América TV transmitirá la final del Mundial 2026: cómo ver la definición del torneo en Perú

América TV transmitirá la final del Mundial 2026 para todas las pantallas peruanas.

La Copa del Mundo 2026 concluirá este fin de semana con la final. Aunque Perú no forma parte de esta edición, existe gran expectativa por conocer al nuevo campeón. Por ello, un canal nacional transmitirá el partido en señal abierta.

¿Cómo ver la final del Mundial en Perú?

América Televisión transmitirá en vivo la final del Mundial 2026 mediante el canal 4 o 704 HD, ofreciendo acceso gratuito para el público peruano durante toda la Copa del Mundo.

El encuentro también podrá verse en las plataformas digitales oficiales de América Deportes, que brindarán una cobertura completa con la previa, el seguimiento minuto a minuto y las reacciones posteriores al partido.

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El canal llevará la final a todas las pantallas peruanas. Créditos: América TV / Instagram.

Fecha y hora de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 14:00 (hora de Perú) en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 15:00 horas de Estados Unidos, Chile, Venezuela y Bolivia; a las 16:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; y a las 21:00 horas de España.

España jugará la final del Mundial 2026 y espera por su rival que saldrá del Argentina vs Inglaterra. Créditos: FIFA.

España espera por su rival: Argentina o Inglaterra

España se convirtió en el primer finalista del Mundial tras vencer 2-0 a Francia en la semifinal disputada en el AT&T Stadium de Dallas.

El equipo español abrió el marcador en el primer tiempo con un penal generado por Lamine Yamal, luego de una falta cometida por Lucas Digne dentro del área. Mikel Oyarzabal ejecutó el remate y puso el 1-0.

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En la segunda mitad, Francia dominó la posesión, pero no logró superar la defensa española. Más adelante, la escuadra de Luis de la Fuente amplió la ventaja con una jugada colectiva que incluyó una combinación entre Dani Olmo y Pedro Porro, quien definió para marcar el segundo gol y sentenciar el partido.

La selección de España aguarda por su rival en la final, que se definirá en el encuentro entre Inglaterra y Argentina, programado para este miércoles 15 de julio a las 14:00 (hora de Perú) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

Show musical en el medio tiempo de la final

La final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, programada para el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), marcará un hito al introducir el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final mundialista. Inspirado en el formato de la Super Bowl, este show durará 11 minutos y se desarrollará sobre una plataforma instalada en el campo durante el descanso, extendiendo la pausa entre 25 y 30 minutos para permitir el montaje y desmontaje escénico.

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La FIFA reunió a figuras destacadas de la música internacional: Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber encabezarán el cartel, fusionando pop, música latina y K-pop para atraer a audiencias globales. La dirección creativa estará a cargo de Chris Martin (Coldplay), quien trabajó junto a la organización Global Citizen para conceptualizar un espectáculo que celebre la diversidad y el alcance planetario del fútbol. El evento busca posicionarse como uno de los momentos televisivos más vistos en la historia del entretenimiento.

Justin Bieber será la principal novedad en el show de mediotiempo de la final del Mundial 2026. Créditos: Global Citizen / Instagram.

El show contará además con la participación de Burna Boy, el director Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 Chorus, y personajes de Sesame Street y The Muppets, con el objetivo de reforzar el mensaje educativo y familiar de la producción. La estructura del espectáculo incluirá bloques dedicados a cada artista principal y culminará con una actuación conjunta. Entre los momentos más esperados, destaca la posible interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial, a cargo de Shakira y Burna Boy.

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La ceremonia previa al partido también está prevista, aunque la FIFA no ha revelado detalles. Parte de los fondos recaudados durante el torneo se destinarán al Global Citizen Education Fund, una iniciativa para financiar programas educativos y deportivos para niños en todo el mundo.