegan...”. La frase quedó incompleta, pero el sentido fue claro.

Martínez y Valcárcel mantienen hoy una amistad que Pozo describe como distante pero cordial. “Mi mamá lo llegó a perdonar y se pueden hablar”, dijo.

Ethel Pozo abre su corazón en 'Sin Que Decir' y revela las razones por las que, a pesar del tiempo y de que su madre Gisela Valcárcel ya lo hizo, ella aún no puede perdonar a Roberto Martínez. Video: QTV / Sin más que decir

Sobre si Martínez sabe que aparece en el libro que Valcárcel lanza el 2 de agosto, Pozo no tuvo certeza. “Tan frecuentes de amigos no son”, aclaró. Lo que sí anticipó es que el libro va mucho más allá de ese episodio. “El libro va más allá de Roberto. Es ‘El poder de ser tú’”, dijo, en referencia al título y al enfoque de la obra, centrado en el perdón y en la historia de vida de Valcárcel desde sus inicios.

Temas Relacionados

Ethel PozoGisela ValcárcelRoberto MartínezViviana Rivasplataperu-entretenimiento

Más Noticias

Francis Allison pide a Keiko Fujimori declarar en emergencia el Mininter y rechaza crear Policía municipal en Lima

El alcalde de Magdalena pidió habilitar compras directas para equipar a la PNP y rechazó la Policía municipal, al señalar que no ha funcionado en países con contextos parecidos al de Perú

Francis Allison pide a Keiko Fujimori declarar en emergencia el Mininter y rechaza crear Policía municipal en Lima

Joyas valorizadas en S/95 mil fueron incautadas a pasajero que llegó de España al aeropuerto Jorge Chávez por presunto contrabando

Un ciudadano de 48 años fue intervenido tras arribar desde Europa con ocho piezas de oro y plata que, según las autoridades, ingresaron sin la documentación exigida por la normativa aduanera

Joyas valorizadas en S/95 mil fueron incautadas a pasajero que llegó de España al aeropuerto Jorge Chávez por presunto contrabando

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Piura

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Piura

Alerta por falso “bono para madres solteras”: Nueva modalidad de estafa en redes sociales

Ciberdelincuentes aprovechan la necesidad y difunden mensajes engañosos sobre supuestos subsidios en redes sociales y WhatsApp. Expertos advierten que los enlaces no llevan a beneficios oficiales, sino a fraudes y robo de datos personales o bancarios

Alerta por falso “bono para madres solteras”: Nueva modalidad de estafa en redes sociales

Vientos en la costa alcanzan hasta 37 km/h en Pisco: Callao, Chimbote y Chiclayo también registran fuertes ráfagas

Las autoridades exhortaron a extremar precauciones en las vías y a reforzar las medidas de seguridad en las instituciones educativas

Vientos en la costa alcanzan hasta 37 km/h en Pisco: Callao, Chimbote y Chiclayo también registran fuertes ráfagas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Francis Allison pide a Keiko Fujimori declarar en emergencia el Mininter y rechaza crear Policía municipal en Lima

Francis Allison pide a Keiko Fujimori declarar en emergencia el Mininter y rechaza crear Policía municipal en Lima

José Domingo Pérez reitera temor por su vida ante ascenso de Keiko Fujimori como “la mujer más poderosa del país”

PJ decidirá en setiembre si admite la apelación de Pedro Castillo contra su condena de 11 años de prisión

¿Qué cambia con la Ley 32735? Las nuevas penas y reglas para juzgar a policías y militares

Patricia Benavides tendrá como subordinado al fiscal investigado por ser su supuesto cómplice

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo revela por qué no perdona traición de Roberto Martínez a Gisela Valcárcel: “Me miraba a los ojos y me mentía”

Ethel Pozo revela por qué no perdona traición de Roberto Martínez a Gisela Valcárcel: “Me miraba a los ojos y me mentía”

Magdyel Ugaz toma distancia de ‘romance’ con Sergio George y marca límite: “Ha sido parte de mi niñez”

‘Chapa Tu Money’ debutó en la TV: ¿cuánto rating obtuvo el estreno del programa de Mateo Garrido Lecca?

Angie Jibaja agrede a administradora de hotel, termina detenida en una comisaría y le reclaman una deuda de S/ 1500

Magaly Medina critica a Óscar del Portal y Toño Vargas tras discusión en la final del Mundial 2026: “Qué feo papelón”

DEPORTES

Pablo Míguez rompió el silencio tras su abrupta salida de FC Cajamarca: “El club no se manejó de la mejor manera”

Pablo Míguez rompió el silencio tras su abrupta salida de FC Cajamarca: “El club no se manejó de la mejor manera”

DT de Chile palpitó el duelo con Perú en la Copa Sudamericana de Vóley: “Afortunadamente se transformó en un clásico”

FC Cajamarca pierde a Tomás Andrade, último baluarte extranjero que le dio mayor peso a su aventura en Liga 1 2026

Después de 22 años, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno devuelven al Perú una jornada histórica con doble triunfo en un ATP 250

Aixa Vigil, Ginna López, Mirian Patiño y todas las ausentes en la convocatoria de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026