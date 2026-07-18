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Pablo Heredia y Ale Fuller son captados en el cine: ¿retomaron su amistad tras años de distancia?

Los actores fueron captados en una sala de cine, según un video difundido por Ric La Torre en TikTok, lo que reactivó la pregunta sobre si retomaron su amistad.

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Pablo Heredia y Ale Fuller son captados en el cine: ¿retomaron su amistad tras años de distancia?
Pablo Heredia y Ale Fuller son captados en el cine: ¿retomaron su amistad tras años de distancia?

Pablo Heredia y Ale Fuller volvieron a quedar en el centro de la conversación luego de que fueran captados —según un video difundido por Ric La Torre— en una sala de cine.

La escena reactivó una pregunta que se repite cada vez que ambos aparecen en la misma órbita: ¿retomaron su amistad tras haber terminado “bastante peleados”, como recordaron usuarios en redes?

El registro, compartido en TikTok, muestra a la expareja en una salida que, según el creador de contenido, ocurrió “el día de ayer”. La publicación incluyó un detalle que llamó la atención: Fuller habría usado una gorra dentro de la sala, presuntamente para no ser reconocida.

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Pablo Heredia y Ale Fuller son captados en el cine: ¿retomaron su amistad?. tiktok. Ric La Torre.

El video de Ric La Torre: “Ale Fuller y Pablo Heredia en el cine”

Ric La Torre aseguró que las imágenes llegaron por parte de una seguidora y que ambos fueron vistos juntos en el cine. En su relato, añadió el título de la película y lo convirtió en remate:

“Ale Fuller y Pablo Heredia en el cine el día de ayer. Una de mis chismosas los captó camuflada de butaca y me dijo que fueron a ver La Odisea juntos. ¡Qué odisea!”, señaló.

El creador de contenido también sostuvo que hizo una verificación adicional: revisó el Instagram de Heredia y afirmó que el actor habría usado el mismo look que aparece en las imágenes, lo que reforzó la idea de que el registro era reciente.

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Según el comentario de Ric La Torre, Ale Fuller habría entrado al cine con una gorra y la mantuvo puesta dentro de la sala. La interpretación que se instaló en redes fue que buscaba camuflarse para evitar ser reconocida.

Ese elemento terminó de viralizar el clip por lo simbólico del gesto: en una salida que, en teoría, podría haber sido casual o amical, el accesorio alimentó la narrativa de “bajo perfil”.

El creador de contenido aseguró que ambos volvieron a seguirse en Instagram y que Fuller habría usado gorra para no ser reconocida. TikTok
El creador de contenido aseguró que ambos volvieron a seguirse en Instagram y que Fuller habría usado gorra para no ser reconocida. TikTok

Ric La Torre dice que se siguieron otra vez en Instagram

Más allá del video, Ric La Torre añadió un dato digital que sumó a la especulación: aseguró que Pablo Heredia y Ale Fuller volvieron a seguirse en Instagram, un gesto que para muchos funciona como señal de distensión, sobre todo porque —según el creador de contenido— en su momento terminaron distanciados.

“Pablo Heredia volvió a seguir a Ale Fuler y viceversa. Recuerdan que terminaron bastante peleados”, sentenció.

En redes, ese movimiento fue leído como el cierre de una etapa de frialdad y el regreso a una relación, al menos, cordial.

El antecedente inmediato: lo que dijo Pablo Heredia sobre Ale Fuller en ‘Magaly TV, La Firme’

La salida al cine aparece después de que Heredia se refiriera públicamente a Fuller en una entrevista con Magaly Medina. En esa conversación, dijo que la quiso mucho y expresó arrepentimiento por lo que ocurrió.

“Sí, Ale Fuller era una persona que amaba un montón, de hecho la sigo queriendo un montón... no se merecía nada de lo que pasó después. Creo que no tenía la conciencia que tengo hoy, pasaron muchos años. Creo que era un hombre que no estaba preparado... me pude haber equivocado”, declaró.

Heredia también mencionó que la buscó para disculparse y describió ese momento como emocionalmente fuerte.

“Ale, la verdad no te merecías eso... no fui el hombre que merecías... y he llorado mucho diciéndole eso, admitiéndolo... y cuando uno comete un error, lo tiene que admitir”, finalizó.

Ese mea culpa dejó instalada la idea de un acercamiento previo, lo que hoy conecta con la escena del cine.

Durante una entrevista con Magaly Medina, Pablo Heredia habló de su historia con Ale Fuller, reveló que le pidió perdón y contó cuál es su mayor sueño personal. ATV/ Magaly TV La Firme.

Lo que dijo Ale Fuller: “Hay mucho cariño y es mutuo”

Por su parte, Ale Fuller ya había hablado del vínculo con Heredia en una entrevista, donde sostuvo que no hay resentimiento y que existe una “falsa percepción” de que la relación terminó mal.

“A Pablo lo quiero mucho, le tengo mucho cariño. Hay una falsa percepción de que no se ha cerrado bien esa etapa y que hay resentimiento, pero no hay nada más alejado de eso. Siento que ha sido una persona superimportante en mi vida. Me siento muy agradecida con cada persona con la que he compartido mi camino y él ha sido un gran maestro en mi vida”, afirmó.

Luego reforzó el tono de buenos deseos: “Yo solo siento gratitud y le voy a desear siempre lo mejor, quiero que pueda hacer una familia, que se enamore, que tenga hijos, sé que sueña con eso… Hay mucho cariño y es mutuo”.

Fuller también descartó un distanciamiento total: “Nos hemos visto hace poco”, comentó.

Ale Fuller desea que Pablo Heredia forme su familia.
Ale Fuller desea que Pablo Heredia forme su familia.

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