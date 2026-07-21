Natalia Salas se declara fan de Magaly Medina con indirecta a Mario Hart: “No hago cosas ampayables, tengo la consciencia tranquila”

Natalia Salas se declaró fan de Magaly Medina en el pódcast 'Sin +Q Decir' y defendió su admiración con la frase: "No hago cosas ampayables".

Natalia Salas no esquivó el tema y fue directa: es fanática de Magaly Medina y tiene la conciencia tranquila para serlo. La actriz lo dijo en el pódcast ‘Sin +Q Decir’, conducido por María Pía Copello, donde su declaración derivó en un cruce con el también conductor Mario Hart, quien sugirió que esa admiración duraría solo hasta que un ampay la pusiera en aprietos.

La respuesta de Salas fue inmediata: “Es que yo no hago cosas ampayables, yo tengo la consciencia tranquila. Si mi esposo me dice que se va a jugar Pádel y viene a las doce, yo sé que está jugando Pádel”, dijo. La frase sonó como una alusión directa al historial de Hart, quien fue captado en un ampay con Korina Rivadeneira mientras tenía una relación con Leslie Shaw.

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El conductor no respondió a la pulla, pero el intercambio quedó como uno de los momentos más comentados del programa. Salas ya había dejado en claro su postura sobre Medina antes del cruce: “Creo que la gente ya sabía, pero yo soy fan de Magaly. A mí me gusta, me cae bien, nos ha invitado varias veces a su podcast a mi marido y a mí”, señaló.

La crisis económica que enfrentó con su esposo Sergio Coloma

La participación de Natalia Salas en ‘Sin +Q Decir’ también tuvo un momento de mayor peso personal. La actriz reveló que, tras la pandemia, su esposo Sergio Coloma perdió su empleo como ingeniero agrónomo y que ambos buscaron alternativas para salir adelante. Una de ellas fue una dark kitchen dedicada a la venta de tortas de chocolate, negocio que llegaron a llevar al pódcast de Magaly Medina para darlo a conocer.

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La actriz Natalia Salas sorprende al confesar su admiración por Magaly Medina. Además, asegura con confianza que no le preocupan los 'ampays' porque tiene la conciencia tranquila y no hace nada indebido. Video: TikTok @teamrealesyviboras / +QTV Sin más que decir

El proyecto, sin embargo, resultó agotador. Coloma pasaba el día entero en la cocina y su ausencia en el hogar se volvió notoria. Fue entonces cuando Salas decidió enfrentarlo con una pregunta directa. “Lo agarré de la mano y le dije: ‘¿Eres feliz?’”, recordó. Coloma admitió que no encontraba satisfacción en ese trabajo, y la actriz tomó la decisión de cerrarlo pese a la inversión realizada.

“No importa. Ahorita estamos vivos, podemos trabajar. Tenemos trabajo, estamos vivos, podemos generar. El tiempo se pasa y que tú no estés con nosotros no tiene precio”, le dijo a su esposo. La propia Salas aclaró que ese episodio ocurrió antes de que el cáncer de mama, que había combatido en 2022, regresara con metástasis en la vértebra.

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En octubre de 2025, durante el Día Internacional del Cáncer de Mama, la actriz reveló públicamente que la enfermedad había vuelto y que fue detectada a tiempo gracias a un chequeo preventivo. Desde entonces, comparte su proceso con apertura y ha destacado en reiteradas ocasiones la importancia de valorar el tiempo junto a la familia.

Lo que dijo sobre Magdyel Ugaz y Sergio George

Otro de los temas que abordó Salas en el pódcast fue el romance entre su excompañera de ‘Al fondo hay sitio’, Magdyel Ugaz, y el productor musical Sergio George. La actriz contó que la noticia también la tomó por sorpresa, aunque luego recibió referencias positivas sobre él de parte de amigas cantantes de salsa que lo conocen de cerca.

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Nuestros conductores de 'Sin Qué Decir' analizan el sorpresivo romance entre el productor Sergio George y la actriz Magdyel Ugaz. Además, Natalia Salas nos regala un momento divertidísimo al demostrar cómo intentaría impresionar al músico. Video: YouTube QTV / Sin más que decir

“Yo lo vi y me quedé como medio ‘what?’, y justo tuve una grabación el lunes con dos amigas, cantantes de salsa que lo conocen... Me decían que él era muy chévere y que a veces tenemos como la etiqueta de: ‘Ay, muy grande y ella muy joven’, pero hay un montón de parejas”, relató.

Sobre el origen del vínculo entre ambos, Salas explicó que tienen amistades en común que habrían facilitado el encuentro. “Tienen amigos en común, entonces, en algún momento se han cruzado. Todo empezó la novela. Estaban decretando”, comentó. La actriz también aprovechó para enviarle un mensaje a su amiga: “Yo lo único que quisiera es que Magdyel sea feliz, que la traten como una princesa”.

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María Pía Copello no descarta un matutino con Ethel Pozo y Natalia Salas

La visita de Salas al pódcast de Copello dejó además un dato que circuló en los días siguientes. Durante la emisión del viernes, el panel del streaming empezó a imaginar un hipotético programa matutino con Ethel Pozo, María Pía Copello y la propia Salas, luego de que el productor Abneer Robles recordara que Magaly Medina había pedido públicamente que Ethel recibiera una nueva oportunidad televisiva, incluso en un formato de mañanas.

El intercambio tuvo un tono de broma —con propuestas de nombres como ‘Mañanero con Pía’, ‘Buenos días, ATV’ o ‘Tres al hilo’—, pero Copello no cerró la puerta a la idea. Ni ella ni Pozo tendrían un contrato vigente con ninguna televisora, lo que alimentó la especulación sobre una posible asociación.

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María Pía Copello reveló en Sin +Que Decir que no descarta un programa matutino junto a Ethel Pozo y Natalia Salas, luego de la entrevista de Pozo con Magaly Medina. IG.

Copello reconoció que no se trataba de una idea aislada y la trató como una posibilidad que podría evaluar, sin confirmarla como un proyecto concreto. El contexto inmediato era la entrevista que Ethel Pozo había concedido a Magaly Medina, posible gracias a que ya no tenía restricciones contractuales con América Televisión. Fue la propia Pozo quien confirmó que Copello fue la mediadora para concretar ese encuentro. Y este lunes 20 de julio se anunció el ingreso de Pozo a ‘Sin más que decir’.