Perú

La importancia del acceso a la innovación médica en el Perú

El desafío del Perú no es únicamente generar innovación, sino fortalecer la articulación del ecosistema para que las tecnologías médicas puedan incorporarse de manera coordinada, predecible y oportuna, considerando las particularidades de los dispositivos médicos para que su valor llegue efectivamente a los pacientes

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Primer plano de dos cirujanos con batas, gorros y mascarillas en un quirófano iluminado. Se observa una lámpara quirúrgica en el fondo
La tecnología médica mejora el diagnóstico, el tratamiento y el monitoreo de enfermedades crónicas, y eleva la calidad de vida y la autonomía de los pacientes en Perú. (Foto: EsSalud)

Las enfermedades no transmisibles representan uno de los principales desafíos sanitarios del Perú. Patologías como las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares afectan a millones de personas y ejercen una presión creciente sobre hospitales, profesionales de la salud y presupuestos del sistema sanitario.

La tecnología médica ha sido históricamente una herramienta fundamental para mejorar la atención sanitaria. Permite diagnósticos más precisos, tratamientos para enfermedades complejas, procedimientos menos invasivos y un mejor monitoreo de condiciones crónicas, contribuyendo a una mayor calidad de vida y autonomía para los pacientes. Su impacto también se refleja en el desempeño del sistema de salud, al ayudar a prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones evitables, optimizar el uso de camas de cuidados intensivos y mejorar la eficiencia de las salas de operaciones, permitiendo que los equipos clínicos concentren sus esfuerzos donde más se necesitan.

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Hablar de acceso a tecnología médica implica analizar cómo identificar aquellas soluciones que responden a necesidades sanitarias concretas y cómo asegurar que estén disponibles de manera oportuna y sostenible para los pacientes que pueden beneficiarse de ellas. No se trata únicamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de construir las condiciones necesarias para que las innovaciones con valor demostrado puedan traducirse efectivamente en mejores resultados de salud.

Ese es uno de los desafíos más relevantes que enfrenta actualmente el sistema de salud peruano. Entre la generación de evidencia clínica y la atención efectiva intervienen procesos regulatorios, de evaluación sanitaria, codificación, financiamiento, adquisición y desarrollo de capacidades. Cuando estos componentes avanzan sin la suficiente coordinación, tecnologías con valor clínico demostrado pueden enfrentar retrasos para incorporarse a la práctica asistencial y llegar a quienes más las necesitan.

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El acceso a tecnología médica en Perú depende de que las innovaciones con valor demostrado estén disponibles de manera oportuna y sostenible para los pacientes.
El acceso a tecnología médica en Perú depende de que las innovaciones con valor demostrado estén disponibles de manera oportuna y sostenible para los pacientes.

Las consecuencias trascienden la disponibilidad de una tecnología. También pueden traducirse en diagnósticos más tardíos, complicaciones prevenibles, estancias hospitalarias más prolongadas y una utilización menos eficiente de recursos que ya son escasos.

El Perú ha realizado avances importantes para fortalecer la toma de decisiones basada en valor, tanto a través de inversiones en equipamiento como mediante la incorporación de herramientas de evaluación económica y, en determinadas áreas, de enfoques multicriterio. Estos progresos reflejan una evolución positiva del sistema y generan una base sólida para seguir avanzando.

El desafío ahora no es únicamente generar innovación, sino fortalecer la articulación del ecosistema para que las tecnologías médicas puedan incorporarse de manera más coordinada, predecible y oportuna. Consolidar una ruta de adopción más clara y alineada con las necesidades sanitarias permitirá que las innovaciones con valor demostrado lleguen a los pacientes en el momento en que pueden generar un mayor impacto.

