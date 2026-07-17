Catedral de Ica permanece en riesgo de colapso tras seguidilla de sismos registrados en las últimas horas

La histórica Catedral de Ica, que quedó inhabitable tras el terremoto del 2007, enfrenta un riesgo inminente de derrumbe. La reciente seguidilla de temblores en la región ha encendido las alarmas de las autoridades y la ciudadanía. (Crédito: Panamericana)

La Catedral de Ica volvió a concentrar la atención de las autoridades y vecinos de la ciudad tras la seguidilla de sísmicos registrados durante las últimas horas. El histórico templo, que permanece afectado desde el terremoto de 2007, continúa bajo vigilancia debido al deterioro de su estructura y al riesgo de que nuevos movimientos puedan generar desprendimientos o un eventual colapso.

De acuerdo con un reporte de Panamericana Televisión, se registraron 11 sismos en las últimas horas, aunque estos no fueron percibidos por gran parte de la población debido a que tuvieron una profundidad superior a los 30 kilómetros. Sin embargo, la ocurrencia consecutiva de estos eventos mantiene en alerta a los habitantes de Ica, especialmente por la situación de edificaciones históricas que aún presentan daños.

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El informe periodístico mostró que la Catedral de Ica continúa con importantes grietas visibles en diferentes zonas de su estructura. Desde el terremoto de 2007, el monumento histórico no ha sido intervenido para una recuperación integral y solo cuenta con elementos de seguridad instalados para restringir el paso de las personas.

La Catedral de Ica presenta daños estructurales en su fachada y campanario, evidencia de la falta de recuperación integral desde el terremoto de 2007. (Panamericana TV)

Catedral está dañada desde el terremoto de 2007

Según explicó Panamericana Televisión, la catedral mantiene daños que se arrastran desde hace casi 19 años, periodo durante el cual se han colocado medidas preventivas para reducir los riesgos alrededor del templo. Entre ellas se encuentran cintas y estructuras de soporte que buscan evitar que las personas circulen por las zonas consideradas vulnerables.

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Ante los recientes movimientos sísmicos, se instaló una malla de protección alrededor de la edificación para reforzar la seguridad de los peatones que transitan por los alrededores. El objetivo es reducir el riesgo ante posibles desprendimientos de material debido al deterioro de la infraestructura.

El reporte desde la calle Libertad, donde se ubica la Catedral de Ica, mostró que los vecinos continúan realizando sus actividades con normalidad, aunque existe preocupación por el estado del monumento. La zona permanece delimitada y se recomienda evitar el tránsito cercano a la estructura dañada.

Una sección de la fachada de la Catedral de Ica en Perú muestra grietas profundas y parte de su estructura interna expuesta, con refuerzos temporales de madera. (Captura video: Panamericana TV)

Defensa Civil pide mantener la prevención

Especialistas de Defensa Civil señalaron que, pese a la ocurrencia de los 11 sismos registrados recientemente, estos no generaron una percepción generalizada en la población debido a sus características. No obstante, indicaron que la ciudadanía debe mantenerse preparada ante la posibilidad de nuevos eventos sísmicos.

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Entre las recomendaciones se encuentran contar con una mochila de emergencia, establecer puntos de encuentro familiares en caso de evacuación y mantener la calma durante una emergencia. Las autoridades recordaron que la prevención es clave, especialmente en una zona con antecedentes de actividad sísmica.

Mientras continúan las evaluaciones y el monitoreo de los movimientos telúricos, la Catedral de Ica permanece como uno de los puntos de mayor preocupación debido a su estado estructural. La población se mantiene atenta ante cualquier cambio que pueda producirse en este monumento histórico afectado desde el terremoto de 2007.

Un kit de emergencia con mochila, botiquín, agua y alimentos está listo para afrontar un sismo nocturno en Perú, junto a una cama en un cuarto con escombros. (Imagen Ilustrativa Infobae)