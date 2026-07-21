Fenómeno El Niño: Fiscalía advierte riesgos en zona del río Rímac por construcción de viviendas, piscinas y chancherías

Casa de tres pisos se desploma en el río Rímac.

La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima encendió la alarma sobre la ocupación de la franja marginal del río Rímac. El fiscal provincial Roldán Soto Salazar encabezó diligencias en los distritos de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, donde se detectaron construcciones precarias como viviendas, piscinas y chancherías en zonas consideradas intangibles.

Según explicó la fiscalía, estas edificaciones dificultan e impiden la limpieza y descolmatación del cauce, trabajos indispensables para reducir riesgos de desbordes en la temporada de lluvias.

“Se exhorta a las personas intervenidas a respetar la intangibilidad de la franja marginal del río Rímac y evitar nuevas ocupaciones”, subrayó la fiscal adjunta provincial Beatriz Martínez Peralta. La advertencia cobra especial relevancia ante la eventual llegada del Fenómeno El Niño, evento climático que ya mantiene en alerta a las autoridades nacionales.

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Durante el operativo, representantes del Ministerio Público precisaron que el crecimiento del caudal en el río Rímac podría desencadenar inundaciones y daños en la infraestructura local. Se pidió a las autoridades cumplir con la Ley n.° 30230 para recuperar extrajudicialmente estos espacios de dominio público y garantizar la ejecución de acciones de prevención.

El despliegue contó con la participación de funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Sedapal, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), así como las municipalidades de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo.

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Viviendas cerca al rio. (Foto: Andina)

Fenómeno El Niño amenaza la Carretera Central

El impacto potencial del Fenómeno El Niño mantiene en vilo a los municipios de Lurigancho-Chosica y Huarochirí. Según informaron los alcaldes de ambas jurisdicciones a Canal N, el avance de la erosión del río Rímac ya compromete la estabilidad de un tramo de la Carretera Central, clave para el transporte y el abastecimiento de productos hacia Lima.

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, detalló que el punto más crítico se ubica en el kilómetro 29,7, donde el río ha erosionado la base de un talud de cerca de 40 metros de altura.

“El río Rímac está horadando la parte inferior de todo ese talud, que está prácticamente entre dos y cuatro metros de distancia de la Carretera Central. Con un crecimiento del caudal esto puede afectar y provocar el colapso de la vía”, advirtió Vargas.

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El funcionario remarcó que el riesgo se incrementa si el caudal alcanza los 120 metros cúbicos por segundo durante las lluvias, por lo que urge que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) aceleren las obras previstas.

Las autoridades locales han identificado al menos 32 puntos críticos en la Carretera Central, además de más de cien zonas vulnerables en las quebradas y el cauce del río. “Cada quebrada tiene por lo menos cinco puntos críticos. Si sumamos las quebradas y el río, estamos hablando de más de cien zonas vulnerables”, explicó Vargas.

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El alcalde de Santa Eulalia, Luis Ñahui, hizo hincapié en la urgencia de instalar mallas de protección y reforzar la defensa ribereña para evitar deslizamientos y daños a la infraestructura. “Si no hacemos los trabajos de prevención que le corresponde al ANIN y al ANA, vamos a terminar en más desgracia”, declaró Ñahui a Canal N.

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