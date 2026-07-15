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Christian Cueva conoce el alcance de la lesión que frenó su estreno con Sport Boys: ¿qué dolencia aqueja al 10′ y cuándo volverá a las canchas?

El ‘Cholito’, con todo el buen ánimo posible, estaba dispuesto a empezar a ganar minutos con la ‘misilera’, pero una inesperada lesión frenó su debut en la Copa de la Liga 1 2026

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Christian Cueva vivió un momento frustrante al lesionarse en su debut con Sport Boys. - Crédito: Movistar Deportes
Christian Cueva vivió un momento frustrante al lesionarse en su debut con Sport Boys. - Crédito: Movistar Deportes

La aparición de Christian Cueva con Sport Boys, lejos de suponer una alegría infinita, fue más que desagradable. Dado que su debut se vio marcado por una inesperada lesión muscular, que lo invitó a marcharse del partido por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026.

Por más que ‘Aladino’ deseaba continuar en el campo de juego, su estado físico se lo impedía. Resignado, el centrocampista nacional abandonó el escenario ante la mirada atónita de los simpatizantes y los comentarios duros de los cronistas.

El amargo debut de Christian Cueva con Sport Boys: salió lesionado a los 34′ en duelo ante Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026.
El amargo debut de Christian Cueva con Sport Boys: salió lesionado a los 34′ en duelo ante Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026.

A la mañana siguiente de aquel revés, Cueva pasó por exámenes médicos de rigor en la zona afectada para conocer el alcance de la lesión. Tras algunos días de hermetismo, el club del Callao informó la dolencia en una esquela médica: “Desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho”.

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De lo que estaba dispuesto el ‘Cholito’ a recuperar minutos con Sport Boys, pasó a verse frenado por una lesión que le demandará un periodo de rehabilitación en el área de salud de la entidad. Se espera que con fisioterapia y trabajos dirigidos se ponga a tono muy rápido, aunque el comando técnico de Carlos Desio no apurará su proceso.

Cueva, fichaje cumplido

A Sport Boys le hacía falta un futbolista diferencial capaz de ordenar el campo con su talento y elevar el nivel con su experiencia. El enfoque de las autoridades, junto con el del entrenador Carlos Desio, se centró en Christian Cueva, mediocentro que reúne esas características.

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En más de una ocasión, el antiguo seleccionado de Perú había dado muestras de interés para unirse a la ‘misilera’, pero su vigencia de contrato con clubes hacía imposible cualquier movimiento formal. No obstante, la historia viró radicalmente cuando logró establecer un punto final en su aventura con Juan Pablo II College.

Christian Cueva disputará todo el Torneo Clausura 2026 con Sport Boys, su sexto club en la Liga 1. Crédito: VisualesIA ScribNews.
Christian Cueva disputará todo el Torneo Clausura 2026 con Sport Boys, su sexto club en la Liga 1. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Una vez que Cueva quedó desligado en su totalidad de la entidad de Chiclayo, se puso en marcha la negociación oficial con Sport Boys. No hubo trabas de ninguna índole, aunque la oficialización tardó más de la cuenta. Abrochada su llegada, se le trasladó el propósito prioritario de su contratación.

Al ‘Cholito’ se le trajo al estadio Miguel Grau para que sea el baluarte del proyecto centenario de la institución chalaca. Para el 2027, los ‘rosados’ cumplirán 100 años y buscarán luchar por la gloria en la Liga 1. Con el último ‘10’ de Perú entre los suyos esperan concretar esa meta.

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