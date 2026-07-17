Isaac Humala hace insólita comparación de Keiko Fujimori con su hijo: “Es más violentista que Antauro porque permitió las torturas del grupo Colina”

El video muestra una entrevista televisiva del programa 'Esta Noche con Milagros Leiva'. La presentadora conversa con Isaac Humala sobre temas políticos. Se observan dos personas sentadas frente a un escritorio con un vaso de agua y una tableta. El fondo consiste en una representación digital de una ciudad nocturna con edificios iluminados y un flujo de luces de vehículos. En la parte inferior de la pantalla, se aprecian textos que citan frases como 'Este gobierno no es legítimo' y 'Pedro Castillo es un golpista', atribuidas al entrevistado. La producción corresponde a la cobertura de un evento de opinión política.

Isaac Humala, a los 97 años, declaró en una entrevista televisiva que no reconoce la legitimidad de un eventual gobierno de Keiko Fujimori y afirmó que Pedro Castillo sí perpetró un golpe de Estado. El patriarca de los Humala sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular no podría asumir la presidencia por una supuesta nacionalidad japonesa que, según su interpretación, prevalecería sobre la peruana.

De acuerdo con las declaraciones recogidas en televisión, Isaac Humala centró sus críticas en la figura de Keiko Fujimori, argumentando que, conforme a la ley japonesa, no existe la doble nacionalidad en los términos que él interpreta. Insistió en que, al tener que optar, esa decisión se formaliza por escrito, y aseguró que tanto Fujimori como sus hermanas habrían elegido la nacionalidad japonesa.

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Nacionalidad y legitimidad presidencial

Isaac Humala manifestó que Keiko Fujimori y sus hermanas “han optado oportunamente” por la nacionalidad japonesa, lo cual, en su visión, impediría que la ex candidata presidencial pueda ejercer la presidencia del Perú. Frente a la observación del entrevistador sobre el nacimiento de Fujimori en territorio peruano y su identificación pública como peruana, Humala calificó esa afirmación de “falsa” y reiteró que, bajo ningún concepto, existe la doble nacionalidad, siempre según su lectura de la normativa japonesa.

Durante la entrevista, el exdirigente sostuvo que el partido Fuerza Popular “no es partido político” sino “República japonesa que ha llegado al poder”. Añadió que si su hipótesis fuera cierta, las elecciones serían nulas y Fujimori ni siquiera habría podido postularse a la presidencia. Enfatizó que desea que la ex candidata declare públicamente “la verdad” y reconozca su nacionalidad japonesa “por ius sanguinis”.

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Peru's President-elect Keiko Fujimori, left, receives her credentials from National Elections Board President Roberto Burneo in Lima, Peru, Wednesday, July 15, 2026. (AP Foto/Martín Mejía)

Críticas a Keiko Fujimori y el grupo Colina

Isaac Humala fue más allá en sus declaraciones al comparar la violencia asociada a Antauro Humala con la que atribuye a Keiko Fujimori. Señaló que, a su entender, la lideresa de Fuerza Popular sería “mil veces más violenta” que su hijo, basándose en los hechos relacionados con el grupo Colina y acusándola de haber permitido torturas a su madre cuando la familia presidencial fue trasladada al Servicio de Inteligencia del Ejército. “Es una presidenta japonesa y es más violentista que Antauro porque ella permitió las torturas del grupo Colina”, aseguró durante el diálogo televisivo.

El exdirigente también expresó que, en su opinión, si se confirmara su tesis sobre la nacionalidad, Keiko Fujimori no debería asumir la presidencia. Además, solicitó que la lideresa fujimorista hiciera pública su condición de nacionalidad japonesa y que renunciara a cualquier aspiración presidencial.

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Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)

Opinión sobre Pedro Castillo y contexto histórico

En cuanto a la crisis política reciente, Isaac Humala fue consultado sobre Pedro Castillo y su papel en la disolución del Congreso. Al respecto, sostuvo que el exmandatario prometió en varias ocasiones indultar a Antauro Humala cuando este se encontraba en prisión, promesa que no cumplió. Más adelante, Humala padre afirmó que Castillo encabezó un intento de ruptura institucional al anunciar la disolución del Parlamento en un mensaje a la nación. “¿Cómo no va a ser dado golpe de Estado?”, respondió al ser consultado si consideraba a Castillo como responsable de un golpe.

Durante la conversación, el entrevistado evitó centrar el debate en la coyuntura política de Castillo, argumentando que la atención debía dirigirse hacia la situación nacional. Realizó una comparación histórica extrema y sostuvo que el país atraviesa un momento “comparable con el día en 1532”, en referencia a la captura de Atahualpa y la toma del poder por parte de fuerzas extranjeras.

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12/10/2022 El expresidente de Perú Pedro Castillo POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ

Relación con Antauro Humala y violencia política

Respecto a Antauro Humala, Isaac Humala relativizó las expresiones más agresivas de su hijo. Cuando el conductor mencionó declaraciones en las que Antauro se refirió a la posibilidad de matar a su hermana o a Ollanta Humala, el patriarca respondió que se trataba de “un decir” y las calificó como “una tontería”.

No obstante, utilizó esa referencia para insistir en que la violencia verbal atribuida a su hijo no es comparable con la que, según él, representa Keiko Fujimori. Reiteró que la lideresa de Fuerza Popular estaría vinculada a hechos más graves, como los asociados al grupo Colina, y que, bajo ese argumento, no debería ejercer la presidencia.

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Gabriel Calvo sorprende al confesar que rechazó candidatura de Fuerza Popular propuesta por Keiko Fujimori. Captura: TikTok.

Exigencias finales y postura de Isaac Humala

Al cierre de la entrevista, Isaac Humala expresó un doble deseo. Por un lado, exigió que Keiko Fujimori reconozca públicamente su supuesto estatus de ciudadana japonesa por derecho de sangre. Por otro, pidió que no asuma la presidencia bajo ninguna circunstancia.

Las declaraciones de Humala padre se suman a la polarización existente en el escenario político nacional y reflejan una postura crítica frente a las figuras de Keiko Fujimori, Pedro Castillo y el propio entorno familiar. La discusión sobre la nacionalidad y la legitimidad presidencial se mantiene como uno de los ejes recurrentes en el debate público peruano.