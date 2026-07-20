Gisela Valcárcel se emociona al recordar cómo vivió el romance de Roberto Martínez con Viviana Rivasplata tras su separación

Gisela Valcárcel presentó su libro El poder de ser tú y recordó el impacto emocional de la relación de Roberto Martínez con Viviana Rivasplata tras la separación.

Con la voz quebrada y sin poder ocultar la emoción, Gisela Valcárcel revivió este lunes uno de los periodos más duros de su vida. Durante la conferencia de prensa por el lanzamiento de su libro ‘El poder de ser tú’, la conductora habló por primera vez con ese nivel de detalle sobre el impacto emocional que le dejó la infidelidad de su exesposo, Roberto Martínez, y el romance público que este inició con la exreina de belleza Viviana Rivasplata apenas días después de la separación.

La presentadora relató que el golpe no fue solo íntimo, sino también mediático. Los titulares de la prensa de aquella época mostraban a Martínez junto a Rivasplata con una naturalidad que ella no podía procesar. “Hacía 20 días tenía una foto conmigo, pero 20 días después tenía una foto con otra persona y estaba feliz, yo estaba tumbada”, dijo con la voz entrecortada.

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En ese momento, la conductora admitió que no había espacio para los buenos deseos: “Cuando te suceden cosas muy tristes no hay buenos deseos para nada. Te quedas como desmayada, pero ni siquiera has perdido la consciencia, solamente estás en el suelo, tus emociones se multiplican”.

La comparación con Claudia Schiffer y el golpe a su autoestima

Sin mencionar el nombre de Viviana Rivasplata en ningún momento, Gisela describió cómo la veía en aquella época: como una figura inalcanzable. La comparación que usó fue elocuente. “Yo veía a la persona que estaba con Roberto como Claudia Schiffer, como si midiera un metro ochenta y yo con mi pobre metro 65, la miraba rubia como si nunca el cabello se le fuera a acabar”, relató la conductora.

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Gisela Valcárcel sostuvo que el perdón fue un proceso necesario para superar la infidelidad de Roberto Martínez.

Ese estado, reconoció, puso en riesgo su propio proceso de recuperación: “Si yo me quedaba allí, no llegaba hasta aquí”. La conductora fue clara al señalar que salir de ese momento exigió un trabajo interno que no fue inmediato. “El perdón ha sido un proceso necesario”, afirmó durante la presentación del libro. Ese proceso incluyó una decisión que tomó en medio del dolor: pedirle a Roberto Martínez que se mantuviera lejos.

La conductora explicó que temía reaccionar desde la rabia y la frustración, y que prefirió el silencio antes que enfrentarlo en ese estado. “A siete kilómetros no te acerques, porque si te acercas vas a ver lo peor que hay en mí”, le dijo, según relató en la conferencia. Añadió que en ese momento acumulaba “mucha pena, dolor, frustración” y que solo quería preguntarle por qué había derrumbado todo lo que habían construido.

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Un libro escrito desde el dolor y la distancia con su exesposo

Gisela Valcárcel reveló que no habló con Martínez antes de publicar el libro, pese a que el exfutbolista de Universitario aparece mencionado en varios pasajes. La decisión, explicó, responde a que el relato se centra en sus propias emociones y no en exponer la vida de su expareja.

“Las partes que cuento son las partes que incluso él ya ha contado, pero no estoy hablando de él, estoy hablando de cómo me sentí con las acciones que en algún momento vieron”, precisó. Pese al silencio entre ambos, la conductora aseguró que la relación con su exesposo es buena. Incluso confesó que el día anterior a la conferencia pensó en llamarlo.

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'El poder de ser tú', publicado por Editorial Planeta, se presentará el 2 de agosto en la FIL Lima con Patricia del Río y estará disponible desde el 25 de julio.

“Tengo una buena relación con Roberto, ayer pensaba en llamarlo, pero no lo he llamado”, dijo. Escribir sobre ese episodio, admitió, fue uno de los momentos más difíciles del proceso: “Fue duro recordar ese episodio porque esto viene casi de improviso. Fue muy doloroso en esa época, no solo porque pensé que el matrimonio era otra cosa, sino porque además no pude hablar con nadie para decirle lo que estaba sintiendo”.

Tras la ruptura, Gisela tomó una decisión que marcó su proceso de recuperación: viajó a la India para encontrar paz y distancia de todo lo que había vivido.

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El libro y su presentación en la FIL Lima

‘El poder de ser tú’ fue publicado por Editorial Planeta y aborda temas como la libertad, el perdón, la disciplina y la aceptación. La obra será presentada el próximo 2 de agosto, a las 5:00 p.m., en el auditorio Blanca Varela de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima), en una conversación con la periodista Patricia del Río, con firma de libros al término del evento.

A partir del sábado 25 de julio, el libro estará disponible en la FIL Lima. La conductora describió el proyecto como el punto de partida de una iniciativa más amplia que incluirá pódcast, docu-blogs, plataformas digitales, encuentros presenciales y música, con el objetivo de construir una comunidad donde, según sus palabras, “las experiencias de todos tengan un lugar”.

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