En el caso de los dispositivos médicos, este desafío presenta características particulares que ameritan una reflexión específica. A diferencia de otras tecnologías sanitarias, la innovación suele ser continua e incremental, incorporando mejoras sucesivas que optimizan resultados clínicos, seguridad y eficiencia operativa. Muchas de estas tecnologías generan valor no solo por sus características clínicas, sino también por la forma en que transforman los procesos asistenciales, fortalecen las capacidades de los equipos de salud y contribuyen a una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Esto requiere mecanismos de evaluación e incorporación capaces de reconocer adecuadamente estas particularidades y su aporte al sistema de salud.

Primer plano de una mano sosteniendo el marcapasos Medtronic Micra y una ilustración anatómica de un corazón humano con el dispositivo implantado
En Perú, ya se viene utilizando el marcapasos sin cables, un hito en el avance tecnológico médico, que se implanta directamente en el corazón mediante un procedimiento mínimamente invasivo.

Por ello, resulta fundamental ampliar la discusión sobre cómo evaluar el valor de los dispositivos médicos más allá de la inversión inicial. En muchos casos, una tecnología que implica una inversión al inicio puede representar una decisión más eficiente para el sistema en el medio y largo plazo.

Asimismo, es necesario abordar las brechas territoriales que persisten en el acceso a atención especializada. La concentración de capacidades tecnológicas y procedimientos complejos en centros urbanos limita las oportunidades de atención. Avanzar hacia una mayor equidad requiere fortalecer redes asistenciales, desarrollar capacidades profesionales, mejorar los mecanismos de derivación e impulsar modelos de atención sustentados en tecnología capaz de acercar soluciones de calidad a distintas regiones del país.

En este contexto, cobran especial relevancia los espacios que combinan actualización científica, entrenamiento práctico y diálogo sobre acceso. La evidencia permite identificar qué tecnologías generan mejores resultados; la formación fortalece las competencias de médicos, enfermeros y profesionales de la salud; y la conversación entre especialistas, instituciones, evaluadores, financiadores y autoridades facilita la identificación de barreras y oportunidades para una incorporación más efectiva de la innovación. Una discusión orientada al valor debe considerar preguntas fundamentales: qué problema sanitario se busca resolver, qué beneficios aporta frente a las alternativas disponibles, cuál es su impacto potencial sobre el sistema y en qué condiciones puede implementarse de manera sostenible.

Un hombre adulto con gafas y una médica con bata blanca sentados en un consultorio, con un monitor mostrando gráficos, documentos y un teclado sobre un escritorio.
Las brechas territoriales en Perú limitan el acceso a atención especializada, por lo que el sistema de salud necesita fortalecer redes asistenciales, capacidades profesionales y modelos de atención con tecnología médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance hacia una incorporación más oportuna de la innovación requiere también una mayor articulación entre los distintos actores del ecosistema sanitario. Autoridades, financiadores, instituciones prestadoras, sociedades científicas y sector privado desempeñan roles complementarios para transformar la innovación en beneficios concretos para los pacientes.

Desde Medtronic entendemos que ampliar el acceso requiere integrar evidencia clínica, capacidades profesionales, evaluación sanitaria y experiencia de implementación. Nuestra contribución busca acompañar ese proceso aportando conocimiento técnico y una perspectiva global que favorezca decisiones orientadas a generar mejores resultados para los pacientes y una mayor sostenibilidad para los sistemas de salud.

El Perú cuenta con capacidades clínicas de alto nivel, instituciones especializadas con alta gobernanza y avances importantes en evaluación sanitaria. La oportunidad ahora está en profundizar la articulación entre estos elementos para reducir la distancia entre lo que la innovación ya puede ofrecer y lo que el ecosistema es capaz de entregar oportunamente.

La innovación alcanza su verdadero impacto cuando se traduce en mejores resultados para los pacientes. Lograr que las tecnologías adecuadas lleguen a las personas correctas, en el momento oportuno, requiere un ecosistema más articulado, procesos más predecibles y una comprensión cada vez mayor de las particularidades que caracterizan a los dispositivos médicos. Convertir ese potencial en atención efectiva es uno de los desafíos más relevantes para construir un sistema de salud más resolutivo, eficiente y equitativo.

Daniela Paredes

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