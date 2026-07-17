Sporting Cristal fichó a defensa peruano procedente de México: este es su cuarto refuerzo para el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal se refuerza con defensor peruano, procedente de México, para el Torneo Clausura 2026.

Mientras se disputaba el encuentro entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso, se conoció el nuevo refuerzo del club ‘celeste’ para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. El entrenador Roberto Mosquera contará con una nueva alternativa en la defensa, una zona que requería mayor solidez en el plantel.

El refuerzo es Anderson Villacorta, proveniente de Mineros Zacatecas de la Liga Expansión, la segunda división del fútbol mexicano. La noticia fue informada por el periodista argentino César Luis Merlo a través de su cuenta de X (antes Twitter). El defensor, de 20 años, se suma en calidad de préstamo con opción de compra.

PUBLICIDAD

“Anderson Villacorta es nuevo refuerzo de Sporting Cristal. Mineros lo cede a préstamo por un año con cargo y con una opción de compra. En caso de ser adquirido, el club mexicano se quedará con el 20% de una futura venta”, publicó Merlo en su red social.

Anderson Villacorta se incorpora a Sporting Cristal, pese a que inicialmente se especulaba con la posible llegada de Marco Saravia, defensor que actualmente juega en Defensor Sporting de Uruguay. Por ahora, no se descarta que el ‘Faraón’ también pueda sumarse al plantel en La Florida.

Anderson Villacorta será el nuevo refuerzo de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. Créditos: César Luis Merlo.

¿Quién es Anderson Villacorta, nuevo fichaje de Cristal?

Anderson Mishael Villacorta Beltrán es un futbolista profesional peruano nacido en Chepén el 25 de julio de 2005. Se desempeña como defensor central y destaca por su proyección física, con una estatura de 1,80 metros.

PUBLICIDAD

Formado en las divisiones menores de la Universidad César Vallejo, debutó en el primer equipo en agosto de 2022, donde sumó minutos en la Liga 1 y participó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

En diciembre de 2023 se concretó su transferencia al fútbol mexicano. Desde entonces, compite en la Liga Expansión MX con Mineros Zacatecas, donde ha logrado continuidad en la defensa central y posee contrato vigente hasta junio de 2028.

El central peruano anotó su primera diana en el ascenso de México. | VIDEO: Hi Sports