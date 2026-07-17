Erick Elera revela a lo que se dedica tras “la muerte” de Joel Gonzales en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Erick Elera atraviesa una nueva etapa profesional tras la “muerte” de Joel Gonzales en 'Al Fondo Hay Sitio’. Lejos de detenerse, el actor y cantante peruano anunció un giro en su carrera: debutará en el doblaje de voz al interpretar al Dr. Theo Rising en la versión latinoamericana de PAW Patrol: La Dino Película, una nueva entrega cinematográfica de una de las franquicias infantiles más populares.

El proyecto marca un cambio de registro para Elera, quien se consolidó en televisión con un personaje clave del universo Gonzales, y que ahora suma una faceta distinta dentro de la industria del entretenimiento. La película llegará a la cartelera nacional el jueves 23 de julio y, según la información difundida, Perú será el primer país de Latinoamérica en verla.

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El nuevo oficio de Erick Elera: debut en el doblaje de ‘PAW Patrol’

El anuncio confirma que Elera se mantiene activo en el medio artístico y amplía su perfil más allá de la actuación en pantalla. En esta oportunidad, el actor prestará su voz a un personaje que acompañará a la patrulla canina en una aventura con acción, humor, dinosaurios y rescates.

Con esa incorporación, el artista nacional suma un desafío que implica trabajo interpretativo, pero desde una herramienta distinta: la voz. El propio artista destacó que era un objetivo pendiente que finalmente se concretó.

“Hacer doblaje era uno de esos sueños que tenía pendiente y hoy puedo decir que se hizo realidad. Me siento muy feliz y agradecido por la confianza. Lo más emocionante es que PAW Patrol es una serie que mi hijo sigue y disfruta muchísimo, así que saber que ahora podrá escuchar mi voz en la pantalla es algo que me llena el corazón y hace que esta experiencia sea aún más especial”, expresó.

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Erick Elera anunció su debut en el doblaje y prestará su voz al Dr. Theo Rising en la versión latinoamericana de ‘PAW Patrol: La Dino Película’.

Dr. Theo Rising: el personaje al que dará voz en la versión latinoamericana

En la película, Erick Elera interpreta al Dr. Theo Rising en el doblaje latinoamericano. Su papel forma parte del grupo de personajes que acompañarán a los cachorros en una historia que traslada la acción a un escenario completamente distinto: una isla tropical donde aparecen dinosaurios y nuevos aliados.

La producción busca, además, acercar la película al público de la región con voces reconocibles. En ese sentido, el fichaje de Elera se presenta como una apuesta por el carisma del artista y por su llegada a una audiencia amplia.

En PAW Patrol: La Dino Película, los cachorros llegan a una misteriosa isla tropical habitada por dinosaurios. Allí conocerán nuevos aliados y enfrentarán la misión más desafiante de sus vidas.

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El conflicto se desata cuando el alcalde Humdinger pone en riesgo el equilibrio natural de la isla al explotar sus recursos. Ante ese escenario, el equipo deberá unir fuerzas para evitar una catástrofe y salvar el ecosistema.

Estreno en Perú: fecha y un detalle clave para la región

La película se estrenará en cines peruanos el jueves 23 de julio. Además, según lo difundido, Perú será el primer país de Latinoamérica en exhibirla, un dato que refuerza el peso del lanzamiento local y que coincide con la incorporación de una voz peruana reconocida en la versión latinoamericana.

‘PAW Patrol: La Dino Película’ se estrena en cines peruanos el jueves 23 de julio y Perú será el primer país de Latinoamérica en verla, según lo difundido.

De Joel Gonzales a una nueva faceta: cómo sigue su camino tras ‘Al Fondo Hay Sitio’

El cierre del personaje de Joel Gonzales se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada. La serie llevó a Joel a un escenario completamente distinto: un conflicto bélico en el Estrecho de Ormuz.

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En ese contexto, el personaje fue alcanzado por el ataque de un dron enemigo. La escena se presentó como una aparente muerte sin posibilidad de escapar o defenderse, lo que detonó reacciones en redes y una oleada de preguntas sobre si ese final será definitivo o si la ficción prepara un giro.

Erick Elera: “Todavía tengo contrato… acá todo puede pasar”

Lejos de cerrar la puerta, Elera dejó una frase que alimentó la idea de un posible regreso. Tras grabar escenas vinculadas a la trama bélica, el actor comentó entre risas:

“Sí, pues no, creo que la gente va a pensar que Joel ha... Bueno, todavía tengo contrato, creo. Acá todo puede pasar, ¿no? Vamos a ver qué pasa”.

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Con ese comentario, el actor evitó confirmar un final irreversible y, en cambio, abrió el margen para una vuelta inesperada, un recurso que los seguidores del programa conocen bien.

Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’.