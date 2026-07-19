Iglesia histórica destruida y múltiples derrumbes: así amaneció Chongos Bajo, la zona más afectada por el sismo de 5.1 en Junín

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la provincia de Chupaca en Junín, dejando un saldo trágico de cuatro fallecidos y más de veinte heridos. Este reportaje muestra los estragos, incluyendo el colapso del techo de la iglesia matriz de Chongos Bajo y el desplome de la histórica Cruz de Piedra.

El distrito de Chongos Bajo, ubicado al sur de la provincia de Chupaca, registró en la noche del sábado el colapso de un parte de su iglesia matriz y la caída de la Cruz de Piedra, un monumento religioso tallado en 1610, después del fuerte sismo de magnitud 5.1 que sacudió la región central de Junín.

Según reportes del Instituto de Defensa Civil (Indeci), el temblor dejó al menos cinco personas muertas y más de 300 damnificados, lo que generó alarma y dolor entre los habitantes y visitantes de esta zona turística del Valle del Mantaro.

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El remezón sorprendió a los vecinos de Chongos Bajo y afectó de manera severa tanto a la infraestructura patrimonial como a la vida de los pobladores. Testigos señalaron que el techo de la Iglesia Matriz colapsó por completo, dejando bloques de cemento esparcidos en el piso y las paredes agrietadas. Este templo, que forma parte de la identidad local, se encontraba en el corazón de la plaza principal y era uno de los atractivos turísticos de la zona.

El sismo de magnitud 5.1 en Junín provocó el colapso total de la iglesia matriz de Chongos Bajo y la caída de la Cruz de Piedra. (Chupaca TV)

El movimiento telúrico también provocó la caída de la Cruz de Piedra, conocida como Cani Cruz, uno de los símbolos más venerados por la población. “La cruz era el corazón de nuestra cultura y tradiciones”, escribió un residente en las publicaciones que circularon ampliamente en redes sociales durante la jornada posterior al desastre, según registró Infobae Perú. La estructura, labrada por misioneros dominicos a inicios del siglo XVII, se mantuvo durante generaciones como punto de encuentro principal para peregrinaciones y celebraciones religiosas que reunían a fieles de Huancayo y otras localidades cercanas.

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Consecuencias humanas y respuesta de las autoridades

El anexo de Pumpunia fue identificado como la zona más golpeada, donde cuatro personas perdieron la vida, informó el reporte recogido por Infobae Perú. Equipos de rescate se movilizaron hasta el lugar, logrando evacuar a varios heridos que habían quedado atrapados bajo los escombros y trasladándolos a hospitales cercanos.

El mismo día del sismo, representantes del gobierno regional se desplazaron hasta las áreas más afectadas. Las autoridades calcularon que al menos doscientas personas resultaron damnificadas y más de cuarenta viviendas quedaron inhabitables. La magnitud de los daños se evidenció cuando pobladores acudieron a la plaza principal y confirmaron el derrumbe de los monumentos históricos, mientras compartían imágenes y mensajes a través de redes sociales para dar cuenta de la gravedad de la situación.

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Patrimonio cultural en riesgo

Según especialistas consultados por Infobae Perú, la Cruz de Cani Cruz constituye un ejemplo notable de la arquitectura misional colonial, con rasgos de sincretismo andino-católico. Su estructura de piedra, resultado de la integración de técnicas indígenas y europeas, la convirtió en una de las piezas más antiguas de la región. A lo largo de los siglos, la cruz fue testigo de rituales, festividades y procesiones, consolidándose como un referente para la vida religiosa y cultural de Chongos Bajo.

La pérdida de este monumento ha generado consternación entre vecinos y visitantes, que cada año se congregaban en torno a la cruz para rendir homenaje, encender velas y rezar por la salud y el bienestar de sus familias. La importancia de la Cani Cruz trasciende lo religioso, ya que funcionaba como símbolo de cohesión y memoria colectiva para los habitantes del valle.

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Testimonios de la comunidad

En medio del desconcierto, los habitantes expresaron su dolor y resignación ante la magnitud del desastre. “Lamentable el sucedido, no sabemos, sin pensar, no sé por qué, este Diosito nos está castigando demasiado, pero así es la naturaleza, ¿no? ¿Qué podemos hacer?”, declaró una vecina a los reporteros de Infobae Perú. Otros residentes lamentaron la tristeza de la comunidad y reconocieron que la realidad golpeó con dureza a numerosas familias.

Guía de recomendaciones ante sismos

El impacto del temblor en Chongos Bajo ha reavivado la preocupación por la preparación ante emergencias sísmicas en la región. Infobae Perú incluyó una serie de recomendaciones para actuar con seguridad frente a sismos de magnitud considerable. Entre las medidas sugeridas, se indicó buscar resguardo bajo mesas resistentes o junto a paredes estructurales, mantener la calma y alejarse de ventanas, objetos pesados y zonas de riesgo. También se aconseja evitar el uso de ascensores y escaleras durante el movimiento, así como permanecer en áreas despejadas si el sismo ocurre en la vía pública.

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Una vez concluido el movimiento, se recomienda revisar el estado de las personas cercanas, auxiliar en lo posible sin mover a los lesionados graves salvo peligro inminente, y cortar los suministros de gas, electricidad y agua si se detectan daños. Además, las autoridades y especialistas insisten en la importancia de contar con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y documentos esenciales.

La jornada posterior al sismo dejó imágenes de escombros, tristeza y desolación en Chongos Bajo, así como el compromiso de la comunidad para reconstruir tanto los espacios físicos como el tejido social afectado por este desastre.

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