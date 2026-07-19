Cusco FC vs Alianza Atlético 4-1: goles y resumen de la goleada ‘dorada’ por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Disfruta del resumen completo del partido entre Cusco FC y Alianza Atlético por la Fecha 1 de la Liga 1. Mira todos los goles de Manzaneda, Colman y Callejo en una emocionante victoria para el equipo local. - Liga 1

Cusco FC tuvo un estreno soñado en el Torneo Clausura 2026. En el debut oficial del entrenador español Javier Rabanal, el conjunto ‘imperial’ goleó 4-1 a Alianza Atlético en condición de local y comenzó con autoridad un certamen en el que buscará convertirse en uno de los protagonistas. Los goles de José Manzaneda, Iván Colman, Facundo Callejo y Nicolás Silva sellaron una contundente presentación del cuadro ‘dorado’, que dominó gran parte del encuentro y dejó buenas sensaciones en su primera actuación bajo el nuevo comando técnico.

El equipo cusqueño salió decidido a imponer condiciones desde el inicio y encontró rápidamente recompensa a su dominio. A los 21 minutos de la primera mitad, Lucas Colitto desbordó por la banda derecha y envió un preciso centro al área. José Manzaneda apareció libre de marca, ganó en el juego aéreo y conectó un certero cabezazo para vencer a Steven Rivadeneyra y abrir el marcador.

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El tanto fortaleció el planteamiento del conjunto local, que mantuvo el control del balón y siguió presionando la salida de Alianza Atlético. Esa insistencia tuvo premio nuevamente a los 33 minutos. Un error en la elaboración del cuadro piurano fue aprovechado por la ofensiva de Cusco FC. Facundo Callejo recuperó el balón en una posición peligrosa y, con gran criterio, asistió a Iván Colman, quien definió con tranquilidad para establecer el 2-0 antes del descanso.

Cusco FC goleó 4-1 a Alianza Atlético en el estreno de Javier Rabanal en el banquillo 'dorado'. Crédito: Instagram Cusco FC.

Con la ventaja, el elenco dirigido por Javier Rabanal manejó el ritmo del partido, aunque Alianza Atlético reaccionó en el complemento gracias al ingreso de Cristian Penilla. El extremo ecuatoriano cambió la cara ofensiva de los ‘churres’ y comenzó a generar constantes problemas por el sector izquierdo.

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Precisamente fue Penilla quien devolvió la esperanza a la visita a los 57 minutos. El ecuatoriano ejecutó un potente tiro libre que sorprendió a Pedro Díaz. El arquero alcanzó a tocar el balón, pero no pudo evitar que terminara en el fondo de la red. Con ese tanto, el atacante sumó su cuarto gol de la temporada y puso el 2-1 parcial.

El descuento animó a Alianza Atlético, que encontró en Penilla a su principal argumento ofensivo. El ecuatoriano se mostró indescifrable por varios pasajes del segundo tiempo y volvió a exigir a Pedro Díaz, quien respondió con una notable intervención para evitar el empate y sostener la ventaja del conjunto local.

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Cuando el partido parecía entrar en una fase de incertidumbre, apareció la figura de Steven Rivadeneyra para mantener con vida a los piuranos. El experimentado guardameta evitó el tercer tanto de Cusco FC con dos intervenciones consecutivas, primero ante un remate de Facundo Callejo y luego frente a un disparo de Iván Colman.

Sin embargo, el esfuerzo del arquero no fue suficiente. A los 80 minutos llegó el premio para Callejo, quien había buscado el gol durante toda la noche. La jugada nació en una gran combinación entre Miguel Silveira e Iván Colman.

Cusco FC y una noche redonda en su estreno en el Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Cusco FC.

Tres minutos después llegó la estocada definitiva. Callejo volvió a ser protagonista al desbordar dentro del área, eludir a varios defensores y servir el balón para Nicolás Silva. El atacante, que había ingresado desde el banco de suplentes, solo tuvo que empujar el balón para decretar el 4-1 definitivo y cerrar una actuación convincente del cuadro cusqueño.

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Con este resultado, Javier Rabanal inició con el pie derecho su etapa al frente de Cusco FC. El equipo mostró una propuesta ofensiva, intensidad para recuperar el balón y buenas sociedades en ataque, aspectos que ilusionan a la afición de cara a un Torneo Clausura en el que intentará pelear por los primeros lugares.

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Próximo partido de Cusco FC

El siguiente desafío del conjunto imperial será de máxima exigencia. Por la segunda jornada del Torneo Clausura, Cusco FC visitará a Universitario de Deportes el viernes 24 de julio, desde las 20:30 horas, en el estadio Monumental.

El compromiso será transmitido por L1 MAX a través de las distintas cableoperadoras y plataformas digitales autorizadas. Además, tendrá un componente especial, ya que significará el regreso de Javier Rabanal y Miguel Silveira al recinto de Ate. Tanto el entrenador español como el futbolista brasileño formaron parte de Universitario durante el Torneo Apertura, por lo que volverán al Monumental apenas unas semanas después de su salida del conjunto ‘crema’.

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Universitario vs Cusco FC: día, hora y dónde ver partido por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.