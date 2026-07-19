Premier y ministro de Defensa viajarán a la zona para evaluar estado de emergencia por sismo en Junín

Premier y ministro de Defensa viajarán a Junín: estudian declaratoria de emergencia por sismo| Foto: Loreto Informa News

La provincia de Chupaca, ubicada en el departamento de Junín, fue escenario de un fuerte sismo de magnitud 5.1 la noche del sábado, con epicentro en el distrito de Chongos Bajo y una profundidad de veinticuatro kilómetros.

El movimiento telúrico dejó cuatro fallecidos y decenas de heridos. Ante ello, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y al ministro de Defensa, Amadeo Flores, estarían viajando a la zona afectada para analizar la posible declaratoria de emergencia.

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la provincia de Chupaca en Junín, dejando un saldo trágico de cuatro fallecidos y más de veinte heridos. Este reportaje muestra los estragos, incluyendo el colapso del techo de la iglesia matriz de Chongos Bajo y el desplome de la histórica Cruz de Piedra.

Zona más afectada y balance de víctimas

El sismo se sintió en varias provincias de la región, siendo el anexo de Pumpuña, en Chongos Bajo, la zona con mayores daños. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la mayoría de las viviendas en Pumpuña son de material rústico, lo que facilitó su colapso ante la magnitud del evento. El General de Brigada (r) Luis Enrique Vásquez Guerrero, jefe institucional del INDECI, confirmó que entre las víctimas mortales se encuentran dos varones y dos mujeres de entre dieciocho y setenta y ocho años.

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El Ministerio de Salud reportó oficialmente 21 heridos, mientras que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios estimó que la cifra podría ascender a cincuenta. De los lesionados, once fueron derivados al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, tres al Centro de Salud Chupaca y dos recibieron atención en el lugar de los hechos, recibiendo el alta poco después.

Sismo en Junín deja 5 fallecidos

Autoridades monitorean zonas

El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que las autoridades de los tres niveles de gobierno han iniciado acciones de respuesta y continúan la evaluación de daños en viviendas, infraestructuras públicas, centros de salud, educación y vías vecinales.

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El Ministerio de Salud instaló un puesto médico avanzado y trasladó un hospital de campaña desde Junín. Se desplegó además un equipo de profesionales de psicología para brindar apoyo a los afectados. La Dirección Regional de Salud movilizó dos ambulancias del SAMU con equipamiento y personal de brigada para la atención prehospitalaria.

El Ministerio de Energía y Minas reportó interrupciones del servicio eléctrico en varios sectores de los distritos de Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que la Red Vial Nacional y los servicios de telecomunicaciones no sufrieron daños.

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