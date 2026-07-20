José Balcázar cree que Keiko Fujimori no pondrá objeciones a su gestión y promete dejarle “las cuentas en azul”

El jefe de Estado interino afirmó que su administración cumple con los “estándares legales y éticos”, y aseguró que no existen motivos para objeciones por parte del próximo gobierno

El presidente transitorio José Balcázar declaró este lunes que no prevé objeciones por parte de la mandataria electa Keiko Fujimori, quien lo reemplazará en el cargo, en relación con su gestión, y afirmó que entregará el gobierno con “las cuentas en azul”.

Durante una entrevista en radio Exitosa, el jefe de Estado interino señaló que “si los resultados son éticos, lícitos y van a favorecer a la nueva administración (...) no habría ninguna objeción que hacer”.

“Lo dañino es cuando alguien pretende manipular una nueva plaza, un nombramiento, con el objetivo de perjudicar a la nueva administración, eso sí sería recusable. Yo no creo que la presidenta nueva tenga ninguna objeción de nuestra administración”, agregó.

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Balcázar sostuvo que su gestión ha ofrecido “la mejor transparencia, dejar en azul las cuentas” y se ha mostrado “sujeto a todo tipo de intervención de la Contraloría General de la República”.

El presidente interino destacó que su administración actúa bajo principios éticos y legales, y se encuentra abierta a la supervisión de la Contraloría

“Queremos volver a la tradición democrática de entregar formalmente el poder para evitar la repetición de gobiernos transitorios como los de los últimos años. Creo que es necesario aprender a vivir en democracia y realizar críticas constructivas”, añadió.

La semana pasada, Fujimori acudió al Palacio de Gobierno para reunirse con Balcázar, respondiendo a una invitación previamente acordada con el fin de continuar el proceso de transición, de cara a su investidura fijada para el próximo 28 de julio, fecha del Día Nacional.

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La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) fue recibida por el mandatario en el patio exterior, donde se encontraban los medios para registrar el momento. Tras el saludo, ambos ingresaron a la sede presidencial para sostener un encuentro privado.

La visita ocurrió al día siguiente de que la lideresa de Fuerza Popular recibiera sus credenciales como jefa de Estado electa para el periodo 2026-2031, en una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Balcázar defendió la transparencia de su gobierno y rechazó cualquier intento de manipulación que pueda perjudicar a la nueva administración

“Por primera vez, la voluntad soberana del pueblo peruano ha conferido la Presidencia de la República a una mujer, elegida democráticamente por el voto ciudadano”, resaltó el presidente del JNE, Roberto Burneo, lo que generó celebración entre los simpatizantes presentes.

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En sus primeras declaraciones, Fujimori prometió poner el Estado “al servicio de la población para terminar con esta desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad”.

“La democracia nos entrega un mandato, pero la República nos impone una obligación aún mayor, gobernar para todos. Perú no necesita un gobierno que explique los problemas. Necesitamos un gobierno que los resuelva. No hemos venido a administrar la inercia. Hemos venido a recuperar el sentido de urgencia del Estado”, indicó.

La fórmula presidencial de Fuerza Popular fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta presidencial, que disputó con el partido Juntos por el Perú, del candidato Roberto Sánchez.

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