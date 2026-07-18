A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: duelo en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

El turno de Alianza Lima llegó. El ganador del Torneo Apertura inicia el Clausura enfrentando a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro marca el debut de los dirigidos por Pablo Guede en la segunda mitad de la temporada, en la que buscarán consolidar su liderazgo y aspirar al título nacional de la Liga 1.

La expectativa entre los aficionados es alta, con la ilusión de ver al equipo prolongar su racha positiva y pelear nuevamente por los primeros lugares. El compromiso contra el ‘rojo matador’ será la primera prueba del semestre para los blanquiazules, que confían en su plantel y en las ideas de su cuerpo técnico para alcanzar nuevos objetivos.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

El debut de Alianza Lima en el Torneo Clausura está programado para este domingo 19 de julio en el estadio Alejandro Villanueva, un escenario con capacidad para 33.938 espectadores. El partido frente a Sport Huancayo marcará el inicio de la segunda mitad de la temporada para los dirigidos por Pablo Guede.

El encuentro se disputará a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, lo que facilitará que aficionados de diferentes países puedan seguir el cotejo en simultáneo. En otros mercados regionales, el horario varía: en Chile, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 20:00 horas, mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay el partido comenzará a las 21:00 horas.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

La cobertura de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 estará asegurada para los aficionados en todo el país. L1 Max se encargará de la transmisión en vivo de todos los partidos, con acceso garantizado a través de los principales servicios de suscripción: Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Esto permite que los seguidores puedan disfrutar de los encuentros sin importar el proveedor de televisión que utilicen.

Para quienes prefieren opciones digitales o requieren movilidad, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de ver los partidos desde dispositivos móviles y computadoras. Bastará con contar con una conexión a internet para acceder a la señal en cualquier lugar, facilitando el seguimiento de la jornada incluso fuera del hogar o la oficina.

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Además de la emisión televisiva y digital, quienes buscan información minuto a minuto podrán recurrir a Infobae Perú, que desplegará una cobertura especial el día inaugural. El portal ofrecerá contenido previo, actualizaciones en tiempo real, videos de goles, jugadas clave y declaraciones tras los partidos, garantizando que los hinchas se mantengan informados por diferentes canales, según sus preferencias y posibilidades de acceso.

Los 'blanquiazules' iniciarán el campeonato recibiendo al 'rojo matador' en Matute. (L1 Max)

¿Cómo llegan Alianza Lima y Sport Huancayo al choque?

La expectativa en Alianza Lima es alta al inicio del Torneo Clausura 2026. El club apunta a retener la corona tras ganar el Apertura y así asegurarse el campeonato absoluto de la temporada. Este arranque cobra aún más relevancia luego de una serie de tropiezos recientes que incluyeron una derrota por 2-0 ante Deportivo Cali en un amistoso y la eliminación en primera ronda de la Copa de la Liga, tras caer 3-1 frente a Alianza Atlético de Sullana.

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El primer compromiso ante Sport Huancayo ofrece a los blanquiazules la ocasión de dejar atrás las dudas y recuperar la confianza ante su público. El equipo considera fundamental iniciar el Clausura con un triunfo en Matute para cimentar la campaña y alimentar el sueño del bicampeonato nacional.

Daniel Giraldo puso la pelota en un lugar imposible para Alejandro Duarte - Crédito: América.

Los ‘blanquiazules’ inician el campeonato con la meta de ganar ambos torneos y coronarse campeón absoluto. Tras una pretemporada irregular y una eliminación temprana en la Copa de la Liga, el equipo buscará reponerse rápidamente ante Sport Huancayo y consolidar su candidatura desde la primera fecha.

En contraste, la realidad del cuadro huancaíno es de mayor incertidumbre. El ‘Rojo Matador’ llega tras jugar los octavos de final de la Copa de la Liga ante Los Chankas, pero su desempeño en el Apertura fue insuficiente: sumó 16 puntos en 17 partidos y terminó en la casilla 16 de 18 en la tabla general. Esta posición obliga al conjunto huancaíno a sumar puntos con urgencia para evitar complicaciones en la lucha por el descenso durante el Clausura.

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