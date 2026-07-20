Más de 4.700 casonas del Rímac están en estado crítico y autoridades alertan riesgo de colapso ante un terremoto de gran intensidad

¡Alerta en Rímac! Más de 30,000 ciudadanos habitan en edificaciones a punto de colapsar. Conoce la realidad de estas estructuras vulnerables y el temor de los residentes que día a día arriesgan sus vidas ante un posible terremoto. Exitosa

La situación de las viviendas antiguas en el Rímac mantiene en alerta a las autoridades y a los residentes del distrito. El deterioro de numerosas casonas y quintas expone a miles de personas a un escenario de riesgo frente a un eventual sismo de gran magnitud, una preocupación que cobra mayor relevancia tras los recientes movimientos telúricos registrados en distintos países de la región.

Las condiciones estructurales de estos inmuebles forman parte de un problema que también alcanza al Centro Histórico de Lima. La antigüedad de las edificaciones, sumada a las restricciones propias de su condición patrimonial, dificulta la ejecución de obras destinadas a reforzar su seguridad y preservar la integridad de quienes las ocupan.

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La magnitud del problema involucra tanto a las familias que residen en estas construcciones como a las personas que transitan diariamente por calles rodeadas de balcones, muros y techos con signos evidentes de deterioro. Diversas entidades especializadas sostienen que parte de estas estructuras presenta un elevado riesgo de colapso si ocurre un movimiento sísmico intenso.

Frente a este panorama, autoridades locales solicitan medidas excepcionales para obtener recursos que permitan intervenir en los inmuebles patrimoniales sin afectar su valor histórico. El pedido también busca acelerar acciones preventivas antes de que ocurra una emergencia de mayores dimensiones.

Miles de viviendas presentan deterioro crítico en el Rímac

La vivienda de dos niveles, construida con materiales tradicionales (quincha, adobe y madera), había sido vendida recientemente y se encontraba en proceso de refacción sin los permisos municipales requeridos. (Composición: Infobae)

Durante un recorrido realizado por Exitosa en el Centro Histórico del Rímac, se informó que cerca de 20 mil casonas existen dentro del distrito. De ese total, alrededor de 4,700 casonas y quintas se encuentran en estado crítico o fueron declaradas inhabitables, una condición que representa un riesgo permanente para la población.

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Según la información difundida por el medio, más de 30 mil personas continúan viviendo en estos inmuebles pese al deterioro de sus estructuras. Muchas edificaciones fueron construidas con materiales como adobe, quincha y carrizo, elementos característicos de la arquitectura tradicional, pero cuya resistencia disminuye con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

En el jirón Chiclayo, ubicado a pocos minutos de Palacio de Gobierno y de la Municipalidad del Rímac, varias casonas muestran balcones sostenidos por apuntalamientos de madera y paredes con visibles daños estructurales. La preocupación alcanza también a quienes utilizan diariamente esa vía para dirigirse a sus centros de trabajo o abordar el transporte público.

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Uno de los vecinos consultados describió las características de estas viviendas y manifestó su preocupación por un eventual terremoto. “Es pura quincha. Son las columnas, son tronco. ¿Eso desde qué año serán esas casas construidas? Y cualquier, con un sismo como va a ser como en allá, en... último que había ahí, se viene abajo todo. Paredes son tejedas con carrizo”, señaló.

Riesgo también alcanza al Centro Histórico de Lima

En este predio vivió el otrora presidente del Perú Nicolás de Piérola y que hoy es albergada por varias familias y hay una bodega

La información presentada por Exitosa precisa que la situación no solo afecta al Rímac. En el Centro Histórico de Lima existen 1,678 inmuebles considerados en estado ruinoso, con deterioro severo y posibilidad de colapso frente a un sismo de gran magnitud.

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Asimismo, 936 edificaciones fueron declaradas inhabitables. De acuerdo con la advertencia del Colegio de Arquitectos del Perú, 1,379 unidades estructurales del Centro Histórico presentan riesgo de colapso total ante un terremoto de gran intensidad, mientras cerca del 60 % sufriría daños graves.

Estas construcciones integran el patrimonio histórico de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial desde 1991. Esa condición obliga a cumplir procedimientos específicos para cualquier intervención, lo que limita la ejecución de obras inmediatas en numerosos inmuebles.

Municipalidad solicita recursos para intervenir inmuebles patrimoniales

Muchas casonas históricas de Lima, símbolo del esplendor de la ciudad, están al borde del colapso. (Andina)

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, explicó que la municipalidad no puede ordenar la demolición de estas casonas debido a su condición patrimonial. “Soy crítico de este régimen. No podemos intervenir directamente aunque existan riesgos para la vida de las familias. Hemos pedido al Ejecutivo y al Congreso que se tomen medidas urgentes”, expresó.

El burgomaestre informó que la comuna impulsa la incorporación del distrito a la Ley 31.980, norma que establece un régimen especial de financiamiento para el Centro Histórico de Lima mediante la asignación del 3 % del IGV recaudado en el distrito para la recuperación de zonas patrimoniales.

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“El Cercado de Lima ya recibió 120 millones de soles gracias a esta ley. Lo que buscamos es que el Rímac también sea incorporado y cuente por primera vez con recursos propios para salvar sus casonas y proteger a sus vecinos. Ya hemos logrado que las comisiones del Congreso lo aprueben por amplia mayoría, solo falta que el Pleno lo ratifique”, indicó De la Rosa.

El alcalde también alertó sobre las consecuencias que tendría un desastre natural en el distrito. “Si ocurriera un terremoto de gran magnitud, el Rímac sería el epicentro de la tragedia. Estamos hablando de miles de vidas en peligro. No podemos esperar más derrumbes para actuar”, advirtió.

Mientras la propuesta legislativa continúa su trámite, la municipalidad informó que mantiene coordinación con ProLima para ejecutar apuntalamientos en algunas viviendas. Sin embargo, la disponibilidad de recursos económicos restringe el alcance de estas intervenciones, pese al elevado número de inmuebles que requieren atención urgente.