Vientos en la costa alcanzan hasta 37 km/h en Pisco: Callao, Chimbote y Chiclayo también registran fuertes ráfagas

Los pronósticos meteorológicos mantienen en alerta a varias regiones de la costa peruana debido a condiciones atmosféricas que pueden afectar la movilidad, las actividades cotidianas y el funcionamiento de distintos servicios. Entre los departamentos con mayor impacto previsto figura Ica, donde se esperan ráfagas de viento con capacidad para reducir la visibilidad en diversos sectores.
El escenario previsto coincide con un periodo de variaciones climáticas que también incluye temperaturas elevadas durante el día en la costa y parte de la sierra. Las autoridades especializadas mantienen el monitoreo de estas condiciones con el propósito de informar de forma oportuna a la población y a las instituciones públicas.
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Las medidas buscan evitar incidentes relacionados con el desprendimiento de estructuras ligeras, la presencia de polvo en suspensión y la disminución de la visibilidad en carreteras y espacios abiertos, factores que podrían influir en el desplazamiento de personas durante los próximos días.
Senamhi mantiene aviso por incremento de vientos en la costa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el incremento de la velocidad del viento, con intensidad entre moderada y fuerte, persistirá en todo el litoral de Ica hasta el jueves 23 de julio. De acuerdo con el organismo, las ráfagas alcanzarían velocidades de hasta 35 kilómetros por hora en distintas provincias del departamento.
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La entidad precisó que las provincias de Chincha, Nasca, Palpa y Pisco figuran entre las zonas comprendidas dentro del aviso meteorológico. La provincia de Caravelí, en la región Arequipa, también forma parte del área donde se esperan condiciones similares.
El reporte del Senamhi indicó que el fenómeno favorecerá el levantamiento de polvo y arena, situación que reducirá la visibilidad horizontal en varios sectores. Frente a este escenario, la institución exhortó a los transportistas a conducir con prudencia y moderación para disminuir riesgos durante los desplazamientos por carretera.
Varias regiones permanecen bajo alerta
El Senamhi señaló que el fenómeno no solo comprende a Ica. Las regiones consideradas dentro del aviso son Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y el Callao.
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Según la información difundida por la entidad, durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana también se prevé cobertura nubosa acompañada de niebla, neblina y lloviznas ligeras en sectores cercanos al litoral.
El organismo meteorológico también comunicó que continuará la alta temperatura diurna, con intensidad entre moderada y extrema, tanto en la costa como en la sierra del país hasta el jueves 23 de julio. En la región Ica, la temperatura ambiental oscilará entre 22 °C y 31 °C en la costa sur.
Pisco registra una de las mayores velocidades de viento
Entre los registros difundidos por el Senamhi, Pisco presenta velocidades próximas a los 37 kilómetros por hora, uno de los valores más elevados reportados durante este episodio meteorológico.
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Asimismo, las localidades del Callao, Chimbote y Chiclayo registran velocidades cercanas a los 31,5 kilómetros por hora, según la información oficial.
Estos valores reflejan la presencia del fenómeno en diferentes puntos del litoral peruano, motivo por el cual las autoridades mantienen la vigilancia sobre su evolución y difunden recomendaciones preventivas para la población.
UGEL Ica difunde medidas preventivas para las instituciones educativas
Frente al Aviso Meteorológico N.° 287 del Senamhi, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ica solicitó a directivos, docentes, personal administrativo y familias adoptar acciones destinadas a proteger a la comunidad educativa.
Entre las recomendaciones figura revisar y asegurar calaminas, coberturas, puertas, ventanas, letreros y otros objetos con posibilidad de desprenderse. La entidad también pidió mantener libres y señalizadas las rutas de desplazamiento dentro de los locales educativos.
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La UGEL Ica indicó que resulta necesario suspender formaciones, recreos, clases de educación física y cualquier actividad prevista en patios o espacios abiertos mientras persistan las ráfagas de viento. Además, recomendó mantener a los estudiantes en aulas o ambientes interiores seguros, lejos de ventanas, árboles, postes y estructuras inestables.
La institución también solicitó comunicar de inmediato cualquier daño o situación que comprometa la continuidad del servicio educativo para facilitar la respuesta correspondiente.
Recomendaciones para la salida de estudiantes durante el fenómeno
Dentro de las disposiciones difundidas por la UGEL Ica figura una recomendación específica relacionada con el horario de salida de los escolares. La entidad señaló: “No es conveniente disponer una salida masiva de estudiantes mientras se estén produciendo ráfagas de viento fuerte, levantamiento de polvo o reducción de la visibilidad. La salida deberá realizarse únicamente cuando las condiciones sean seguras, de manera ordenada, escalonada y coordinada con las familias”.
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La UGEL Ica también informó que se adjuntaron acciones de contingencia dirigidas a los locales educativos para enfrentar el peligro asociado a los vientos fuertes. Estas medidas consideran etapas de preparación, respuesta y rehabilitación del servicio educativo mientras permanezca vigente el aviso emitido por el Senamhi.
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